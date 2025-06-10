https://ria.ru/20250610/zaharova-2022027384.html
Цифровая дипломатия не заменит классические методы, заявила Захарова
Цифровая дипломатия не заменит классические методы, заявила Захарова - РИА Новости, 10.06.2025
Цифровая дипломатия не заменит классические методы, заявила Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила уверенность в том, что цифровая дипломатия не заменит классические дипломатические каналы, отметив, что РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T15:05:00+03:00
2025-06-10T15:05:00+03:00
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила уверенность в том, что цифровая дипломатия не заменит классические дипломатические каналы, отметив, что новые технологии появляются всегда, но они сосуществуют с традициями. "Я не считаю, что цифровая дипломатия что-то потеснила, потому что существуют новые технологии и они появляются всегда. С приходом телевидения, как вы помните, в прекрасном фильме "Москва слезам не верит" ряд людей полагали, что в будущем не будет ничего - ни книг, ни театров. Есть и книги, и театры, и телевидение… Появились и новые проблемы, но ничего из традиционного не было вытеснено", - сказала Захарова, отвечая на вопрос о цифровой и классической дипломатии в рамках Форума будущего 2050. Она отметила, что новые технологии не заменят человеческое общение. "Вот если человеческое общение будет заменено, неважно, дипломатия, семейные отношения, дружба, вот тогда будет проблема. И тогда уже будет, наверное, поздновато. Поэтому есть базовые вещи. Люди общаются друг с другом, выстраивают контакты", - объяснила официальный представитель МИД РФ. По ее словам, пандемия принесла изменения в формат общения, какая-то часть контактов с тех пор была переведена в онлайн-формат. "Сформировался новый сегмент, когда подключаться к конференции можно онлайн и нужно онлайн, - почему нет? Это экономия времени и так далее, но при этом личное общение - оно осталось", - заключила Захарова.
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технологии, россия, мария захарова, в мире
Технологии, Россия, Мария Захарова, В мире
Цифровая дипломатия не заменит классические методы, заявила Захарова
Захарова: новые технологии не заменят классические дипломатические каналы
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила уверенность в том, что цифровая дипломатия не заменит классические дипломатические каналы, отметив, что новые технологии появляются всегда, но они сосуществуют с традициями.
"Я не считаю, что цифровая дипломатия что-то потеснила, потому что существуют новые технологии и они появляются всегда. С приходом телевидения, как вы помните, в прекрасном фильме "Москва слезам не верит" ряд людей полагали, что в будущем не будет ничего - ни книг, ни театров. Есть и книги, и театры, и телевидение… Появились и новые проблемы, но ничего из традиционного не было вытеснено", - сказала Захарова
, отвечая на вопрос о цифровой и классической дипломатии в рамках Форума будущего 2050.
Она отметила, что новые технологии не заменят человеческое общение.
"Вот если человеческое общение будет заменено, неважно, дипломатия, семейные отношения, дружба, вот тогда будет проблема. И тогда уже будет, наверное, поздновато. Поэтому есть базовые вещи. Люди общаются друг с другом, выстраивают контакты", - объяснила официальный представитель МИД РФ.
По ее словам, пандемия принесла изменения в формат общения, какая-то часть контактов с тех пор была переведена в онлайн-формат.
"Сформировался новый сегмент, когда подключаться к конференции можно онлайн и нужно онлайн, - почему нет? Это экономия времени и так далее, но при этом личное общение - оно осталось", - заключила Захарова.