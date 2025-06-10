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Пожар на судне в бухте Золотой Рог во Владивостоке локализовали
Пожар на судне в бухте Золотой Рог во Владивостоке локализовали - РИА Новости, 10.06.2025
Пожар на судне в бухте Золотой Рог во Владивостоке локализовали
Пожар на судне у пирса в бухте Золотой Рог во Владивостоке, где погиб один человек, локализован на 200 квадратных метрах, сообщает ГУ МЧС по Приморскому краю. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T03:54:00+03:00
2025-06-10T03:54:00+03:00
2025-06-10T03:54:00+03:00
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 10 июн - РИА Новости. Пожар на судне у пирса в бухте Золотой Рог во Владивостоке, где погиб один человек, локализован на 200 квадратных метрах, сообщает ГУ МЧС по Приморскому краю. Ранее МЧС сообщило, что на пожаре на рыболовном судне у пирса в бухте Золотой рог в районе улицы Дальзаводская спасено 24 человека, один человек погиб. Площадь пожара составляет 200 квадратных метров. "Пожар локализован на 200 квадратах. Тушение продолжается", - говорится в сообщении. Судно стоит на коммерческой стоянке у пирса в бухте Золотой рог в районе улицы Дальзаводская, отмечают в главке.
https://ria.ru/20250326/sudno-2007365310.html
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происшествия, владивосток, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Владивосток, Приморский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на судне в бухте Золотой Рог во Владивостоке локализовали
Пожар на судне у пирса во Владивостоке локализовали на 200 квадратных метрах