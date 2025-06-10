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Нерешаемых вопросов в отношениях с Россией нет, заявил глава МИД Белоруссии - РИА Новости, 10.06.2025
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12:17 10.06.2025 (обновлено: 12:30 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/voprosy-2021976045.html
Нерешаемых вопросов в отношениях с Россией нет, заявил глава МИД Белоруссии
Нерешаемых вопросов в отношениях с Россией нет, заявил глава МИД Белоруссии - РИА Новости, 10.06.2025
Нерешаемых вопросов в отношениях с Россией нет, заявил глава МИД Белоруссии
Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил во вторник, что нерешаемых вопросов в отношениях между Минском и Москвой нет. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T12:17:00+03:00
2025-06-10T12:30:00+03:00
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил во вторник, что нерешаемых вопросов в отношениях между Минском и Москвой нет.На пресс-конференции после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве Рыженков сказал, что за два дня переговоров в узком и расширенном формате был обсужден весь спектр двустороннего взаимодействия и международная повестка."Хочу отметить, что нерешаемых вопросов в наших отношениях нет. Равно, как и нет тех вопросов, которые бы мы не обсуждали, и не могли бы найти какие-то решения", - сказал Рыженков.Он отметил интенсивную динамику и насыщенность белорусско-российских контактов на всех уровнях и во всех областях."Высочайшую планку двустороннему диалогу придают лидеры наших государств, а внешнеполитические ведомства двух стран обеспечивают эффективную реализацию во всех доступных измерениях, от межпарламентского до межрегионального", - сказал министр.По его словам, вопросов на обсуждение было вынесено очень много. "Международную повестку практически до мелочей разобрали, а оказывается у нас ее много. Также мы сегодня обсуждали разрешение украинского кризиса, возможного участия Республики Беларусь в достижении мирного регулирования, перспективы прочного и справедливого мира в Европе в целом и построения новой архитектуры системы безопасности на общем евразийском пространстве" - сказал Рыженков.Глава МИД выразил особую благодарность российским коллегам за оперативное и исчерпывающее информирование о контактах с украинской стороной, США, с партнерами в Европейском Союзе и за стремление министерства иностранных дел Российской Федерации услышать и учесть мнение Минска относительно происходящих сегодня процессов."Считаем, что такой уважительный подход в полной мере отвечает высокому уровню и духу взаимодействия в рамках Союзного государства", - сказал глава МИД Белоруссии.
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москва, белоруссия, россия, максим рыженков, сергей лавров
Москва, Белоруссия, Россия, Максим Рыженков, Сергей Лавров
Нерешаемых вопросов в отношениях с Россией нет, заявил глава МИД Белоруссии

Глава МИД Белоруссии Рыженков: нерешаемых вопросов между Минском и Москвой нет

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкМаксим Рыженков
Максим Рыженков - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Максим Рыженков. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил во вторник, что нерешаемых вопросов в отношениях между Минском и Москвой нет.
На пресс-конференции после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве Рыженков сказал, что за два дня переговоров в узком и расширенном формате был обсужден весь спектр двустороннего взаимодействия и международная повестка.
"Хочу отметить, что нерешаемых вопросов в наших отношениях нет. Равно, как и нет тех вопросов, которые бы мы не обсуждали, и не могли бы найти какие-то решения", - сказал Рыженков.
Он отметил интенсивную динамику и насыщенность белорусско-российских контактов на всех уровнях и во всех областях.
"Высочайшую планку двустороннему диалогу придают лидеры наших государств, а внешнеполитические ведомства двух стран обеспечивают эффективную реализацию во всех доступных измерениях, от межпарламентского до межрегионального", - сказал министр.
По его словам, вопросов на обсуждение было вынесено очень много. "Международную повестку практически до мелочей разобрали, а оказывается у нас ее много. Также мы сегодня обсуждали разрешение украинского кризиса, возможного участия Республики Беларусь в достижении мирного регулирования, перспективы прочного и справедливого мира в Европе в целом и построения новой архитектуры системы безопасности на общем евразийском пространстве" - сказал Рыженков.
Глава МИД выразил особую благодарность российским коллегам за оперативное и исчерпывающее информирование о контактах с украинской стороной, США, с партнерами в Европейском Союзе и за стремление министерства иностранных дел Российской Федерации услышать и учесть мнение Минска относительно происходящих сегодня процессов.
"Считаем, что такой уважительный подход в полной мере отвечает высокому уровню и духу взаимодействия в рамках Союзного государства", - сказал глава МИД Белоруссии.
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