https://ria.ru/20250610/tsiskaridze-2022053566.html

Цискаридзе выйдет на сцену МХТ имени Чехова под псевдонимом Максим Николаев

Цискаридзе выйдет на сцену МХТ имени Чехова под псевдонимом Максим Николаев - РИА Новости, 10.06.2025

Цискаридзе выйдет на сцену МХТ имени Чехова под псевдонимом Максим Николаев

Народный артист РФ Николай Цискаридзе в качестве драматического артиста будет выходить на сцену под именем Максим Николаев. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T16:35:00+03:00

2025-06-10T16:35:00+03:00

2025-06-10T16:37:00+03:00

культура

россия

николай цискаридзе

константин хабенский

большой театр

академия русского балета имени а. я. вагановой

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Народный артист РФ Николай Цискаридзе в качестве драматического артиста будет выходить на сцену под именем Максим Николаев. Пресс-конференция Цискаридзе - премьера Большого театра, ректора Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой - проходит в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в понедельник. "Максим Николаев", - говорится в тексте именной таблички, которая появилась в зале. По словам Цискаридзе, долгое время он отказывался пробовать себя в новом качестве - в жанре драматического театра, так как этому нужно отдельно учиться. "Однажды я сказал: "Если я сойду с ума, я выйду под другим именем". Я не посмею встать с артистами драмы под своим именем. У этого имени есть шлейф заслуг", - сказал Цискаридзе. Цискаридзе исполнит роль короля Людовика XIV в постановке МХТ имени Чехова "Кабала святош". Пару на сцене артисту составит худрук театра Константин Хабенский.

https://ria.ru/20250609/rossiya-2021853380.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, николай цискаридзе, константин хабенский, большой театр, академия русского балета имени а. я. вагановой