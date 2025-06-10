Рейтинг@Mail.ru
Сотрудникам полиции обновили форму - РИА Новости, 10.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:12 10.06.2025 (обновлено: 16:15 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/uniforma-2022007715.html
Сотрудникам полиции обновили форму
Сотрудникам полиции обновили форму - РИА Новости, 10.06.2025
Сотрудникам полиции обновили форму
Сотрудникам МВД РФ будут выдавать не только шерстяные брюки, но и облегченные штаны, а также демисезонные куртки с погонами для женщин-полицейских,... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T14:12:00+03:00
2025-06-10T16:15:00+03:00
общество
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019389085_0:42:2614:1512_1920x0_80_0_0_d56af13a358564173d27de020cfa06ad.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Сотрудникам МВД РФ будут выдавать не только шерстяные брюки, но и облегченные штаны, а также демисезонные куртки с погонами для женщин-полицейских, соответствующие поправки вступили в силу сегодня. Согласно постановлению правительства РФ, раздел "Форменная одежда для мужчин" и "Форменная одежда для женщин" дополнился "облегченными брюками темно-синего цвета". Кроме того для женщин-полицейских будут выделены "демисезонная куртка темно-синего цвета с погонами". Вместо шерстяной фуражки будут выдаваться "пилотка шерстяная", разрешено также заменить шерстяные брюки на "юбку шерстяную", рубашку на блузку. В зависимости от климата сотрудникам органов внутренних дел будут выдаваться различные пары обуви. "В местностях с особо холодным и холодным климатом выдаются ботинки с высокими берцами зимние и полусапоги (сапоги) зимние на натуральном меху, с умеренным и жарким климатом - на искусственном меху. В местностях с жарким климатом выдаются на срок обучения: ботинки с высокими берцами зимние на меху, полусапоги (сапоги) зимние на меху - 1 пара", - уточняется в документе.
https://ria.ru/20240906/mvd-1971178628.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019389085_0:0:2614:1961_1920x0_80_0_0_0581087bce83802e69be38aef79a8ea9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Общество, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Сотрудникам полиции обновили форму

МВД обновило униформу сотрудникам

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции на улице
Сотрудник полиции на улице - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции на улице. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Сотрудникам МВД РФ будут выдавать не только шерстяные брюки, но и облегченные штаны, а также демисезонные куртки с погонами для женщин-полицейских, соответствующие поправки вступили в силу сегодня.
Согласно постановлению правительства РФ, раздел "Форменная одежда для мужчин" и "Форменная одежда для женщин" дополнился "облегченными брюками темно-синего цвета". Кроме того для женщин-полицейских будут выделены "демисезонная куртка темно-синего цвета с погонами". Вместо шерстяной фуражки будут выдаваться "пилотка шерстяная", разрешено также заменить шерстяные брюки на "юбку шерстяную", рубашку на блузку.
В зависимости от климата сотрудникам органов внутренних дел будут выдаваться различные пары обуви.
«
"В местностях с особо холодным и холодным климатом выдаются ботинки с высокими берцами зимние и полусапоги (сапоги) зимние на натуральном меху, с умеренным и жарким климатом - на искусственном меху. В местностях с жарким климатом выдаются на срок обучения: ботинки с высокими берцами зимние на меху, полусапоги (сапоги) зимние на меху - 1 пара", - уточняется в документе.
Автомобильная аптечка - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
МВД предложило правила хранения и использования автомобильных аптечек
6 сентября 2024, 20:26
 
ОбществоРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала