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Минобороны показало видео с бойцами, вернувшимися из украинского плена - РИА Новости, 10.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:40 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/video-2022099024.html
Минобороны показало видео с бойцами, вернувшимися из украинского плена
Минобороны показало видео с бойцами, вернувшимися из украинского плена - РИА Новости, 10.06.2025
Минобороны показало видео с бойцами, вернувшимися из украинского плена
Минобороны РФ показало видео вернувшихся с подконтрольной Киеву территории военнослужащих, они развернули флаги РФ и кричали "Россия!", "Слава России!" и "Ура... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T18:40:00+03:00
2025-06-10T18:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
киев
стамбул
здоровье - общество
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Минобороны РФ показало видео вернувшихся с подконтрольной Киеву территории военнослужащих, они развернули флаги РФ и кричали "Россия!", "Слава России!" и "Ура России!".Ранее Минобороны РФ сообщило, что 10 июня с подконтрольной киевскому режиму территории была возвращена вторая группа российских военнослужащих в рамках достигнутых 2 июня в Стамбуле договоренностей. Взамен была передана группа военнопленных ВСУ. Российские военнослужащие находятся в Белоруссии и получают необходимую психологическую и медицинскую помощь, они будут доставлены в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны."Вообще великолепное чувство, я просто вот не представляю даже что - как здесь классно. Это непередаваемое ощущение просто. Я хочу вообще забыть прошлое - то, что было, и жить по-новому, с новыми силами, буду восстанавливаться", - сказал один из вернувшихся.
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Российские военнослужащие, вернувшиеся с подконтрольной Киеву территории
"Это непередаваемое чувство". Минобороны показало видео вернувшихся с подконтрольной Киеву территории военнослужащих.
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россия, вооруженные силы украины, киев, стамбул, здоровье - общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Киев, Стамбул, Здоровье - Общество
Минобороны показало видео с бойцами, вернувшимися из украинского плена

МО РФ показало видео со второй группой военных РФ, вернувшихся из плена ВСУ

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Минобороны РФ показало видео вернувшихся с подконтрольной Киеву территории военнослужащих, они развернули флаги РФ и кричали "Россия!", "Слава России!" и "Ура России!".
Ранее Минобороны РФ сообщило, что 10 июня с подконтрольной киевскому режиму территории была возвращена вторая группа российских военнослужащих в рамках достигнутых 2 июня в Стамбуле договоренностей. Взамен была передана группа военнопленных ВСУ. Российские военнослужащие находятся в Белоруссии и получают необходимую психологическую и медицинскую помощь, они будут доставлены в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.
"Вообще великолепное чувство, я просто вот не представляю даже что - как здесь классно. Это непередаваемое ощущение просто. Я хочу вообще забыть прошлое - то, что было, и жить по-новому, с новыми силами, буду восстанавливаться", - сказал один из вернувшихся.
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