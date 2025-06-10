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В Турции не зафиксировали жалоб россиян на вспышку аллергии
В Турции не зафиксировали жалоб россиян на вспышку аллергии - РИА Новости, 10.06.2025
В Турции не зафиксировали жалоб россиян на вспышку аллергии
Медучреждения в курортных регионах Турции не фиксировали массовых обращений по вспышке аллергии у российских туристов, запросят отели, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T11:40:00+03:00
2025-06-10T11:40:00+03:00
2025-06-10T11:47:00+03:00
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АНКАРА, 10 июн - РИА Новости. Медучреждения в курортных регионах Турции не фиксировали массовых обращений по вспышке аллергии у российских туристов, запросят отели, сообщили РИА Новости представители властей на местах, в частности, в Анталье, Кемере и других регионах.По данным Telegram-канала SHOT, в популярных турецких курортах - Сиде, Кемере и Анталье - зафиксирован резкий всплеск необычных аллергических реакций у российских туристов. Изнуряющая жара до 40 градусов и агрессивные солнечные лучи спровоцировали у многих отдыхающих острый фотодерматит, против которого не помогают даже солнцезащитные кремы, отмечает SHOT."Вспышки не фиксировали. Отели будут запрошены на предмет этой информации", - заявили агентству представители властей.
https://ria.ru/20250604/rossijane-2020846867.html
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турция, россия, новости - туризм, анталья (провинция), кемер, в мире
Турция, Россия, Туризм, Новости - Туризм, Анталья (провинция), Кемер, В мире
В Турции не зафиксировали жалоб россиян на вспышку аллергии
Медучреждения Турции не зафиксировали жалоб россиян на вспышку аллергии