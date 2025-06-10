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Выставка скульптур альпиниста Лушникова откроется в Москве

Выставка скульптур альпиниста Лушникова откроется в Москве - РИА Новости, 10.06.2025

Выставка скульптур альпиниста Лушникова откроется в Москве

Первая выставка деревянных скульптур поднявшегося в одиночку на Эверест советского и российского альпиниста Андрея Лушникова "Рука судьбы" откроется во вторник... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T00:03:00+03:00

2025-06-10T00:03:00+03:00

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Первая выставка деревянных скульптур поднявшегося в одиночку на Эверест советского и российского альпиниста Андрея Лушникова "Рука судьбы" откроется во вторник к 95-летию Московского энергетического института (МЭИ), в Доме культуры МЭИ, в рамках проекта "Художники среди нас", рассказал РИА Новости организатор выставки Сергей Ушанов"Андрей Лушников скульптурой занимается более 40 лет, но это первая его выставка. Он закончил МЭИ, занимался альпинизмом, в одиночку взошел на Эверест практически без кислорода. На выставке можно будет увидеть 25 его работ из дерева - из коряг удивительных форм. В основном это скульптуры невероятных сказочных животных. Но есть, например, и скульптура Венеры", - рассказал Ушанов.Андрей Лушников родился в Москве в 1956 году. В 1974 году поступил в МЭИ, после окончания вуза работал в НИИ, одновременно начал заниматься альпинизмом. Своё первое восхождение совершил на Кавказе в альплагере "Алибек". В составе сборной Москвы участвовал в трех чемпионатах СССР по альпинизму. Поднялся на Эверест в одиночку и совершил еще ряд сложных восхождений.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

культура, религия