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МИД Украины высказался о новом раунде переговоров с Россией - РИА Новости, 10.06.2025
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15:32 10.06.2025 (обновлено: 15:48 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/ukraina-2022035835.html
МИД Украины высказался о новом раунде переговоров с Россией
МИД Украины высказался о новом раунде переговоров с Россией - РИА Новости, 10.06.2025
МИД Украины высказался о новом раунде переговоров с Россией
Представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что говорить про подготовку к новому раунду переговоров с РФ рано. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T15:32:00+03:00
2025-06-10T15:48:00+03:00
мид украины
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
стамбул
владимир мединский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что говорить про подготовку к новому раунду переговоров с РФ рано."На данный момент рано говорить о какой-либо подготовке (к новому раунду переговоров между Украиной и Россией - ред.). Продолжается, к счастью, процесс обмена (пленными - ред.)", - заявил Тихий на брифинге в украинском МИД, отрывок брифинга опубликовало агентство РБК-Украина в своем Telegram-канале.Также Тихий заявил о подготовке Украины к процессу обмена телами погибших военных. По его словам, это "сложный гуманитарный вопрос", но и в нем есть прогресс.Ранее Россия и Украина возобновили переговоры в Стамбуле, второй раунд прошел 2 июня. На встрече стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта.Как сообщил в своем Telegram-канале помощник президента РФ, глава российской переговорной группы Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с передачей тел военнослужащих ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ не состоялась.В понедельник в Минобороны РФ сообщили, что Киев вернул с подконтрольной ему территории первую группу российских военнослужащих возрастом до 25 лет.
https://ria.ru/20250610/slovakija-2022035528.html
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МИД Украины, Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Стамбул, Владимир Мединский, Вооруженные силы Украины
МИД Украины высказался о новом раунде переговоров с Россией

МИД Украины: говорить о новом раунде переговоров с Россией пока рано

© AP Photo / Brendan SmialowskiМИД Украины в Киеве
МИД Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© AP Photo / Brendan Smialowski
МИД Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что говорить про подготовку к новому раунду переговоров с РФ рано.
"На данный момент рано говорить о какой-либо подготовке (к новому раунду переговоров между Украиной и Россией - ред.). Продолжается, к счастью, процесс обмена (пленными - ред.)", - заявил Тихий на брифинге в украинском МИД, отрывок брифинга опубликовало агентство РБК-Украина в своем Telegram-канале.
Также Тихий заявил о подготовке Украины к процессу обмена телами погибших военных. По его словам, это "сложный гуманитарный вопрос", но и в нем есть прогресс.
Ранее Россия и Украина возобновили переговоры в Стамбуле, второй раунд прошел 2 июня. На встрече стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта.
Как сообщил в своем Telegram-канале помощник президента РФ, глава российской переговорной группы Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с передачей тел военнослужащих ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.
Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ не состоялась.
В понедельник в Минобороны РФ сообщили, что Киев вернул с подконтрольной ему территории первую группу российских военнослужащих возрастом до 25 лет.
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Специальная военная операция на УкраинеМИД УкраиныВ миреУкраинаРоссияСтамбулВладимир МединскийВооруженные силы Украины
 
 
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