https://ria.ru/20250610/vostok-2021989717.html

ВСУ потеряли до 190 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки

ВСУ потеряли до 190 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 10.06.2025

ВСУ потеряли до 190 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки

Группировка "Восток" в течение суток продвинулась в глубину обороны противника, ВСУ потеряли в ее зоне действия до 190 военнослужащих, бронемашину и гаубицу... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T13:09:00+03:00

2025-06-10T13:09:00+03:00

2025-06-10T13:09:00+03:00

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Группировка "Восток" в течение суток продвинулась в глубину обороны противника, ВСУ потеряли в ее зоне действия до 190 военнослужащих, бронемашину и гаубицу М198, сообщило Минобороны России. "Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника", - говорится в сообщении министерства. МО РФ отметило, что нанесено поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Воскресенка, Поддубное, Комар Донецкой Народной Республики и Малиевка Днепропетровской области. "ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, боевую бронированную машину, три автомобиля, два артиллерийских орудия, включая 155-миллиметровую гаубицу М198 производства США. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы", - добавляется в сводке Минобороны.

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россия, вооруженные силы украины, сша, днепропетровская область