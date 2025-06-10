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Запад готовится предъявить России ядерный ультиматум - РИА Новости, 10.06.2025
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08:00 10.06.2025 (обновлено: 10:30 10.06.2025)
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Запад готовится предъявить России ядерный ультиматум
Запад готовится предъявить России ядерный ультиматум - РИА Новости, 10.06.2025
Запад готовится предъявить России ядерный ультиматум
Штатам больше нет смысла соблюдать СНВ-3. К такому выводу пришли американские эксперты из Foreign Affairs. Вместо разрядки США предлагают нарастить ядерные... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T08:00:00+03:00
2025-06-10T10:30:00+03:00
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости, Давид Нармания. Штатам больше нет смысла соблюдать СНВ-3. К такому выводу пришли американские эксперты из Foreign Affairs. Вместо разрядки США предлагают нарастить ядерные арсеналы, однако об очевидных проблемах умалчивают. О том, что может помешать Вашингтону, — в материале РИА Новости.Последнее свидетельство эпохи"Некоторые стратеги утверждают, что Соединенные Штаты должны привлечь Россию к новому ядерному соглашению и способ сделать это — начать переговоры, продолжая соблюдать ограничения, установленные Договором СНВ, даже после истечения его срока действия в начале 2026-го. Первая часть этого аргумента имеет некоторые основания, вторая — нет. Чтобы соответствовать текущему моменту, Соединенные Штаты должны выйти за рамки нового Договора СНВ", — убеждены аналитики Эрик Эдельман и Франклин Миллер, работавшие в администрации Джорджа Буша — младшего.Договор о стратегических наступательных вооружениях оставался последним действующим документом из целой серии соглашений о разоружении. По его условиям, Москва и Вашингтон ограничивали число развернутых ядерных боезарядов до 1550 единиц, а носителей — до 700. Соглашение подписали еще в 2010-м на десять лет с возможностью продления еще на пять. Эту опцию использовали в 2021-м.Однако взаимные инспекции не проводились со времен пандемии, а в 2023-м Владимир Путин объявил о приостановке участия в СНВ-3, поскольку США и их союзники стремятся нанести России стратегическое поражение и разрабатывают новые виды ядерных боеприпасов. При этом Москва неоднократно заявляла, что продолжит соблюдать установленные ограничения до конца срока соглашения, который истекает в феврале 2026-го.Вашингтон также не отказывался от обязательств. Однако США были инициаторами разрыва двух других соглашений по разоружению: они вышли из Договора по ПРО в 2002-м — еще при Буше. А Дональд Трамп официально похоронил Договор о ракетах средней и меньшей дальности. При этом фактически соблюдать его США прекратили еще раньше, разместив в 2016-м в Европе установки Mk-41, которые можно использовать для пусков ракет "Томагавк". Да и в сам СНВ-3 не включались ядерные арсеналы Британии и Франции — союзников США по НАТО.Одни угрозы кругомКак отмечается в статье, СНВ-3 создавался в геополитическом ландшафте, которого больше не существует. В частности, Россия модернизировала 95% стратегических ядерных сил и разрабатывает несколько новых межконтинентальных систем.Но этим, уверены в Foreign Affairs, проблемы не исчерпываются."Самое тревожное то, что Путин развернул региональные ядерные силы из примерно 2000 единиц вооружений малой мощности и средней дальности, которые можно запускать с земли, воздуха и моря", — отмечают эксперты.Еще одной угрозой в Вашингтоне считают Пекин. В Пентагоне убеждены, что уже к 2030-му в распоряжении Народно-освободительной армии Китая будет более 1000 боеголовок, а к 2035-му КНР сможет сравняться с США и Россией по ядерным арсеналам.