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Нерешаемых вопросов в отношениях с Россией нет, заявил глава МИД Белоруссии

Нерешаемых вопросов в отношениях с Россией нет, заявил глава МИД Белоруссии - РИА Новости, 10.06.2025

Нерешаемых вопросов в отношениях с Россией нет, заявил глава МИД Белоруссии

Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил во вторник, что нерешаемых вопросов в отношениях между Минском и Москвой нет. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T12:17:00+03:00

2025-06-10T12:17:00+03:00

2025-06-10T12:30:00+03:00

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил во вторник, что нерешаемых вопросов в отношениях между Минском и Москвой нет.На пресс-конференции после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве Рыженков сказал, что за два дня переговоров в узком и расширенном формате был обсужден весь спектр двустороннего взаимодействия и международная повестка."Хочу отметить, что нерешаемых вопросов в наших отношениях нет. Равно, как и нет тех вопросов, которые бы мы не обсуждали, и не могли бы найти какие-то решения", - сказал Рыженков.Он отметил интенсивную динамику и насыщенность белорусско-российских контактов на всех уровнях и во всех областях."Высочайшую планку двустороннему диалогу придают лидеры наших государств, а внешнеполитические ведомства двух стран обеспечивают эффективную реализацию во всех доступных измерениях, от межпарламентского до межрегионального", - сказал министр.По его словам, вопросов на обсуждение было вынесено очень много. "Международную повестку практически до мелочей разобрали, а оказывается у нас ее много. Также мы сегодня обсуждали разрешение украинского кризиса, возможного участия Республики Беларусь в достижении мирного регулирования, перспективы прочного и справедливого мира в Европе в целом и построения новой архитектуры системы безопасности на общем евразийском пространстве" - сказал Рыженков.Глава МИД выразил особую благодарность российским коллегам за оперативное и исчерпывающее информирование о контактах с украинской стороной, США, с партнерами в Европейском Союзе и за стремление министерства иностранных дел Российской Федерации услышать и учесть мнение Минска относительно происходящих сегодня процессов."Считаем, что такой уважительный подход в полной мере отвечает высокому уровню и духу взаимодействия в рамках Союзного государства", - сказал глава МИД Белоруссии.

https://ria.ru/20250515/rossiya-2017080582.html

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