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В Якутии после пожара на угольном складе выявили нарушения - РИА Новости, 10.06.2025
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06:52 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/yakutiya-2021923612.html
В Якутии после пожара на угольном складе выявили нарушения
В Якутии после пожара на угольном складе выявили нарушения - РИА Новости, 10.06.2025
В Якутии после пожара на угольном складе выявили нарушения
Одно уголовное и семь административных дел о нарушениях промышленной безопасности возбуждены по результатам проверки на обогатительной фабрике АО ХК "Якутуголь" РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T06:52:00+03:00
2025-06-10T06:52:00+03:00
происшествия
нерюнгри
якутск
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ЯКУТСК, 10 июн - РИА Новости. Одно уголовное и семь административных дел о нарушениях промышленной безопасности возбуждены по результатам проверки на обогатительной фабрике АО ХК "Якутуголь" в городе Нерюнгри, где на пожаре пострадали трое и погиб один работник, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Пожар на складе угля на обогатительной фабрике компании "Якутуголь" в городе Нерюнгри произошел 7 мая, пострадали четыре человека. Пострадавших госпитализировали в Нерюнгринскую центральную районную больницу, позже - в ожоговый центр республиканской больницы в Якутске. Состояние двоих пострадавших оценивалось как крайне тяжелое, еще двоих - как тяжелое. Спустя трое суток, один из мужчин скончался в больнице. Отмечается, что оборудование, машины и механизмы на обогатительной фабрике эксплуатировались при неисправной системе аспирации и вентиляции. Ряд проблем с эксплуатацией также обнаружились и в зданиях и сооружениях. Кроме того, здесь пренебрегли пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасностью работников. "Прокуратура внесла руководителю акционерного общества представление, в отношении юридического лица возбуждены административные дела по 7 составам, в том числе по частям 1, 2, 3 статьи 9.1 (нарушение требований промышленной безопасности), статьи 6.3 (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), статьи 6.4 (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации зданий, сооружений и транспорта), статьи 6.35 (несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления), статьи 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). На контроле прокуратуры расследование уголовного дела по части 1 статьи 217 УК РФ", - рассказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20250610/pozhar-2021912930.html
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происшествия, нерюнгри, якутск, россия, якутуголь
Происшествия, Нерюнгри, Якутск, Россия, Якутуголь
В Якутии после пожара на угольном складе выявили нарушения

В Якутии после пожара на угольном складе выявили нарушения безопасности

© Фото : МЧС Республики Саха (Якутия)/TelegramПожар на обогатительной фабрике в Нерюнгри
Пожар на обогатительной фабрике в Нерюнгри - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© Фото : МЧС Республики Саха (Якутия)/Telegram
Пожар на обогатительной фабрике в Нерюнгри. Архивное фото
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ЯКУТСК, 10 июн - РИА Новости. Одно уголовное и семь административных дел о нарушениях промышленной безопасности возбуждены по результатам проверки на обогатительной фабрике АО ХК "Якутуголь" в городе Нерюнгри, где на пожаре пострадали трое и погиб один работник, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Пожар на складе угля на обогатительной фабрике компании "Якутуголь" в городе Нерюнгри произошел 7 мая, пострадали четыре человека. Пострадавших госпитализировали в Нерюнгринскую центральную районную больницу, позже - в ожоговый центр республиканской больницы в Якутске. Состояние двоих пострадавших оценивалось как крайне тяжелое, еще двоих - как тяжелое. Спустя трое суток, один из мужчин скончался в больнице.
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Отмечается, что оборудование, машины и механизмы на обогатительной фабрике эксплуатировались при неисправной системе аспирации и вентиляции. Ряд проблем с эксплуатацией также обнаружились и в зданиях и сооружениях. Кроме того, здесь пренебрегли пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасностью работников.
"Прокуратура внесла руководителю акционерного общества представление, в отношении юридического лица возбуждены административные дела по 7 составам, в том числе по частям 1, 2, 3 статьи 9.1 (нарушение требований промышленной безопасности), статьи 6.3 (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), статьи 6.4 (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации зданий, сооружений и транспорта), статьи 6.35 (несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления), статьи 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). На контроле прокуратуры расследование уголовного дела по части 1 статьи 217 УК РФ", - рассказали в пресс-службе.
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