В связи с этим Эдельман и Миллер предлагают Вашингтону радикально обновить собственные запасы оружия массового поражения:"США нет нужды соответствовать России и Китаю полностью, но им нужна гибкость, чтобы сохранять стратегические силы на уровне, позволяющем даже после первого удара сдерживать одного противника и наносить ответный по второму", — подчеркивают аналитики.Не так все простоНа первый взгляд, логично, но США и так уже обновляют арсеналы. На замену устаревшим Minuteman III готовят свежие LGM-35 Sentinel. Вот только сроки их поступления на вооружение постоянно переносят — ракеты ожидали в 2029-м, но Пентагон получит их не раньше начала 2030-х. Растут и расходы: первоначальная сумма увеличилась на 81 процент, и теперь затраты превысят 140 миллиардов.Сложная ситуация и со стратегической авиацией. Из запланированной сотни B-21 у Вашингтона в распоряжении есть аж три самолета, годных к тестовым испытаниям, причем два из них — только к наземным. И эта программа тоже дорожает: планировали, что каждый Raider обойдется американскому бюджету в 692 миллиона долларов, однако теперь его стоимость может вырасти до 772 миллионов.С такими же проблемами сталкиваются и подводные крейсеры "Колумбия"."Трудности со строительством головной подводной лодки могут привести к перерасходу средств, который почти в пять раз превысит первоначальные оценки ВМС", — отмечается в отчете Счетной палаты США.В общем, призывам аналитиков в Пентагоне вняли еще до того, как они прозвучали. Но все упирается в деньги и время: даже без расширения программ американский военный бюджет бьет рекорды. В первую очередь — за счет стратегических вооружений."Если мы посмотрим на последнее десятилетие, то не только увидим рост расходов на эти программы, но и заметим, что они начинают вытеснять другие статьи оборонного бюджета", — отмечает американский эксперт по ядерным вооружения Джон Вольфстал.Союзники подсобятСША не одиноки в стремлении сделать ставку на оружие массового поражения. Еще в марте президент Франции Эммануэль Макрон объявил о планах создать "ядерный зонтик" для Европы.В частности, к 2035-му Париж рассчитывает развернуть две эскадрильи Rafale с ядерными гиперзвуковыми ракетами ASN4G. Но они еще на стадии разработки, поэтому пока на вооружении остаются только ASMP-A. Их дальность — 500 километров, что вдвое меньше, чем у проектируемой замены, а скорость не выше трех Махов.Хотят модернизировать и морскую составляющую: с конца года французские ПЛАРБ получат новые ракеты М51.3 с повышенной дальностью, а в середине следующего десятилетия на смену их носителям — подлодкам класса Triomphant — должны прийти более современные аналоги. Они тоже пока на стадии проектирования.Амбициозные планы вынашивает и Лондон. На прошлой неделе британское правительство представило Strategic Defence Review — доктринальный документ, определяющий развитие вооруженных сил страны на годы вперед. Особая роль отведена ядерному оружию. На модернизацию ракет и боеголовок потратят 15 миллиардов фунтов (более 20 миллиардов долларов). Помимо этого, планируют заменить ПЛАРБ класса Vanguard, чьи проблемы все чаще всплывают в СМИ, а запланированный срок службы подходит к концу. Вместо них на службу заступят подлодки "Дредноут". Они обойдутся короне как минимум в 30 миллиардов фунтов.Американские эксперты констатируют бессмысленность СНВ-3, объясняя все "растущей угрозой" со стороны Китая и России. При этом игнорируют далеко не мирные намерения стран Запада.Хотя как минимум в одном они правы: вероятно, СНВ-3 станет последним реликтом уходящей эпохи. Новая система международных отношений потребует более современных многосторонних соглашений по разоружению.
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сша, россия, владимир путин, джордж буш (младший), дональд трамп, министерство обороны сша, нато, франция, великобритания, безопасность
США, Россия, Владимир Путин, Джордж Буш (младший), Дональд Трамп, Министерство обороны США, НАТО, Франция, Великобритания, Безопасность
Запад готовится предъявить России ядерный ультиматум

