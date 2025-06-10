https://ria.ru/20250610/video-2022099024.html

Минобороны показало видео с бойцами, вернувшимися из украинского плена

Минобороны показало видео с бойцами, вернувшимися из украинского плена - РИА Новости, 10.06.2025

Минобороны показало видео с бойцами, вернувшимися из украинского плена

Минобороны РФ показало видео вернувшихся с подконтрольной Киеву территории военнослужащих, они развернули флаги РФ и кричали "Россия!", "Слава России!" и "Ура... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T18:40:00+03:00

2025-06-10T18:40:00+03:00

2025-06-10T18:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

киев

стамбул

здоровье - общество

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Минобороны РФ показало видео вернувшихся с подконтрольной Киеву территории военнослужащих, они развернули флаги РФ и кричали "Россия!", "Слава России!" и "Ура России!".Ранее Минобороны РФ сообщило, что 10 июня с подконтрольной киевскому режиму территории была возвращена вторая группа российских военнослужащих в рамках достигнутых 2 июня в Стамбуле договоренностей. Взамен была передана группа военнопленных ВСУ. Российские военнослужащие находятся в Белоруссии и получают необходимую психологическую и медицинскую помощь, они будут доставлены в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны."Вообще великолепное чувство, я просто вот не представляю даже что - как здесь классно. Это непередаваемое ощущение просто. Я хочу вообще забыть прошлое - то, что было, и жить по-новому, с новыми силами, буду восстанавливаться", - сказал один из вернувшихся.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Российские военнослужащие, вернувшиеся с подконтрольной Киеву территории "Это непередаваемое чувство". Минобороны показало видео вернувшихся с подконтрольной Киеву территории военнослужащих. 2025-06-10T18:40 true PT1M26S

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россия, вооруженные силы украины, киев, стамбул, здоровье - общество