В Якутии после пожара на угольном складе выявили нарушения
В Якутии после пожара на угольном складе выявили нарушения безопасности
Пожар на обогатительной фабрике в Нерюнгри. Архивное фото
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ЯКУТСК, 10 июн - РИА Новости. Одно уголовное и семь административных дел о нарушениях промышленной безопасности возбуждены по результатам проверки на обогатительной фабрике АО ХК "Якутуголь" в городе Нерюнгри, где на пожаре пострадали трое и погиб один работник, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Пожар на складе угля на обогатительной фабрике компании "Якутуголь" в городе Нерюнгри произошел 7 мая, пострадали четыре человека. Пострадавших госпитализировали в Нерюнгринскую центральную районную больницу, позже - в ожоговый центр республиканской больницы в Якутске. Состояние двоих пострадавших оценивалось как крайне тяжелое, еще двоих - как тяжелое. Спустя трое суток, один из мужчин скончался в больнице.
Отмечается, что оборудование, машины и механизмы на обогатительной фабрике эксплуатировались при неисправной системе аспирации и вентиляции. Ряд проблем с эксплуатацией также обнаружились и в зданиях и сооружениях. Кроме того, здесь пренебрегли пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасностью работников.
"Прокуратура внесла руководителю акционерного общества представление, в отношении юридического лица возбуждены административные дела по 7 составам, в том числе по частям 1, 2, 3 статьи 9.1 (нарушение требований промышленной безопасности), статьи 6.3 (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), статьи 6.4 (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации зданий, сооружений и транспорта), статьи 6.35 (несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления), статьи 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). На контроле прокуратуры расследование уголовного дела по части 1 статьи 217 УК РФ", - рассказали в пресс-службе.