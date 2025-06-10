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Сийярто обвинил Зеленского в распространении антивенгерской пропаганды - РИА Новости, 10.06.2025
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21:12 10.06.2025 (обновлено: 22:32 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/vengriya-2022126101.html
Сийярто обвинил Зеленского в распространении антивенгерской пропаганды
Сийярто обвинил Зеленского в распространении антивенгерской пропаганды - РИА Новости, 10.06.2025
Сийярто обвинил Зеленского в распространении антивенгерской пропаганды
Владимир Зеленский, критикуя правительство Венгрии, распространяет грубую антивенгерскую пропаганду из-за того, что Будапешт не оказывает Киеву военную помощь,... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T21:12:00+03:00
2025-06-10T22:32:00+03:00
в мире
венгрия
украина
будапешт
владимир зеленский
виктор орбан
петер сийярто
евросоюз
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БУДАПЕШТ, 10 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский, критикуя правительство Венгрии, распространяет грубую антивенгерскую пропаганду из-за того, что Будапешт не оказывает Киеву военную помощь, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Ранее Зеленский в интервью венгерскому порталу ValaszOnline выступил с критикой политики премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, обвинив его во вмешательстве во внутренние дела Украины и в использовании украинского вопроса в достижении внутриполитических целей, в частности в кампании перед выборами в парламент Венгрии в 2026 году. При этом ранее Зеленский, по сообщениям СМИ, уже утверждал, что Будапешт делает очень опасные вещи для ЕС, а большинство венгров, по опросам, якобы поддерживают вступление Украины в Евросоюз. Орбан в ответ заявлял, что ни Зеленский, ни "бюрократы в Брюсселе" не решают, что думает венгерский народ, и что без Венгрии Украина не вступит в ЕС. "Интервью президента Зеленского является частью очень грубой антивенгерской пропаганды, с которой мы сталкиваемся уже много лет со стороны президента Украины и украинского государства. И причина этой очень грубой антивенгерской пропаганды, очевидно, в том, что Венгрия находится на стороне партии мира, Венгрия не поставляет оружие на Украину, и мы не отправляем деньги венгерского народа на Украину", - сказал Сийярто на пресс-конференции. По его словам, Зеленский был бы заинтересован в том, чтобы к власти в Венгрии пришло марионеточное правительство, которое отправляло бы венгерские деньги и солдат на Украину. "Это будет решать венгерский народ на выборах 2026 года, будет ли у него проукраинское правительство, поддерживающее войну, или национальное правительство, поддерживающее мир и обеспечивающее, чтобы Венгрия не ввязывалась в войну", - отметил Сийярто. Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Также Орбан заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество. В Венгрии 14 апреля начался всеобщий опрос населения о приеме Украины в Евросоюз. Анкеты рассылаются по почте. Бюллетень содержит один вопрос: "Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?". Можно ответить "да" или "нет". После завершения опроса в июне его результаты будут направлены в Брюссель. В отличие от референдумов, подобные консультации в Венгрии не предполагают порога явки.
https://ria.ru/20250603/orban-2020756272.html
https://ria.ru/20250609/evrosoyuz-2021832643.html
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в мире, венгрия, украина, будапешт, владимир зеленский, виктор орбан, петер сийярто, евросоюз
В мире, Венгрия, Украина, Будапешт, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Евросоюз
Сийярто обвинил Зеленского в распространении антивенгерской пропаганды

Глава МИД Сийярто: Зеленский распространяет грубую антивенгерскую пропаганду

© РИА НовостиМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто . Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 10 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский, критикуя правительство Венгрии, распространяет грубую антивенгерскую пропаганду из-за того, что Будапешт не оказывает Киеву военную помощь, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Ранее Зеленский в интервью венгерскому порталу ValaszOnline выступил с критикой политики премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, обвинив его во вмешательстве во внутренние дела Украины и в использовании украинского вопроса в достижении внутриполитических целей, в частности в кампании перед выборами в парламент Венгрии в 2026 году. При этом ранее Зеленский, по сообщениям СМИ, уже утверждал, что Будапешт делает очень опасные вещи для ЕС, а большинство венгров, по опросам, якобы поддерживают вступление Украины в Евросоюз. Орбан в ответ заявлял, что ни Зеленский, ни "бюрократы в Брюсселе" не решают, что думает венгерский народ, и что без Венгрии Украина не вступит в ЕС.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Киев высосет все деньги из экономики, если вступит в ЕС, заявил Орбан
3 июня, 23:08
«
"Интервью президента Зеленского является частью очень грубой антивенгерской пропаганды, с которой мы сталкиваемся уже много лет со стороны президента Украины и украинского государства. И причина этой очень грубой антивенгерской пропаганды, очевидно, в том, что Венгрия находится на стороне партии мира, Венгрия не поставляет оружие на Украину, и мы не отправляем деньги венгерского народа на Украину", - сказал Сийярто на пресс-конференции.
По его словам, Зеленский был бы заинтересован в том, чтобы к власти в Венгрии пришло марионеточное правительство, которое отправляло бы венгерские деньги и солдат на Украину.
"Это будет решать венгерский народ на выборах 2026 года, будет ли у него проукраинское правительство, поддерживающее войну, или национальное правительство, поддерживающее мир и обеспечивающее, чтобы Венгрия не ввязывалась в войну", - отметил Сийярто.
Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Также Орбан заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
В Венгрии 14 апреля начался всеобщий опрос населения о приеме Украины в Евросоюз. Анкеты рассылаются по почте. Бюллетень содержит один вопрос: "Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?". Можно ответить "да" или "нет". После завершения опроса в июне его результаты будут направлены в Брюссель. В отличие от референдумов, подобные консультации в Венгрии не предполагают порога явки.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
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9 июня, 16:28
 
В миреВенгрияУкраинаБудапештВладимир ЗеленскийВиктор ОрбанПетер СийяртоЕвросоюз
 
 
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