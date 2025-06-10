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Цискаридзе выйдет на сцену МХТ имени Чехова под псевдонимом Максим Николаев - РИА Новости, 10.06.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:35 10.06.2025 (обновлено: 16:37 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/tsiskaridze-2022053566.html
Цискаридзе выйдет на сцену МХТ имени Чехова под псевдонимом Максим Николаев
Цискаридзе выйдет на сцену МХТ имени Чехова под псевдонимом Максим Николаев - РИА Новости, 10.06.2025
Цискаридзе выйдет на сцену МХТ имени Чехова под псевдонимом Максим Николаев
Народный артист РФ Николай Цискаридзе в качестве драматического артиста будет выходить на сцену под именем Максим Николаев. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T16:35:00+03:00
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культура
россия
николай цискаридзе
константин хабенский
большой театр
академия русского балета имени а. я. вагановой
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Народный артист РФ Николай Цискаридзе в качестве драматического артиста будет выходить на сцену под именем Максим Николаев. Пресс-конференция Цискаридзе - премьера Большого театра, ректора Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой - проходит в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в понедельник. "Максим Николаев", - говорится в тексте именной таблички, которая появилась в зале. По словам Цискаридзе, долгое время он отказывался пробовать себя в новом качестве - в жанре драматического театра, так как этому нужно отдельно учиться. "Однажды я сказал: "Если я сойду с ума, я выйду под другим именем". Я не посмею встать с артистами драмы под своим именем. У этого имени есть шлейф заслуг", - сказал Цискаридзе. Цискаридзе исполнит роль короля Людовика XIV в постановке МХТ имени Чехова "Кабала святош". Пару на сцене артисту составит худрук театра Константин Хабенский.
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россия, николай цискаридзе, константин хабенский, большой театр, академия русского балета имени а. я. вагановой
Культура, Россия, Николай Цискаридзе, Константин Хабенский, Большой театр, Академия русского балета имени А. Я. Вагановой
Цискаридзе выйдет на сцену МХТ имени Чехова под псевдонимом Максим Николаев

Цискаридзе дебютирует как драматический артист под псевдонимом Максим Николаев

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкНиколай Цискаридзе
Николай Цискаридзе - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Николай Цискаридзе. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Народный артист РФ Николай Цискаридзе в качестве драматического артиста будет выходить на сцену под именем Максим Николаев.
Пресс-конференция Цискаридзе - премьера Большого театра, ректора Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой - проходит в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в понедельник.
"Максим Николаев", - говорится в тексте именной таблички, которая появилась в зале.
По словам Цискаридзе, долгое время он отказывался пробовать себя в новом качестве - в жанре драматического театра, так как этому нужно отдельно учиться.
«
"Однажды я сказал: "Если я сойду с ума, я выйду под другим именем". Я не посмею встать с артистами драмы под своим именем. У этого имени есть шлейф заслуг", - сказал Цискаридзе.
Цискаридзе исполнит роль короля Людовика XIV в постановке МХТ имени Чехова "Кабала святош". Пару на сцене артисту составит худрук театра Константин Хабенский.
Пресс-конференция ректора Академии Русского балета имени Вагановой Николая Цискаридзе в ММПЦ Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Цискаридзе рассказал о работе выпускников Академии русского балета
9 июня, 18:08
 
КультураРоссияНиколай ЦискаридзеКонстантин ХабенскийБольшой театрАкадемия русского балета имени А. Я. Вагановой
 
 
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