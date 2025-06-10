https://ria.ru/20250610/vladivostok-2021923840.html
Во Владивостоке возбудили дело после пожара на судне
Во Владивостоке возбудили дело после пожара на судне - РИА Новости, 10.06.2025
Во Владивостоке возбудили дело после пожара на судне
Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после пожара на судне во Владивостоке, где погиб один человек, сообщает Восточное... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T06:56:00+03:00
2025-06-10T06:56:00+03:00
2025-06-10T06:56:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 10 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после пожара на судне во Владивостоке, где погиб один человек, сообщает Восточное МСУТ СК России. Ранее МЧС сообщило, что на пожаре на рыболовном судне у пирса в бухте Золотой рог в районе улицы Дальзаводская спасены 24 человека, один человек погиб. Пожар был локализован на 200 квадратных метрах, открытое горение ликвидировано. "Приморским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По предварительным данным, сегодня утром на промысловой палубе рыболовного судна, ошвартованного к причалу СРЗ "Дальзавод" в городе Владивосток, произошло возгорание", - говорится в сообщении. Причины и источник возгорания устанавливаются. Как сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура, место возгорания - столовая. Пострадавшее судно - "Ориентал Дисковерер". Прокуроры проверят соблюдение требования законодательства о безопасности мореплавания.
https://ria.ru/20250326/sudno-2007365310.html
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происшествия, россия, владивосток, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дальзавод
Происшествия, Россия, Владивосток, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Дальзавод
Во Владивостоке возбудили дело после пожара на судне
СК возбудил дело после пожара на судне во Владивостоке, где погиб человек