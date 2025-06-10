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ВСУ потеряли 200 боевиков в зоне действий "Южной" группировки за сутки
ВСУ потеряли 200 боевиков в зоне действий "Южной" группировки за сутки - РИА Новости, 10.06.2025
ВСУ потеряли 200 боевиков в зоне действий "Южной" группировки за сутки
"Южная" группировка улучшила положение по переднему краю, ВСУ потеряли свыше 200 военнослужащих и два артиллерийских орудия, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T13:02:00+03:00
2025-06-10T13:02:00+03:00
2025-06-10T13:03:00+03:00
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. "Южная" группировка улучшила положение по переднему краю, ВСУ потеряли свыше 200 военнослужащих и два артиллерийских орудия, сообщили в Минобороны России."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дроновка, Александро-Шультино, Серебрянка, Нелеповка, Катериновка, Северск, Часов Яр и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.Уточняется, что противник потерял свыше 200 военнослужащих, боевую бронированную машину "Казак", четыре автомобиля и два артиллерийских орудия. Кроме того, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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северск, часов яр, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Северск, Часов Яр, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли 200 боевиков в зоне действий "Южной" группировки за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли свыше 200 военных в зоне действий "Юга" за сутки