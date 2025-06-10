https://ria.ru/20250610/vologda-2022071639.html

Жестянников обсудил проблему курения вейпов детьми с главврачом больницы

Жестянников обсудил проблему курения вейпов детьми с главврачом больницы - РИА Новости, 10.06.2025

Жестянников обсудил проблему курения вейпов детьми с главврачом больницы

Первой поднятой темой в обсуждении актуальных вопросов здравоохранения Вологодской области с главным врачом Шекснинской центральной районной больницы Татьяной... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T17:27:00+03:00

2025-06-10T17:27:00+03:00

2025-06-10T17:27:00+03:00

вологодская область

общество

вологодская область

здоровье - общество

череповец

сергей жестянников

вячеслав володин

георгий филимонов

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Первой поднятой темой в обсуждении актуальных вопросов здравоохранения Вологодской области с главным врачом Шекснинской центральной районной больницы Татьяной Юхно было распространение вейпов среди подростков, сообщил спикер Законодательного собрания региона Сергей Жестянников. По его словам, врач-педиатр Ольга Одочук поделилась тревожной статистикой: в этом году в ЦРБ участились случаи госпитализации подростков с тяжелыми последствиями употребления никотиносодержащих продуктов. Дети поступают с потерей сознания, острыми отравлениями, а один ребенок в тяжелом состоянии был переведен в больницу Череповца. Особую обеспокоенность медиков вызывает и то, что вейпы используют даже беременные женщины, что создает серьезные риски для здоровья новорожденных. Одочук, отмечает Жестянников, полностью поддерживает инициативу губернатора Георгия Филимонова о запрете продажи вейпов не только в Вологодской области, но и по всей стране. Это предложение уже получило одобрение на федеральном уровне, в том числе от председателя Госдумы Вячеслава Володина. "Мы не ждем федеральных решений и уже сейчас действуем на областном уровне. Совместно с главами округов и депутатами организованы рейды по торговым точкам. На данный момент выявлено 57 магазинов, нарушающих закон: они расположены ближе, чем в 100 метрах от образовательных и культурных учреждений", — написал спикер облпарламента на своей странице в соцсети "ВКонтакте". По его мнению, данная проблема является серьезной, так как это не вопрос ограничений, а задача сохранения здоровья и жизни молодежи.

https://ria.ru/20250610/vologodchina--2022014980.html

https://ria.ru/20250609/filimonov-2021841475.html

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общество, вологодская область, здоровье - общество, череповец, сергей жестянников, вячеслав володин, георгий филимонов, госдума рф