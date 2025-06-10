https://ria.ru/20250610/yakutiya-2021923612.html

В Якутии после пожара на угольном складе выявили нарушения

В Якутии после пожара на угольном складе выявили нарушения - РИА Новости, 10.06.2025

В Якутии после пожара на угольном складе выявили нарушения

Одно уголовное и семь административных дел о нарушениях промышленной безопасности возбуждены по результатам проверки на обогатительной фабрике АО ХК "Якутуголь" РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T06:52:00+03:00

2025-06-10T06:52:00+03:00

2025-06-10T06:52:00+03:00

происшествия

нерюнгри

якутск

россия

якутуголь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015461554_0:35:1232:728_1920x0_80_0_0_c4d9af50a8e090a7e59f1d7687bf8531.jpg

ЯКУТСК, 10 июн - РИА Новости. Одно уголовное и семь административных дел о нарушениях промышленной безопасности возбуждены по результатам проверки на обогатительной фабрике АО ХК "Якутуголь" в городе Нерюнгри, где на пожаре пострадали трое и погиб один работник, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Пожар на складе угля на обогатительной фабрике компании "Якутуголь" в городе Нерюнгри произошел 7 мая, пострадали четыре человека. Пострадавших госпитализировали в Нерюнгринскую центральную районную больницу, позже - в ожоговый центр республиканской больницы в Якутске. Состояние двоих пострадавших оценивалось как крайне тяжелое, еще двоих - как тяжелое. Спустя трое суток, один из мужчин скончался в больнице. Отмечается, что оборудование, машины и механизмы на обогатительной фабрике эксплуатировались при неисправной системе аспирации и вентиляции. Ряд проблем с эксплуатацией также обнаружились и в зданиях и сооружениях. Кроме того, здесь пренебрегли пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасностью работников. "Прокуратура внесла руководителю акционерного общества представление, в отношении юридического лица возбуждены административные дела по 7 составам, в том числе по частям 1, 2, 3 статьи 9.1 (нарушение требований промышленной безопасности), статьи 6.3 (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), статьи 6.4 (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации зданий, сооружений и транспорта), статьи 6.35 (несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления), статьи 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). На контроле прокуратуры расследование уголовного дела по части 1 статьи 217 УК РФ", - рассказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20250610/pozhar-2021912930.html

https://ria.ru/20250609/chp-2021859752.html

нерюнгри

якутск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, нерюнгри, якутск, россия, якутуголь