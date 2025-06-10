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Захарова прокомментировала изъятие паспортов у семьи Феоктистова в ФРГ - РИА Новости, 10.06.2025
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20:25 10.06.2025 (обновлено: 20:26 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/zaharova-2022119026.html
Захарова прокомментировала изъятие паспортов у семьи Феоктистова в ФРГ
Захарова прокомментировала изъятие паспортов у семьи Феоктистова в ФРГ - РИА Новости, 10.06.2025
Захарова прокомментировала изъятие паспортов у семьи Феоктистова в ФРГ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действиями репрессивного характера изъятие полицией в ФРГ паспортов у жены и дочери главы офиса... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T20:25:00+03:00
2025-06-10T20:26:00+03:00
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берлин (город)
россия
дмитрий киселев
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
миа "россия сегодня"
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действиями репрессивного характера изъятие полицией в ФРГ паспортов у жены и дочери главы офиса "России сегодня" в Берлине Сергея Феоктистова. "Немецкий агитпром салютует в очередной раз действиями репрессивного характера, чем дискредитирует себя еще больше", - сказала Захарова РИА Новости. Ранее во вторник Феоктистов сообщил РИА Новости, что немецкая полиция пришла в берлинскую квартиру его семьи и изъяла паспорта у его супруги и семилетней дочери. Его самого в минувшую пятницу не выпустили с рейса в аэропорту Берлина, несмотря на то что власти Германии ранее предписали ему покинуть ФРГ до 19 августа. Как заявил РИА Новости генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв, изъятие немецкой полицией паспортов у жены и дочери Феоктистова свидетельствует о том, что Германия скатывается в колею к войне с Россией и соответствующим образом готовит общественное мнение.Власти ФРГ не продлили Феоктистову вид на жительство и потребовали покинуть Германию, об этом говорилось в документе земельного миграционного ведомства, которое поступило в распоряжение РИА Новости. Согласно документу, он должен покинуть страну до 19 августа, в противном случае выезд будет осуществлен в принудительном порядке.
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в мире, германия, берлин (город), россия, дмитрий киселев, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), миа "россия сегодня"
В мире, Германия, Берлин (город), Россия, Дмитрий Киселев, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), МИА "Россия сегодня"
Захарова прокомментировала изъятие паспортов у семьи Феоктистова в ФРГ

Захарова назвала изъятие паспортов у жены и дочери Феоктистова в ФРГ репрессией

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действиями репрессивного характера изъятие полицией в ФРГ паспортов у жены и дочери главы офиса "России сегодня" в Берлине Сергея Феоктистова.
«
"Немецкий агитпром салютует в очередной раз действиями репрессивного характера, чем дискредитирует себя еще больше", - сказала Захарова РИА Новости.
Ранее во вторник Феоктистов сообщил РИА Новости, что немецкая полиция пришла в берлинскую квартиру его семьи и изъяла паспорта у его супруги и семилетней дочери. Его самого в минувшую пятницу не выпустили с рейса в аэропорту Берлина, несмотря на то что власти Германии ранее предписали ему покинуть ФРГ до 19 августа. Как заявил РИА Новости генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв, изъятие немецкой полицией паспортов у жены и дочери Феоктистова свидетельствует о том, что Германия скатывается в колею к войне с Россией и соответствующим образом готовит общественное мнение.
Власти ФРГ не продлили Феоктистову вид на жительство и потребовали покинуть Германию, об этом говорилось в документе земельного миграционного ведомства, которое поступило в распоряжение РИА Новости. Согласно документу, он должен покинуть страну до 19 августа, в противном случае выезд будет осуществлен в принудительном порядке.
Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Киселев осудил нападки ФРГ на семью главы офиса "России сегодня" в Берлине
Вчера, 17:53
 
В миреГерманияБерлин (город)РоссияДмитрий КиселевМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МИА "Россия сегодня"
 
 
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