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ЦАХАЛ прокомментировала удар по порту Ходейда в Йемене - РИА Новости, 10.06.2025
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08:53 10.06.2025 (обновлено: 08:58 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/tsakhal-2021932808.html
ЦАХАЛ прокомментировала удар по порту Ходейда в Йемене
ЦАХАЛ прокомментировала удар по порту Ходейда в Йемене - РИА Новости, 10.06.2025
ЦАХАЛ прокомментировала удар по порту Ходейда в Йемене
ВМС Израиля нанесли удар по порту Ходейда в Йемене в ответ на пуски ракет по еврейскому государству со стороны йеменского движения "Ансар Алла" (хуситов),... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T08:53:00+03:00
2025-06-10T08:58:00+03:00
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 июн - РИА Новости. ВМС Израиля нанесли удар по порту Ходейда в Йемене в ответ на пуски ракет по еврейскому государству со стороны йеменского движения "Ансар Алла" (хуситов), сообщила во вторник пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).Израильская гостелерадиокомпания Kan отмечает, что Израиль впервые задействовал ВМС для ударов по Йемену."Сегодня утром (во вторник - ред.) ракетные корабли ВМС Израиля нанесли удары по целям, принадлежащим террористическому режиму хуситов в йеменском порту Ходейда в Йемене. Удары были нанесены после агрессии... хуситов против государства Израиль, включая запуск ракет класса "земля-земля" и беспилотных летательных аппаратов по территории Израиля и его гражданам", - говорится в сообщении.Отмечается, что военные заранее распространили призывы к эвакуации гражданского населения из района порта.
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в мире, йемен, ходейда (город), израиль
В мире, Йемен, Ходейда (город), Израиль
ЦАХАЛ прокомментировала удар по порту Ходейда в Йемене

ЦАХАЛ: Израиль ударил по порту Ходейда в Йемене в ответ на пуски ракет хуситами

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные в секторе Газа
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные в секторе Газа. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 июн - РИА Новости. ВМС Израиля нанесли удар по порту Ходейда в Йемене в ответ на пуски ракет по еврейскому государству со стороны йеменского движения "Ансар Алла" (хуситов), сообщила во вторник пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Израильская гостелерадиокомпания Kan отмечает, что Израиль впервые задействовал ВМС для ударов по Йемену.
"Сегодня утром (во вторник - ред.) ракетные корабли ВМС Израиля нанесли удары по целям, принадлежащим террористическому режиму хуситов в йеменском порту Ходейда в Йемене. Удары были нанесены после агрессии... хуситов против государства Израиль, включая запуск ракет класса "земля-земля" и беспилотных летательных аппаратов по территории Израиля и его гражданам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что военные заранее распространили призывы к эвакуации гражданского населения из района порта.
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В миреЙеменХодейда (город)Израиль
 
 
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