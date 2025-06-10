https://ria.ru/20250610/voennyj-2022141101.html

Вернувшийся из украинского плена военный рассказал, как скучал по дочке

Вернувшийся из украинского плена военный рассказал, как скучал по дочке - РИА Новости, 10.06.2025

Вернувшийся из украинского плена военный рассказал, как скучал по дочке

Один из российских военных, вернувшихся с подконтрольной киевскому режиму территории домой в составе второй группы военнослужащих до 25 лет, признался, не... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T23:52:00+03:00

2025-06-10T23:52:00+03:00

2025-06-10T23:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

стамбул

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Один из российских военных, вернувшихся с подконтрольной киевскому режиму территории домой в составе второй группы военнослужащих до 25 лет, признался, не сдерживая слез, что хочет поскорее увидеть свою маленькую дочку. Кадры с его словами показало министерство обороны РФ. "Эмоции очень большие и зашкаливают сильно", - сказал военный. "Если будет дочка дома, это будет выходной, то я пойду домой к ней. Если в садике, то пойду нежданно в садик. Заберу ее из садика, и пойду с ней гулять, проводить больше времени с ней. Я очень соскучился по ней", - добавил он, не сдержав слез. Ранее Минобороны РФ сообщило, что 10 июня с подконтрольной киевскому режиму территории была возвращена вторая группа российских военнослужащих в рамках достигнутых 2 июня в Стамбуле договоренностей. Взамен была передана группа военнопленных ВСУ. Российские военнослужащие пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны.​

https://ria.ru/20250609/video-2021845126.html

стамбул

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, стамбул, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины