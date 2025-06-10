https://ria.ru/20250610/zaderzhannyy-2021947121.html

Задержанный на Кубани мужчина планировал подорвать объект энергетики

Задержанный на Кубани мужчина планировал подорвать объект энергетики - РИА Новости, 10.06.2025

Задержанный на Кубани мужчина планировал подорвать объект энергетики

Задержанный в Краснодарском крае гражданин РФ признался на видео от ФСБ, что по заданию украинского куратора должен был совершить дистанционный подрыв объекта... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T10:08:00+03:00

2025-06-10T10:08:00+03:00

2025-06-10T10:08:00+03:00

происшествия

краснодарский край

россия

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Задержанный в Краснодарском крае гражданин РФ признался на видео от ФСБ, что по заданию украинского куратора должен был совершить дистанционный подрыв объекта энергетики в Новороссийске. Ранее в спецслужбе сообщили о задержании гражданина РФ, планировавшего по указанию Службы безопасности Украины совершить теракт в местах массового скопления людей на территории Краснодарского края. "В конце марта 2025 года он (куратор из Украины - ред.) отправил мне фотографии и координаты с местом расположения схрона, в котором хранилась взрывчатка, которую я должен был поднять для совершения дистанционного подрыва объекта энергетической инфраструктуры города Новороссийска", - сказал задержанный. Он уточнил, что был задержан сотрудниками ФСБ по пути к месту, где хранилась взрывчатка.

https://ria.ru/20250609/svedeniya-2021754715.html

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россия

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Задержание россиянина, планировавшего подорвать здание объекта энергетики по заданию СБУ ФСБ показала видео задержания россиянина, планировавшего по заданию СБУ подорвать административное здание объекта энергетики в Новороссийске 2025-06-10T10:08 true PT1M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, краснодарский край, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)