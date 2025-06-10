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Вологодская область собрала гуманитарный груз для бойцов спецоперации - РИА Новости, 10.06.2025
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Вологодская область
 
14:34 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/vologodchina--2022014980.html
Вологодская область собрала гуманитарный груз для бойцов спецоперации
Вологодская область собрала гуманитарный груз для бойцов спецоперации - РИА Новости, 10.06.2025
Вологодская область собрала гуманитарный груз для бойцов спецоперации
Правительство Вологодской области совместно со специалистами противопожарной службы региона сформировали гуманитарный груз для военнослужащих в зоне специальной РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T14:34:00+03:00
2025-06-10T14:34:00+03:00
вологодская область
вологодская область
георгий филимонов
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Правительство Вологодской области совместно со специалистами противопожарной службы региона сформировали гуманитарный груз для военнослужащих в зоне специальной военной операции (СВО) на сумму 7,1 миллиона рублей, сообщает пресс-служба региональных властей. "Наращиваем темпы помощи нашим бойцам, их родным и близким – это наш приоритет, святая обязанность и системная задача, которую решаем каждый день. К отправке в зону специальной военной операции подготовлена новая партия оборудования на сумму 7,1 миллиона рублей, собранная по заявкам воинских подразделений. В составе груза – квадрокоптеры, аккумуляторные батареи и мониторинговые устройства “Булат” – мобильные средства обнаружения беспилотных летательных аппаратов", – приводит пресс-служба слова губернатора Вологодской области Георгия Филимонова. Еще одним приоритетом правительства области является адаптация военнослужащих к мирной жизни. По инициативе Филимонова с 1 сентября начнет действовать новый закон: предприятия региона со штатом более 100 сотрудников будут обязаны выделить для демобилизованных участников СВО 1% рабочих мест от общей среднесписочной численности работников, но не менее одного рабочего места. Под действие закона попадет около 450 работодателей, за исключением оборонных предприятий, организаций инвалидов и находящихся на стадии ликвидации предприятий. В процессе будут активно участвовать областное министерство труда и занятости населения и подведомственный ему центр занятости населения. Они займутся подбором кандидатов, при необходимости – предоставят участникам СВО бесплатное переобучение на другие специальности с учетом их состояния здоровья. "Создаем систему, в которой каждый из защитников Родины и членов их семей может рассчитывать на всестороннюю поддержку. В том числе, по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина реализуем проект "Герои Русского Севера" – региональный кадровый лифт, где участники и ветераны специальной военной операции могут раскрыть себя в госструктурах, муниципалитетах и реальном секторе экономики Вологодчины. Дома у наших героев есть реальная возможность вернуться к мирной жизни и быть востребованными в профессии", – отметил Филимонов. Кандидатура одного из участников региональной кадровой программы "Герои Русского Севера" уже рекомендована Филимоновым на руководящую должность муниципального образования Вологодской области. Так, временно исполняющим полномочия главы Нюксенского округа назначен Антон Тропин – доброволец, разведчик, командир роты, награжденный нагрудным знаком "За отличие в службе" II степени, медалью "За участие в СВО" и медалью Суворова. В целом областное правительство направило уже более 6 миллиардов рублей на поддержку участников СВО и членов их семей. В регионе действуют более 40 мер господдержки и оказывается помощь всем без исключения категориям военнослужащих. Подробная информация о доступных льготах и выплатах размещена на официальном сайте властей, консультационную поддержку можно получить по короткому номеру "122" единой информационно-справочной службы.
https://ria.ru/20250609/filimonov-2021841475.html
https://ria.ru/20250607/gubernator-2021524063.html
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вологодская область, георгий филимонов
Вологодская область, Вологодская область, Георгий Филимонов
Вологодская область собрала гуманитарный груз для бойцов спецоперации

Вологодчина подготовила оборудование для бойцов СВО на сумму 7,1 миллиона рублей

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Правительство Вологодской области совместно со специалистами противопожарной службы региона сформировали гуманитарный груз для военнослужащих в зоне специальной военной операции (СВО) на сумму 7,1 миллиона рублей, сообщает пресс-служба региональных властей.
"Наращиваем темпы помощи нашим бойцам, их родным и близким – это наш приоритет, святая обязанность и системная задача, которую решаем каждый день. К отправке в зону специальной военной операции подготовлена новая партия оборудования на сумму 7,1 миллиона рублей, собранная по заявкам воинских подразделений. В составе груза – квадрокоптеры, аккумуляторные батареи и мониторинговые устройства “Булат” – мобильные средства обнаружения беспилотных летательных аппаратов", – приводит пресс-служба слова губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.
Георгий Филимонов - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Филимонов встретился с вдовами и матерями погибших участников СВО
9 июня, 17:17
Еще одним приоритетом правительства области является адаптация военнослужащих к мирной жизни. По инициативе Филимонова с 1 сентября начнет действовать новый закон: предприятия региона со штатом более 100 сотрудников будут обязаны выделить для демобилизованных участников СВО 1% рабочих мест от общей среднесписочной численности работников, но не менее одного рабочего места.
Под действие закона попадет около 450 работодателей, за исключением оборонных предприятий, организаций инвалидов и находящихся на стадии ликвидации предприятий. В процессе будут активно участвовать областное министерство труда и занятости населения и подведомственный ему центр занятости населения. Они займутся подбором кандидатов, при необходимости – предоставят участникам СВО бесплатное переобучение на другие специальности с учетом их состояния здоровья.
"Создаем систему, в которой каждый из защитников Родины и членов их семей может рассчитывать на всестороннюю поддержку. В том числе, по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина реализуем проект "Герои Русского Севера" – региональный кадровый лифт, где участники и ветераны специальной военной операции могут раскрыть себя в госструктурах, муниципалитетах и реальном секторе экономики Вологодчины. Дома у наших героев есть реальная возможность вернуться к мирной жизни и быть востребованными в профессии", – отметил Филимонов.
Кандидатура одного из участников региональной кадровой программы "Герои Русского Севера" уже рекомендована Филимоновым на руководящую должность муниципального образования Вологодской области. Так, временно исполняющим полномочия главы Нюксенского округа назначен Антон Тропин – доброволец, разведчик, командир роты, награжденный нагрудным знаком "За отличие в службе" II степени, медалью "За участие в СВО" и медалью Суворова.
В целом областное правительство направило уже более 6 миллиардов рублей на поддержку участников СВО и членов их семей. В регионе действуют более 40 мер господдержки и оказывается помощь всем без исключения категориям военнослужащих. Подробная информация о доступных льготах и выплатах размещена на официальном сайте властей, консультационную поддержку можно получить по короткому номеру "122" единой информационно-справочной службы.
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7 июня, 16:07
 
Вологодская областьВологодская областьГеоргий Филимонов
 
 
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