https://ria.ru/20250610/vtsiom-2021922938.html
Треть россиян считает, что нет препятствий, мешающих развестись
Треть россиян считает, что нет препятствий, мешающих развестись - РИА Новости, 10.06.2025
Треть россиян считает, что нет препятствий, мешающих развестись
Треть россиян (34%) уверены, что нет непреодолимых препятствий, которые могли бы помешать людям развестись, 27% респондентов считают, что чаще всего к разводам... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T06:41:00+03:00
2025-06-10T06:41:00+03:00
2025-06-10T06:41:00+03:00
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Треть россиян (34%) уверены, что нет непреодолимых препятствий, которые могли бы помешать людям развестись, 27% респондентов считают, что чаще всего к разводам вынуждают финансовые проблемы, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ, который есть у РИА Новости. По словам 34% опрошенных граждан РФ, нет непреодолимых препятствий, которые могли бы помешать людям развестись, 30% уверены, что помешать разводу может неспособность решить, с кем будут жить дети, 29% назвали материальную несамостоятельность одного из супругов, 11% - осуждение близких родственников и друзей. Четверть (26%) россиян считают, что к разводам людей вынуждает недопонимание и неумение разговаривать друг с другом, 27% в качестве причины развода назвали финансовые проблемы и низкий уровень жизни, 7% - отсутствие духовности, морали, веры в бога, а также распущенность, 5% - алкоголизм, вредные привычки. Кроме того, 18% респондентов считают, что матери воспитывают детей лучше, чем отцы, поэтому детей после развода нужно оставлять с матерями. Всего 1% считают, что ребенок должен остаться с отцом. Шестеро из десяти (59%) россиян считают, что решение о том, с кем оставить ребенка после развода, зависит от конкретных людей, еще 16% сказали, что ни мать, ни отец не могут хорошо воспитать ребенка в одиночку. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 18 мая 2025 года среди 1,6 тысяч россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20250515/vtsiomy-2017151307.html
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общество, россия, вциом
Треть россиян считает, что нет препятствий, мешающих развестись
ВЦИОМ: треть россиян считает, что нет препятствий, мешающих развестись
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Треть россиян (34%) уверены, что нет непреодолимых препятствий, которые могли бы помешать людям развестись, 27% респондентов считают, что чаще всего к разводам вынуждают финансовые проблемы, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ, который есть у РИА Новости.
По словам 34% опрошенных граждан РФ
, нет непреодолимых препятствий, которые могли бы помешать людям развестись, 30% уверены, что помешать разводу может неспособность решить, с кем будут жить дети, 29% назвали материальную несамостоятельность одного из супругов, 11% - осуждение близких родственников и друзей.
Четверть (26%) россиян считают, что к разводам людей вынуждает недопонимание и неумение разговаривать друг с другом, 27% в качестве причины развода назвали финансовые проблемы и низкий уровень жизни, 7% - отсутствие духовности, морали, веры в бога, а также распущенность, 5% - алкоголизм, вредные привычки.
Кроме того, 18% респондентов считают, что матери воспитывают детей лучше, чем отцы, поэтому детей после развода нужно оставлять с матерями. Всего 1% считают, что ребенок должен остаться с отцом. Шестеро из десяти (59%) россиян считают, что решение о том, с кем оставить ребенка после развода, зависит от конкретных людей, еще 16% сказали, что ни мать, ни отец не могут хорошо воспитать ребенка в одиночку.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ
-Спутник" проведен 18 мая 2025 года среди 1,6 тысяч россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.