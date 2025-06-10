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Цискаридзе выйдет на сцену МХТ имени Чехова под псевдонимом Максим Николаев
Цискаридзе выйдет на сцену МХТ имени Чехова под псевдонимом Максим Николаев - РИА Новости, 10.06.2025
Цискаридзе выйдет на сцену МХТ имени Чехова под псевдонимом Максим Николаев
Народный артист РФ Николай Цискаридзе в качестве драматического артиста будет выходить на сцену под именем Максим Николаев. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T16:35:00+03:00
2025-06-10T16:35:00+03:00
2025-06-10T16:37:00+03:00
культура
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Народный артист РФ Николай Цискаридзе в качестве драматического артиста будет выходить на сцену под именем Максим Николаев. Пресс-конференция Цискаридзе - премьера Большого театра, ректора Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой - проходит в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в понедельник. "Максим Николаев", - говорится в тексте именной таблички, которая появилась в зале. По словам Цискаридзе, долгое время он отказывался пробовать себя в новом качестве - в жанре драматического театра, так как этому нужно отдельно учиться. "Однажды я сказал: "Если я сойду с ума, я выйду под другим именем". Я не посмею встать с артистами драмы под своим именем. У этого имени есть шлейф заслуг", - сказал Цискаридзе. Цискаридзе исполнит роль короля Людовика XIV в постановке МХТ имени Чехова "Кабала святош". Пару на сцене артисту составит худрук театра Константин Хабенский.
https://ria.ru/20250609/rossiya-2021853380.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, николай цискаридзе, константин хабенский, большой театр, академия русского балета имени а. я. вагановой
Культура, Россия, Николай Цискаридзе, Константин Хабенский, Большой театр, Академия русского балета имени А. Я. Вагановой
Цискаридзе выйдет на сцену МХТ имени Чехова под псевдонимом Максим Николаев
Цискаридзе дебютирует как драматический артист под псевдонимом Максим Николаев