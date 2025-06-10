https://ria.ru/20250610/turtsija-2021971028.html
Минздрав Турции прокомментировали сообщения о вспышке вируса Коксаки
Минздрав Турции прокомментировали сообщения о вспышке вируса Коксаки - РИА Новости, 10.06.2025
Минздрав Турции прокомментировали сообщения о вспышке вируса Коксаки
Турция не получала официальных обращений по сообщениям о предполагаемой вспышке вируса Коксаки среди российских туристов, заявили РИА Новости в минздраве... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T12:00:00+03:00
2025-06-10T12:00:00+03:00
2025-06-10T12:00:00+03:00
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анталья (провинция)
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АНКАРА, 10 июн - РИА Новости. Турция не получала официальных обращений по сообщениям о предполагаемой вспышке вируса Коксаки среди российских туристов, заявили РИА Новости в минздраве республики. Эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко ранее сообщил о случаях заболеваний вирусом Коксаки в Турции. Ранее в Telegram-канале "Осторожно, Москва" появилась информация, что туристы из Москвы, отдыхающие в Турции, сообщают о вспышке вируса Коксаки в отеле Sunlight resort на юге страны. Как утверждается, около 15 россиян, в том числе дети, отдыхающие в турецком отеле в Анталье, заболели вирусом Коксаки. Власти турецкой курортной Антальи заявили РИА Новости, что не имеют информации о вспышке вируса Коксаки у российских туристов, но держат связь с отелями региона. "Турецкая сторона не получала каких-либо официальных обращений от российских официальных ведомств в связи с сообщениями о вирусе Коксаки", - заявил РИА Новости представитель ведомства, отвечая на вопрос о наличии такого обращения. Вирус Коксаки — это энтеровирусная инфекция, которая чаще всего передается через воду, пищу и при тесном контакте с зараженным человеком. Вирус не является новым и регулярно регистрируется в странах с теплым климатом в летний период, включая большинство популярных туристических направлений. Чаще всего заболевают дети, особенно в возрасте до 10 лет. При этом заболевание обычно протекает в легкой форме с умеренными симптомами — такими как небольшая лихорадка, сыпь, боль в горле и общая слабость. Для профилактики специалисты рекомендуют соблюдать правила личной гигиены, особенно тщательно мыть руки и избегать контакта с зараженными в местах общего пользования.
https://ria.ru/20250604/turoperatory-2020854835.html
https://ria.ru/20250610/turtsiya-2021956095.html
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анталья (провинция)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, анталья (провинция), москва, геннадий онищенко, российская академия наук, в мире
Турция, Анталья (провинция), Москва, Геннадий Онищенко, Российская академия наук, В мире
Минздрав Турции прокомментировали сообщения о вспышке вируса Коксаки
Минздрав Турции не получал официальных обращений о вспышке Коксаки среди россиян
АНКАРА, 10 июн - РИА Новости. Турция не получала официальных обращений по сообщениям о предполагаемой вспышке вируса Коксаки среди российских туристов, заявили РИА Новости в минздраве республики.
Эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко
ранее сообщил о случаях заболеваний вирусом Коксаки в Турции
.
Ранее в Telegram-канале "Осторожно, Москва" появилась информация, что туристы из Москвы
, отдыхающие в Турции, сообщают о вспышке вируса Коксаки в отеле Sunlight resort на юге страны. Как утверждается, около 15 россиян, в том числе дети, отдыхающие в турецком отеле в Анталье
, заболели вирусом Коксаки. Власти турецкой курортной Антальи заявили РИА Новости, что не имеют информации о вспышке вируса Коксаки у российских туристов, но держат связь с отелями региона.
"Турецкая сторона не получала каких-либо официальных обращений от российских официальных ведомств в связи с сообщениями о вирусе Коксаки", - заявил РИА Новости представитель ведомства, отвечая на вопрос о наличии такого обращения.
Вирус Коксаки — это энтеровирусная инфекция, которая чаще всего передается через воду, пищу и при тесном контакте с зараженным человеком. Вирус не является новым и регулярно регистрируется в странах с теплым климатом в летний период, включая большинство популярных туристических направлений.
Чаще всего заболевают дети, особенно в возрасте до 10 лет. При этом заболевание обычно протекает в легкой форме с умеренными симптомами — такими как небольшая лихорадка, сыпь, боль в горле и общая слабость. Для профилактики специалисты рекомендуют соблюдать правила личной гигиены, особенно тщательно мыть руки и избегать контакта с зараженными в местах общего пользования.