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Юрист рассказал, обязаны ли родители сдавать деньги в школу - РИА Новости, 10.06.2025
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02:51 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/yurist-2021912745.html
Юрист рассказал, обязаны ли родители сдавать деньги в школу
Юрист рассказал, обязаны ли родители сдавать деньги в школу - РИА Новости, 10.06.2025
Юрист рассказал, обязаны ли родители сдавать деньги в школу
Сдавать в школу деньги на тетради, бумагу, охрану, поездки, а также подарки, является добровольным решением родителей, а не обязанностью, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T02:51:00+03:00
2025-06-10T02:51:00+03:00
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Сдавать в школу деньги на тетради, бумагу, охрану, поездки, а также подарки, является добровольным решением родителей, а не обязанностью, рассказал РИА Новости адвокат, учредитель адвокатской коллегии "Каретников, Батдалгаджиев и партнеры" Олег Каретников. "Вопрос о школьных сборах волнует многих родителей. Деньги на тетради, бумагу, кулеры, охрану, поездки, подарки — всё это давно стало привычной частью школьной жизни. Но где грань между доброй инициативой и незаконным требованием? Сдавать деньги — не обязанность, а добровольное решение", - сказал он. Каретников уточнил, что это предусмотрено действующим законодательством, согласно которому обучающимся предоставляется полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем. Также, по его словам, в некоторых случаях предоставляется питание, транспортное обеспечение, стипендия, материальная помощь и другие денежные выплаты. "Если вам говорят, что "все сдали" или "так положено", а вы не хотите — никто не вправе заставить. У родителей разные финансовые возможности, и это абсолютно нормально. Никаких последствий за отказ быть не должно — ни для вас, ни для ребёнка", - добавил адвокат. Он сообщил, что, если в родительском чате или со стороны учителей идёт давление или угрозы, это уже является нарушением закона, и в случае принуждения можно обратиться к директору школы, в департамент образования по региону нахождения образовательной организации, в Рособрнадзор (по субъекту РФ), а при серьёзных нарушениях — в прокуратуру или полицию. "Все основные расходы — ремонт, охрана, учебники, техника, содержание здания — обеспечиваются за счёт бюджета. Даже рабочие тетради, методички и наглядные пособия — при необходимости — школа должна предоставить бесплатно", - рассказал Каретников. Кроме того, учредитель адвокатской коллегии напомнил, что, согласно указу президента РФ, ученики 1–4 классов получают бесплатное горячее питание, а для старшеклассников бесплатное питание возможно, если семья относится к льготной категории (малоимущие, многодетные и так далее). Он подчеркнул, что, если ребенку рекомендована логопедическая помощь, она также предоставляется бесплатно. "Подарки учителям, поездки, оформление классов и прочее — всё это вне обязательной программы. Следовательно, участие в подобных тратах — это исключительно добровольное решение. Закон не предусматривает голосование "большинством" как основание для финансовых обязательств родителей. Если вы хотите участвовать — лучше оформить это как официальное пожертвование или договор с учреждением. Тогда школа обязана предоставить отчёт о расходах, а вы — получаете юридические гарантии", - сообщил Каретников. По его словам, в случае, если сбор ведёт родительский комитет, то следует настаивать на прозрачности: "пусть ведётся простой и понятный учёт средств". Каретников отметил, что школа — это безопасная среда для получения знаний, а не место, где ребёнок чувствует давление из-за денег. "Если вы заметили, что отношение к вашему ребёнку ухудшилось из-за отказа вносить средства — действуйте. Сначала — обратитесь к классному руководителю или директору. Если ситуация не меняется — в департамент образования, прокуратуру, Уполномоченному по правам ребёнка. Помните: закон на вашей стороне. Не бойтесь защищать свои права и права вашего ребенка", - подытожил адвокат.
https://ria.ru/20250608/jurist-2021593027.html
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
Юрист рассказал, обязаны ли родители сдавать деньги в школу

Юрист Каретников: родители не обязаны сдавать деньги на школьные сборы

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты России
Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Сдавать в школу деньги на тетради, бумагу, охрану, поездки, а также подарки, является добровольным решением родителей, а не обязанностью, рассказал РИА Новости адвокат, учредитель адвокатской коллегии "Каретников, Батдалгаджиев и партнеры" Олег Каретников.
"Вопрос о школьных сборах волнует многих родителей. Деньги на тетради, бумагу, кулеры, охрану, поездки, подарки — всё это давно стало привычной частью школьной жизни. Но где грань между доброй инициативой и незаконным требованием? Сдавать деньги — не обязанность, а добровольное решение", - сказал он.
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Каретников уточнил, что это предусмотрено действующим законодательством, согласно которому обучающимся предоставляется полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем. Также, по его словам, в некоторых случаях предоставляется питание, транспортное обеспечение, стипендия, материальная помощь и другие денежные выплаты.
"Если вам говорят, что "все сдали" или "так положено", а вы не хотите — никто не вправе заставить. У родителей разные финансовые возможности, и это абсолютно нормально. Никаких последствий за отказ быть не должно — ни для вас, ни для ребёнка", - добавил адвокат.
Он сообщил, что, если в родительском чате или со стороны учителей идёт давление или угрозы, это уже является нарушением закона, и в случае принуждения можно обратиться к директору школы, в департамент образования по региону нахождения образовательной организации, в Рособрнадзор (по субъекту РФ), а при серьёзных нарушениях — в прокуратуру или полицию.
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"Все основные расходы — ремонт, охрана, учебники, техника, содержание здания — обеспечиваются за счёт бюджета. Даже рабочие тетради, методички и наглядные пособия — при необходимости — школа должна предоставить бесплатно", - рассказал Каретников.
Кроме того, учредитель адвокатской коллегии напомнил, что, согласно указу президента РФ, ученики 1–4 классов получают бесплатное горячее питание, а для старшеклассников бесплатное питание возможно, если семья относится к льготной категории (малоимущие, многодетные и так далее). Он подчеркнул, что, если ребенку рекомендована логопедическая помощь, она также предоставляется бесплатно.
"Подарки учителям, поездки, оформление классов и прочее — всё это вне обязательной программы. Следовательно, участие в подобных тратах — это исключительно добровольное решение. Закон не предусматривает голосование "большинством" как основание для финансовых обязательств родителей. Если вы хотите участвовать — лучше оформить это как официальное пожертвование или договор с учреждением. Тогда школа обязана предоставить отчёт о расходах, а вы — получаете юридические гарантии", - сообщил Каретников.
По его словам, в случае, если сбор ведёт родительский комитет, то следует настаивать на прозрачности: "пусть ведётся простой и понятный учёт средств". Каретников отметил, что школа — это безопасная среда для получения знаний, а не место, где ребёнок чувствует давление из-за денег.
"Если вы заметили, что отношение к вашему ребёнку ухудшилось из-за отказа вносить средства — действуйте. Сначала — обратитесь к классному руководителю или директору. Если ситуация не меняется — в департамент образования, прокуратуру, Уполномоченному по правам ребёнка. Помните: закон на вашей стороне. Не бойтесь защищать свои права и права вашего ребенка", - подытожил адвокат.
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