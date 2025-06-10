Сотрудникам полиции обновили форму
МВД обновило униформу сотрудникам
Сотрудник полиции на улице. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Сотрудникам МВД РФ будут выдавать не только шерстяные брюки, но и облегченные штаны, а также демисезонные куртки с погонами для женщин-полицейских, соответствующие поправки вступили в силу сегодня.
Согласно постановлению правительства РФ, раздел "Форменная одежда для мужчин" и "Форменная одежда для женщин" дополнился "облегченными брюками темно-синего цвета". Кроме того для женщин-полицейских будут выделены "демисезонная куртка темно-синего цвета с погонами". Вместо шерстяной фуражки будут выдаваться "пилотка шерстяная", разрешено также заменить шерстяные брюки на "юбку шерстяную", рубашку на блузку.
В зависимости от климата сотрудникам органов внутренних дел будут выдаваться различные пары обуви.
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"В местностях с особо холодным и холодным климатом выдаются ботинки с высокими берцами зимние и полусапоги (сапоги) зимние на натуральном меху, с умеренным и жарким климатом - на искусственном меху. В местностях с жарким климатом выдаются на срок обучения: ботинки с высокими берцами зимние на меху, полусапоги (сапоги) зимние на меху - 1 пара", - уточняется в документе.
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