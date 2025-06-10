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"Ставят капельницу". Россияне в Турции пожаловались на необычную аллергию
"Ставят капельницу". Россияне в Турции пожаловались на необычную аллергию - РИА Новости, 10.06.2025
"Ставят капельницу". Россияне в Турции пожаловались на необычную аллергию
Россияне, отдыхающие на турецких курортах, массово пожаловались на аллергию из-за солнца, пишет Telegram-канала SHOT. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T10:43:00+03:00
2025-06-10T10:43:00+03:00
2025-06-10T17:47:00+03:00
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Россияне, отдыхающие на турецких курортах, массово пожаловались на аллергию из-за солнца, пишет Telegram-канала SHOT."Десятки россиян лежат под капельницами в Турции. <...> Туристы вызывают врача или едут в больницу, где им ставят диагноз: аллергия на солнце. В тяжелых случаях ставят капельницу за 120 долларов", — говорится в сообщении.Отмечается, что от аллергии, спровоцированной излучением, не спасает даже специальный крем. Пострадавшие отмечают такие симптомы, как зуд и покраснения, а также пятна и мелкие прыщи.Уточняется, что аллергия на солнце не относится к страховым случаям, поэтому лечение приходится оплачивать из собственных средств.
https://ria.ru/20250604/rossijane-2020846867.html
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турция, в мире, новости - туризм
Турция, В мире, Новости - Туризм
"Ставят капельницу". Россияне в Турции пожаловались на необычную аллергию
SHOT: российские туристы в Турции массово пожаловались на аллергию из-за солнца