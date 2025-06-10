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Вернувшийся из украинского плена военный рассказал, как скучал по дочке - РИА Новости, 10.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:52 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/voennyj-2022141101.html
Вернувшийся из украинского плена военный рассказал, как скучал по дочке
Вернувшийся из украинского плена военный рассказал, как скучал по дочке - РИА Новости, 10.06.2025
Вернувшийся из украинского плена военный рассказал, как скучал по дочке
Один из российских военных, вернувшихся с подконтрольной киевскому режиму территории домой в составе второй группы военнослужащих до 25 лет, признался, не... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T23:52:00+03:00
2025-06-10T23:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
стамбул
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Один из российских военных, вернувшихся с подконтрольной киевскому режиму территории домой в составе второй группы военнослужащих до 25 лет, признался, не сдерживая слез, что хочет поскорее увидеть свою маленькую дочку. Кадры с его словами показало министерство обороны РФ. "Эмоции очень большие и зашкаливают сильно", - сказал военный. "Если будет дочка дома, это будет выходной, то я пойду домой к ней. Если в садике, то пойду нежданно в садик. Заберу ее из садика, и пойду с ней гулять, проводить больше времени с ней. Я очень соскучился по ней", - добавил он, не сдержав слез. Ранее Минобороны РФ сообщило, что 10 июня с подконтрольной киевскому режиму территории была возвращена вторая группа российских военнослужащих в рамках достигнутых 2 июня в Стамбуле договоренностей. Взамен была передана группа военнопленных ВСУ. Российские военнослужащие пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны.​
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в мире, стамбул, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Стамбул, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Вернувшийся из украинского плена военный рассказал, как скучал по дочке

Вернувшийся из украинского плена военный признался, что очень хочет увидеть дочь

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие, возвращенные из украинского плена. 10 июня 2025
Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена. 10 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена. 10 июня 2025
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Один из российских военных, вернувшихся с подконтрольной киевскому режиму территории домой в составе второй группы военнослужащих до 25 лет, признался, не сдерживая слез, что хочет поскорее увидеть свою маленькую дочку. Кадры с его словами показало министерство обороны РФ.
«
"Эмоции очень большие и зашкаливают сильно", - сказал военный. "Если будет дочка дома, это будет выходной, то я пойду домой к ней. Если в садике, то пойду нежданно в садик. Заберу ее из садика, и пойду с ней гулять, проводить больше времени с ней. Я очень соскучился по ней", - добавил он, не сдержав слез.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что 10 июня с подконтрольной киевскому режиму территории была возвращена вторая группа российских военнослужащих в рамках достигнутых 2 июня в Стамбуле договоренностей. Взамен была передана группа военнопленных ВСУ. Российские военнослужащие пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны.​
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСтамбулМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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