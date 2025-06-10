https://ria.ru/20250610/turtsija-2021971028.html

Минздрав Турции прокомментировали сообщения о вспышке вируса Коксаки

Минздрав Турции прокомментировали сообщения о вспышке вируса Коксаки - РИА Новости, 10.06.2025

Минздрав Турции прокомментировали сообщения о вспышке вируса Коксаки

Турция не получала официальных обращений по сообщениям о предполагаемой вспышке вируса Коксаки среди российских туристов, заявили РИА Новости в минздраве... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T12:00:00+03:00

2025-06-10T12:00:00+03:00

2025-06-10T12:00:00+03:00

турция

анталья (провинция)

москва

геннадий онищенко

российская академия наук

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150020/61/1500206127_120:503:2110:1622_1920x0_80_0_0_adecdf9e364398834537bcd7e8e8bace.jpg

АНКАРА, 10 июн - РИА Новости. Турция не получала официальных обращений по сообщениям о предполагаемой вспышке вируса Коксаки среди российских туристов, заявили РИА Новости в минздраве республики. Эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко ранее сообщил о случаях заболеваний вирусом Коксаки в Турции. Ранее в Telegram-канале "Осторожно, Москва" появилась информация, что туристы из Москвы, отдыхающие в Турции, сообщают о вспышке вируса Коксаки в отеле Sunlight resort на юге страны. Как утверждается, около 15 россиян, в том числе дети, отдыхающие в турецком отеле в Анталье, заболели вирусом Коксаки. Власти турецкой курортной Антальи заявили РИА Новости, что не имеют информации о вспышке вируса Коксаки у российских туристов, но держат связь с отелями региона. "Турецкая сторона не получала каких-либо официальных обращений от российских официальных ведомств в связи с сообщениями о вирусе Коксаки", - заявил РИА Новости представитель ведомства, отвечая на вопрос о наличии такого обращения. Вирус Коксаки — это энтеровирусная инфекция, которая чаще всего передается через воду, пищу и при тесном контакте с зараженным человеком. Вирус не является новым и регулярно регистрируется в странах с теплым климатом в летний период, включая большинство популярных туристических направлений. Чаще всего заболевают дети, особенно в возрасте до 10 лет. При этом заболевание обычно протекает в легкой форме с умеренными симптомами — такими как небольшая лихорадка, сыпь, боль в горле и общая слабость. Для профилактики специалисты рекомендуют соблюдать правила личной гигиены, особенно тщательно мыть руки и избегать контакта с зараженными в местах общего пользования.

https://ria.ru/20250604/turoperatory-2020854835.html

https://ria.ru/20250610/turtsiya-2021956095.html

турция

анталья (провинция)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

турция, анталья (провинция), москва, геннадий онищенко, российская академия наук, в мире