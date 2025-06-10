https://ria.ru/20250610/turisty-2021971518.html

Отдыхающие в Турции россияне рассказали об аллергии на солнце

Отдыхающие в Турции россияне рассказали об аллергии на солнце - РИА Новости, 10.06.2025

Отдыхающие в Турции россияне рассказали об аллергии на солнце

Отдыхающие на турецких курортах россияне рассказали РИА Новости, что аллергия на солнце - это вполне привычное явление, от которого страдают некоторые из... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T12:03:00+03:00

2025-06-10T12:03:00+03:00

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СТАМБУЛ, 10 июн - РИА Новости. Отдыхающие на турецких курортах россияне рассказали РИА Новости, что аллергия на солнце - это вполне привычное явление, от которого страдают некоторые из туристов, но речи о массовых госпитализациях не идет. Отдыхающий в Мармарисе с женой с 5 июня Александр рассказал РИА Новости, что узнал о якобы массовых госпитализациях туристов из новостей. "У жены аллергия на солнце, но такое случалось и раньше. Если использовать солнцезащитный крем с SPF меньше 100, то такое возможно. Это точно аллергия, так как она проявляется по-другому (не как ожог - ред.), как дерматит. Помогают антигистаминные сразу же", - рассказал турист. "Мы к врачам не обращались и внимания особо не обращали, это не критично. Думаю, что все это больше выдумки. От других туристов, отдыхающих в нашем отеле, жалоб не слышали, никого не госпитализировали - у нас отдыхают россияне, британцы и другие иностранцы", - сообщил Александр. "Пару дней назад вернулись из Турции, аллергия на солнце действительно распространенная проблема, многие столкнулись, и мы в том числе. Помогают антигистаминные, хороший солнцезащитный крем и алоэ вера после душа. Не знаю, что должно произойти, чтобы попасть в больницу", - рассказала отдыхающая на курорте Юлия. В Мармарисе на этой неделе дневная температура достигает 33 градусов, а УФ-индекс с 12.00 до 16.00 - 10. ВОЗ рекомендует при превышающем 8 ультрафиолетовом индексе избегать нахождения на улице под солнцем и считает обязательным использование солнцезащитного крема.

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