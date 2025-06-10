https://ria.ru/20250610/vengriya-2022126101.html

Сийярто обвинил Зеленского в распространении антивенгерской пропаганды

Сийярто обвинил Зеленского в распространении антивенгерской пропаганды - РИА Новости, 10.06.2025

Сийярто обвинил Зеленского в распространении антивенгерской пропаганды

Владимир Зеленский, критикуя правительство Венгрии, распространяет грубую антивенгерскую пропаганду из-за того, что Будапешт не оказывает Киеву военную помощь,... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T21:12:00+03:00

2025-06-10T21:12:00+03:00

2025-06-10T22:32:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 10 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский, критикуя правительство Венгрии, распространяет грубую антивенгерскую пропаганду из-за того, что Будапешт не оказывает Киеву военную помощь, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Ранее Зеленский в интервью венгерскому порталу ValaszOnline выступил с критикой политики премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, обвинив его во вмешательстве во внутренние дела Украины и в использовании украинского вопроса в достижении внутриполитических целей, в частности в кампании перед выборами в парламент Венгрии в 2026 году. При этом ранее Зеленский, по сообщениям СМИ, уже утверждал, что Будапешт делает очень опасные вещи для ЕС, а большинство венгров, по опросам, якобы поддерживают вступление Украины в Евросоюз. Орбан в ответ заявлял, что ни Зеленский, ни "бюрократы в Брюсселе" не решают, что думает венгерский народ, и что без Венгрии Украина не вступит в ЕС. "Интервью президента Зеленского является частью очень грубой антивенгерской пропаганды, с которой мы сталкиваемся уже много лет со стороны президента Украины и украинского государства. И причина этой очень грубой антивенгерской пропаганды, очевидно, в том, что Венгрия находится на стороне партии мира, Венгрия не поставляет оружие на Украину, и мы не отправляем деньги венгерского народа на Украину", - сказал Сийярто на пресс-конференции. По его словам, Зеленский был бы заинтересован в том, чтобы к власти в Венгрии пришло марионеточное правительство, которое отправляло бы венгерские деньги и солдат на Украину. "Это будет решать венгерский народ на выборах 2026 года, будет ли у него проукраинское правительство, поддерживающее войну, или национальное правительство, поддерживающее мир и обеспечивающее, чтобы Венгрия не ввязывалась в войну", - отметил Сийярто. Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Также Орбан заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество. В Венгрии 14 апреля начался всеобщий опрос населения о приеме Украины в Евросоюз. Анкеты рассылаются по почте. Бюллетень содержит один вопрос: "Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?". Можно ответить "да" или "нет". После завершения опроса в июне его результаты будут направлены в Брюссель. В отличие от референдумов, подобные консультации в Венгрии не предполагают порога явки.

https://ria.ru/20250603/orban-2020756272.html

https://ria.ru/20250609/evrosoyuz-2021832643.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, венгрия, украина, будапешт, владимир зеленский, виктор орбан, петер сийярто, евросоюз