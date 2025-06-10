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Выставка скульптур альпиниста Лушникова откроется в Москве - РИА Новости, 10.06.2025
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Культура
 
00:03 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/vystavka-2021850855.html
Выставка скульптур альпиниста Лушникова откроется в Москве
Выставка скульптур альпиниста Лушникова откроется в Москве - РИА Новости, 10.06.2025
Выставка скульптур альпиниста Лушникова откроется в Москве
Первая выставка деревянных скульптур поднявшегося в одиночку на Эверест советского и российского альпиниста Андрея Лушникова "Рука судьбы" откроется во вторник... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T00:03:00+03:00
2025-06-10T00:03:00+03:00
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Первая выставка деревянных скульптур поднявшегося в одиночку на Эверест советского и российского альпиниста Андрея Лушникова "Рука судьбы" откроется во вторник к 95-летию Московского энергетического института (МЭИ), в Доме культуры МЭИ, в рамках проекта "Художники среди нас", рассказал РИА Новости организатор выставки Сергей Ушанов"Андрей Лушников скульптурой занимается более 40 лет, но это первая его выставка. Он закончил МЭИ, занимался альпинизмом, в одиночку взошел на Эверест практически без кислорода. На выставке можно будет увидеть 25 его работ из дерева - из коряг удивительных форм. В основном это скульптуры невероятных сказочных животных. Но есть, например, и скульптура Венеры", - рассказал Ушанов.Андрей Лушников родился в Москве в 1956 году. В 1974 году поступил в МЭИ, после окончания вуза работал в НИИ, одновременно начал заниматься альпинизмом. Своё первое восхождение совершил на Кавказе в альплагере "Алибек". В составе сборной Москвы участвовал в трех чемпионатах СССР по альпинизму. Поднялся на Эверест в одиночку и совершил еще ряд сложных восхождений.
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культура, религия
Культура, Культура, Религия
Выставка скульптур альпиниста Лушникова откроется в Москве

Выставка скульптур "Рука судьбы" альпиниста Лушникова откроется в Москве

© Фото предоставлено Сергеем УшановымАндрей Лушников "На Эвересте"
Андрей Лушников На Эвересте - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© Фото предоставлено Сергеем Ушановым
Андрей Лушников "На Эвересте"
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Первая выставка деревянных скульптур поднявшегося в одиночку на Эверест советского и российского альпиниста Андрея Лушникова "Рука судьбы" откроется во вторник к 95-летию Московского энергетического института (МЭИ), в Доме культуры МЭИ, в рамках проекта "Художники среди нас", рассказал РИА Новости организатор выставки Сергей Ушанов
"Андрей Лушников скульптурой занимается более 40 лет, но это первая его выставка. Он закончил МЭИ, занимался альпинизмом, в одиночку взошел на Эверест практически без кислорода. На выставке можно будет увидеть 25 его работ из дерева - из коряг удивительных форм. В основном это скульптуры невероятных сказочных животных. Но есть, например, и скульптура Венеры", - рассказал Ушанов.
Андрей Лушников родился в Москве в 1956 году. В 1974 году поступил в МЭИ, после окончания вуза работал в НИИ, одновременно начал заниматься альпинизмом. Своё первое восхождение совершил на Кавказе в альплагере "Алибек". В составе сборной Москвы участвовал в трех чемпионатах СССР по альпинизму. Поднялся на Эверест в одиночку и совершил еще ряд сложных восхождений.
© Фото предоставлено Сергеем УшановымСкульптура Андрея Лушникова "Слон"
Скульптура Андрея Лушникова Слон - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© Фото предоставлено Сергеем Ушановым
Скульптура Андрея Лушникова "Слон"
 
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