Бывшие чиновники Белого дома призвали США кратно нарастить ядерный потенциал

© AP Photo / Vandenberg Air Force Base / Senior Airman Ian DudleyПуск невооруженной ракеты Minuteman 3 на военной базе ВВС США Ванденберг
Пуск невооруженной ракеты Minuteman 3 на военной базе ВВС США Ванденберг - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© AP Photo / Vandenberg Air Force Base / Senior Airman Ian Dudley
Пуск невооруженной ракеты Minuteman 3 на военной базе ВВС США Ванденберг. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости, Давид Нармания. Штатам больше нет смысла соблюдать СНВ-3. К такому выводу пришли американские эксперты из Foreign Affairs. Вместо разрядки США предлагают нарастить ядерные арсеналы, однако об очевидных проблемах умалчивают. О том, что может помешать Вашингтону, — в материале РИА Новости.

Последнее свидетельство эпохи

"Некоторые стратеги утверждают, что Соединенные Штаты должны привлечь Россию к новому ядерному соглашению и способ сделать это — начать переговоры, продолжая соблюдать ограничения, установленные Договором СНВ, даже после истечения его срока действия в начале 2026-го. Первая часть этого аргумента имеет некоторые основания, вторая — нет. Чтобы соответствовать текущему моменту, Соединенные Штаты должны выйти за рамки нового Договора СНВ", — убеждены аналитики Эрик Эдельман и Франклин Миллер, работавшие в администрации Джорджа Буша — младшего.
Договор о стратегических наступательных вооружениях оставался последним действующим документом из целой серии соглашений о разоружении. По его условиям, Москва и Вашингтон ограничивали число развернутых ядерных боезарядов до 1550 единиц, а носителей — до 700. Соглашение подписали еще в 2010-м на десять лет с возможностью продления еще на пять. Эту опцию использовали в 2021-м.
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПрезидент России Дмитрий Медведев и президент США Барак Обама (справа налево) во время церемонии подписания Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ)
Президент России Дмитрий Медведев и президент США Барак Обама (справа налево) во время церемонии подписания Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ) - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Президент России Дмитрий Медведев и президент США Барак Обама (справа налево) во время церемонии подписания Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ)
Однако взаимные инспекции не проводились со времен пандемии, а в 2023-м Владимир Путин объявил о приостановке участия в СНВ-3, поскольку США и их союзники стремятся нанести России стратегическое поражение и разрабатывают новые виды ядерных боеприпасов. При этом Москва неоднократно заявляла, что продолжит соблюдать установленные ограничения до конца срока соглашения, который истекает в феврале 2026-го.
Вашингтон также не отказывался от обязательств. Однако США были инициаторами разрыва двух других соглашений по разоружению: они вышли из Договора по ПРО в 2002-м — еще при Буше. А Дональд Трамп официально похоронил Договор о ракетах средней и меньшей дальности. При этом фактически соблюдать его США прекратили еще раньше, разместив в 2016-м в Европе установки Mk-41, которые можно использовать для пусков ракет "Томагавк". Да и в сам СНВ-3 не включались ядерные арсеналы Британии и Франции — союзников США по НАТО.

Одни угрозы кругом

Как отмечается в статье, СНВ-3 создавался в геополитическом ландшафте, которого больше не существует. В частности, Россия модернизировала 95% стратегических ядерных сил и разрабатывает несколько новых межконтинентальных систем.
Но этим, уверены в Foreign Affairs, проблемы не исчерпываются.
"Самое тревожное то, что Путин развернул региональные ядерные силы из примерно 2000 единиц вооружений малой мощности и средней дальности, которые можно запускать с земли, воздуха и моря", — отмечают эксперты.
© Фото : U.S. Central Command/XАмериканская подводная лодка класса "Огайо" прибывает в зону ответственности Центрального командования США на Ближний Восток
Американская подводная лодка класса Огайо прибывает в зону ответственности Центрального командования США на Ближний Восток - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© Фото : U.S. Central Command/X
Американская подводная лодка класса "Огайо" прибывает в зону ответственности Центрального командования США на Ближний Восток
Еще одной угрозой в Вашингтоне считают Пекин. В Пентагоне убеждены, что уже к 2030-му в распоряжении Народно-освободительной армии Китая будет более 1000 боеголовок, а к 2035-му КНР сможет сравняться с США и Россией по ядерным арсеналам.
В связи с этим Эдельман и Миллер предлагают Вашингтону радикально обновить собственные запасы оружия массового поражения:
  • задействовать не используемые сейчас на ПЛАРБ (подводные лодки атомные с ракетами баллистическими) класса Ohio 100 пусковых шахт для развертывания ракет Trident II;
  • расширить заказ на новые ПЛАРБ Columbia до 15 вместо 12;
  • закупить 150 стратегических бомбардировщиков B-21 вместо сотни;
  • развернуть еще 30 стратегических бомбардировщиков B-52;
  • увеличить на развернутых МБР Minuteman III количество боеголовок до трех.
"США нет нужды соответствовать России и Китаю полностью, но им нужна гибкость, чтобы сохранять стратегические силы на уровне, позволяющем даже после первого удара сдерживать одного противника и наносить ответный по второму", — подчеркивают аналитики.

