https://ria.ru/20250610/uniforma-2022007715.html

Сотрудникам полиции обновили форму

Сотрудникам полиции обновили форму - РИА Новости, 10.06.2025

Сотрудникам полиции обновили форму

Сотрудникам МВД РФ будут выдавать не только шерстяные брюки, но и облегченные штаны, а также демисезонные куртки с погонами для женщин-полицейских,... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T14:12:00+03:00

2025-06-10T14:12:00+03:00

2025-06-10T16:15:00+03:00

общество

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Сотрудникам МВД РФ будут выдавать не только шерстяные брюки, но и облегченные штаны, а также демисезонные куртки с погонами для женщин-полицейских, соответствующие поправки вступили в силу сегодня. Согласно постановлению правительства РФ, раздел "Форменная одежда для мужчин" и "Форменная одежда для женщин" дополнился "облегченными брюками темно-синего цвета". Кроме того для женщин-полицейских будут выделены "демисезонная куртка темно-синего цвета с погонами". Вместо шерстяной фуражки будут выдаваться "пилотка шерстяная", разрешено также заменить шерстяные брюки на "юбку шерстяную", рубашку на блузку. В зависимости от климата сотрудникам органов внутренних дел будут выдаваться различные пары обуви. "В местностях с особо холодным и холодным климатом выдаются ботинки с высокими берцами зимние и полусапоги (сапоги) зимние на натуральном меху, с умеренным и жарким климатом - на искусственном меху. В местностях с жарким климатом выдаются на срок обучения: ботинки с высокими берцами зимние на меху, полусапоги (сапоги) зимние на меху - 1 пара", - уточняется в документе.

https://ria.ru/20240906/mvd-1971178628.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)