https://ria.ru/20250610/vladivostok-2021915455.html

Пожар на судне в бухте Золотой Рог во Владивостоке локализовали

Пожар на судне в бухте Золотой Рог во Владивостоке локализовали - РИА Новости, 10.06.2025

Пожар на судне в бухте Золотой Рог во Владивостоке локализовали

Пожар на судне у пирса в бухте Золотой Рог во Владивостоке, где погиб один человек, локализован на 200 квадратных метрах, сообщает ГУ МЧС по Приморскому краю. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T03:54:00+03:00

2025-06-10T03:54:00+03:00

2025-06-10T03:54:00+03:00

происшествия

владивосток

приморский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 10 июн - РИА Новости. Пожар на судне у пирса в бухте Золотой Рог во Владивостоке, где погиб один человек, локализован на 200 квадратных метрах, сообщает ГУ МЧС по Приморскому краю. Ранее МЧС сообщило, что на пожаре на рыболовном судне у пирса в бухте Золотой рог в районе улицы Дальзаводская спасено 24 человека, один человек погиб. Площадь пожара составляет 200 квадратных метров. "Пожар локализован на 200 квадратах. Тушение продолжается", - говорится в сообщении. Судно стоит на коммерческой стоянке у пирса в бухте Золотой рог в районе улицы Дальзаводская, отмечают в главке.

https://ria.ru/20250326/sudno-2007365310.html

владивосток

приморский край

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происшествия, владивосток, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)