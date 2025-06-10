https://ria.ru/20250610/tsakhal-2021932808.html

ЦАХАЛ прокомментировала удар по порту Ходейда в Йемене

ЦАХАЛ прокомментировала удар по порту Ходейда в Йемене - РИА Новости, 10.06.2025

ЦАХАЛ прокомментировала удар по порту Ходейда в Йемене

ВМС Израиля нанесли удар по порту Ходейда в Йемене в ответ на пуски ракет по еврейскому государству со стороны йеменского движения "Ансар Алла" (хуситов),... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T08:53:00+03:00

2025-06-10T08:53:00+03:00

2025-06-10T08:58:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 июн - РИА Новости. ВМС Израиля нанесли удар по порту Ходейда в Йемене в ответ на пуски ракет по еврейскому государству со стороны йеменского движения "Ансар Алла" (хуситов), сообщила во вторник пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).Израильская гостелерадиокомпания Kan отмечает, что Израиль впервые задействовал ВМС для ударов по Йемену."Сегодня утром (во вторник - ред.) ракетные корабли ВМС Израиля нанесли удары по целям, принадлежащим террористическому режиму хуситов в йеменском порту Ходейда в Йемене. Удары были нанесены после агрессии... хуситов против государства Израиль, включая запуск ракет класса "земля-земля" и беспилотных летательных аппаратов по территории Израиля и его гражданам", - говорится в сообщении.Отмечается, что военные заранее распространили призывы к эвакуации гражданского населения из района порта.

https://ria.ru/20250604/jemen-2020784343.html

йемен

ходейда (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, йемен, ходейда (город), израиль