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Задержанный на Кубани мужчина планировал подорвать объект энергетики
Задержанный на Кубани мужчина планировал подорвать объект энергетики - РИА Новости, 10.06.2025
Задержанный на Кубани мужчина планировал подорвать объект энергетики
Задержанный в Краснодарском крае гражданин РФ признался на видео от ФСБ, что по заданию украинского куратора должен был совершить дистанционный подрыв объекта... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T10:08:00+03:00
2025-06-10T10:08:00+03:00
2025-06-10T10:08:00+03:00
происшествия
краснодарский край
россия
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Задержанный в Краснодарском крае гражданин РФ признался на видео от ФСБ, что по заданию украинского куратора должен был совершить дистанционный подрыв объекта энергетики в Новороссийске. Ранее в спецслужбе сообщили о задержании гражданина РФ, планировавшего по указанию Службы безопасности Украины совершить теракт в местах массового скопления людей на территории Краснодарского края. "В конце марта 2025 года он (куратор из Украины - ред.) отправил мне фотографии и координаты с местом расположения схрона, в котором хранилась взрывчатка, которую я должен был поднять для совершения дистанционного подрыва объекта энергетической инфраструктуры города Новороссийска", - сказал задержанный. Он уточнил, что был задержан сотрудниками ФСБ по пути к месту, где хранилась взрывчатка.
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Задержание россиянина, планировавшего подорвать здание объекта энергетики по заданию СБУ
ФСБ показала видео задержания россиянина, планировавшего по заданию СБУ подорвать административное здание объекта энергетики в Новороссийске
2025-06-10T10:08
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PT1M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Краснодарский край, Россия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Задержанный на Кубани мужчина планировал подорвать объект энергетики
Задержанный на Кубани готовил подрыв объекта энергетики по заданию Киева