Не так все просто

На первый взгляд, логично, но США и так уже обновляют арсеналы. На замену устаревшим Minuteman III готовят свежие LGM-35 Sentinel. Вот только сроки их поступления на вооружение постоянно переносят — ракеты ожидали в 2029-м, но Пентагон получит их не раньше начала 2030-х. Растут и расходы: первоначальная сумма увеличилась на 81 процент, и теперь затраты превысят 140 миллиардов.
Сложная ситуация и со стратегической авиацией. Из запланированной сотни B-21 у Вашингтона в распоряжении есть аж три самолета, годных к тестовым испытаниям, причем два из них — только к наземным. И эта программа тоже дорожает: планировали, что каждый Raider обойдется американскому бюджету в 692 миллиона долларов, однако теперь его стоимость может вырасти до 772 миллионов.
© Фото : U.S. Air ForceНовый стратегический бомбардировщик ВВС США B-21 Raider
Новый стратегический бомбардировщик ВВС США B-21 Raider - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© Фото : U.S. Air Force
Новый стратегический бомбардировщик ВВС США B-21 Raider
С такими же проблемами сталкиваются и подводные крейсеры "Колумбия".
"Трудности со строительством головной подводной лодки могут привести к перерасходу средств, который почти в пять раз превысит первоначальные оценки ВМС", — отмечается в отчете Счетной палаты США.
В общем, призывам аналитиков в Пентагоне вняли еще до того, как они прозвучали. Но все упирается в деньги и время: даже без расширения программ американский военный бюджет бьет рекорды. В первую очередь — за счет стратегических вооружений.
"Если мы посмотрим на последнее десятилетие, то не только увидим рост расходов на эти программы, но и заметим, что они начинают вытеснять другие статьи оборонного бюджета", — отмечает американский эксперт по ядерным вооружения Джон Вольфстал.

Союзники подсобят

США не одиноки в стремлении сделать ставку на оружие массового поражения. Еще в марте президент Франции Эммануэль Макрон объявил о планах создать "ядерный зонтик" для Европы.
В частности, к 2035-му Париж рассчитывает развернуть две эскадрильи Rafale с ядерными гиперзвуковыми ракетами ASN4G. Но они еще на стадии разработки, поэтому пока на вооружении остаются только ASMP-A. Их дальность — 500 километров, что вдвое меньше, чем у проектируемой замены, а скорость не выше трех Махов.
© Фото : LA(phot) Mez Merrill/MODБританская подводная лодка класса Vanguard
Британская подводная лодка класса Vanguard - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© Фото : LA(phot) Mez Merrill/MOD
Британская подводная лодка класса Vanguard
Хотят модернизировать и морскую составляющую: с конца года французские ПЛАРБ получат новые ракеты М51.3 с повышенной дальностью, а в середине следующего десятилетия на смену их носителям — подлодкам класса Triomphant — должны прийти более современные аналоги. Они тоже пока на стадии проектирования.
Амбициозные планы вынашивает и Лондон. На прошлой неделе британское правительство представило Strategic Defence Review — доктринальный документ, определяющий развитие вооруженных сил страны на годы вперед. Особая роль отведена ядерному оружию. На модернизацию ракет и боеголовок потратят 15 миллиардов фунтов (более 20 миллиардов долларов). Помимо этого, планируют заменить ПЛАРБ класса Vanguard, чьи проблемы все чаще всплывают в СМИ, а запланированный срок службы подходит к концу. Вместо них на службу заступят подлодки "Дредноут". Они обойдутся короне как минимум в 30 миллиардов фунтов.
Американские эксперты констатируют бессмысленность СНВ-3, объясняя все "растущей угрозой" со стороны Китая и России. При этом игнорируют далеко не мирные намерения стран Запада.
Хотя как минимум в одном они правы: вероятно, СНВ-3 станет последним реликтом уходящей эпохи. Новая система международных отношений потребует более современных многосторонних соглашений по разоружению.
Военнослужащие в Британии - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
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