https://ria.ru/20250610/tunberg-2021955714.html

МИД Израиля сообщил о депортации Греты Тунберг в Париж

МИД Израиля сообщил о депортации Греты Тунберг в Париж - РИА Новости, 10.06.2025

МИД Израиля сообщил о депортации Греты Тунберг в Париж

Шведская активистка Грета Тунберг, пытавшаяся попасть в сектор Газа на борту судна "Мадлен", в настоящее время готовится к вылету в Париж авиарейсом израильской РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T10:41:00+03:00

2025-06-10T10:41:00+03:00

2025-06-10T11:05:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 июн – РИА Новости. Шведская активистка Грета Тунберг, пытавшаяся попасть в сектор Газа на борту судна "Мадлен", в настоящее время готовится к вылету в Париж авиарейсом израильской авиакомпании "El-Al", сообщила во вторник пресс-служба израильского МИД. Ранее во вторник МИД Израиля заявил, что пассажиры судна "Мадлен" прибыли в международный израильский аэропорт Бен-Гурион, где их встретили консулы из их стран. В сообщении МИД отмечалось, что некоторые активисты вскоре покинут страну, а те, кто откажется подписать документы о депортации, предстанут перед судебным органом. "Грета Тунберг покидает Израиль авиарейсом во Францию", - говорится в сообщении МИД Израиля в социальной сети X. Внешнеполитическое ведомство сопроводило свой пост фотографией Тунберг, которая сидит на последнем ряду в салоне самолета, где обычно размещают депортируемых лиц. Согласно сообщению 13-го канала израильского телевидения, восемь пассажиров "Мадлен" отказались подписать заявление о добровольном выезде из страны, среди них и член Европейского парламента Рима Хассан. В связи с этим, как сообщает телеканал, они будут задержаны на 96 часов в следственном изоляторе, где содержат иностранцев, нелегально прибывших на территорию Израиля. По прошествии 96 часов их могут депортировать из Израиля даже без их согласия. В ночь на понедельник израильские военные поднялись на борт судна "Мадлен", на котором 12 пропалестинских активистов, включая Тунберг направлялись в сектор Газа в попытке прорвать морскую блокаду анклава. Судно было перенаправлено к берегам Израиля, а власти страны заявили, что пассажиры судна будут депортированы в их родные страны как можно скорее. Сами активисты заявляли, что направляются в анклав с гуманитарной миссией. Власти Израиля восприняли эту акцию в качестве попытки вызвать широкий общественный резонанс и подогреть антиизраильские настроения в мире на фоне кровопролитного конфликта в секторе Газа и гуманитарного кризиса.

https://ria.ru/20250610/tramp-2021915179.html

https://ria.ru/20250609/tunberg-2021702533.html

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в мире, израиль, париж, грета тунберг