https://ria.ru/20250610/vspyshka-2021967277.html

В Турции не зафиксировали жалоб россиян на вспышку аллергии

В Турции не зафиксировали жалоб россиян на вспышку аллергии - РИА Новости, 10.06.2025

В Турции не зафиксировали жалоб россиян на вспышку аллергии

Медучреждения в курортных регионах Турции не фиксировали массовых обращений по вспышке аллергии у российских туристов, запросят отели, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T11:40:00+03:00

2025-06-10T11:40:00+03:00

2025-06-10T11:47:00+03:00

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АНКАРА, 10 июн - РИА Новости. Медучреждения в курортных регионах Турции не фиксировали массовых обращений по вспышке аллергии у российских туристов, запросят отели, сообщили РИА Новости представители властей на местах, в частности, в Анталье, Кемере и других регионах.По данным Telegram-канала SHOT, в популярных турецких курортах - Сиде, Кемере и Анталье - зафиксирован резкий всплеск необычных аллергических реакций у российских туристов. Изнуряющая жара до 40 градусов и агрессивные солнечные лучи спровоцировали у многих отдыхающих острый фотодерматит, против которого не помогают даже солнцезащитные кремы, отмечает SHOT."Вспышки не фиксировали. Отели будут запрошены на предмет этой информации", - заявили агентству представители властей.

https://ria.ru/20250604/rossijane-2020846867.html

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