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Во Владивостоке ликвидировали открытое горение на месте пожара на судне
Во Владивостоке ликвидировали открытое горение на месте пожара на судне - РИА Новости, 10.06.2025
Во Владивостоке ликвидировали открытое горение на месте пожара на судне
Ликвидация открытого горения объявлена на месте пожара на рыболовном судне во Владивостоке, где погиб человек, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T04:24:00+03:00
2025-06-10T04:24:00+03:00
2025-06-10T04:24:00+03:00
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Ликвидация открытого горения объявлена на месте пожара на рыболовном судне во Владивостоке, где погиб человек, сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее МЧС сообщило, что на пожаре на рыболовном судне у пирса в бухте Золотой рог в районе улицы Дальзаводская спасено 24 человека, один человек погиб. Площадь пожара составляет 200 квадратных метров. Позднее пожар был локализован на 200 квадратных метрах. "На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении.
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происшествия, владивосток, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Владивосток, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Во Владивостоке ликвидировали открытое горение на месте пожара на судне
МЧС: на месте пожара на судне во Владивостоке ликвидировали открытое горение