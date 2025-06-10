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ЦАХАЛ прокомментировала удар по порту Ходейда в Йемене
ЦАХАЛ прокомментировала удар по порту Ходейда в Йемене - РИА Новости, 10.06.2025
ЦАХАЛ прокомментировала удар по порту Ходейда в Йемене
ВМС Израиля нанесли удар по порту Ходейда в Йемене в ответ на пуски ракет по еврейскому государству со стороны йеменского движения "Ансар Алла" (хуситов),... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T08:53:00+03:00
2025-06-10T08:53:00+03:00
2025-06-10T08:58:00+03:00
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 июн - РИА Новости. ВМС Израиля нанесли удар по порту Ходейда в Йемене в ответ на пуски ракет по еврейскому государству со стороны йеменского движения "Ансар Алла" (хуситов), сообщила во вторник пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).Израильская гостелерадиокомпания Kan отмечает, что Израиль впервые задействовал ВМС для ударов по Йемену."Сегодня утром (во вторник - ред.) ракетные корабли ВМС Израиля нанесли удары по целям, принадлежащим террористическому режиму хуситов в йеменском порту Ходейда в Йемене. Удары были нанесены после агрессии... хуситов против государства Израиль, включая запуск ракет класса "земля-земля" и беспилотных летательных аппаратов по территории Израиля и его гражданам", - говорится в сообщении.Отмечается, что военные заранее распространили призывы к эвакуации гражданского населения из района порта.
https://ria.ru/20250604/jemen-2020784343.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, йемен, ходейда (город), израиль
В мире, Йемен, Ходейда (город), Израиль
ЦАХАЛ прокомментировала удар по порту Ходейда в Йемене
ЦАХАЛ: Израиль ударил по порту Ходейда в Йемене в ответ на пуски ракет хуситами