https://ria.ru/20250610/trevoga-2021906665.html

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.06.2025

В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога звучит в Киеве, а также в Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Киевской,... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T00:10:00+03:00

2025-06-10T00:10:00+03:00

2025-06-10T00:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

киев

россия

сумская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Киеве, а также в Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Киевской, Черниговской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.По данным ресурса, тревога в упомянутых регионах и Киеве начала звучать с 18.08 мск понедельника по 0.02 мск вторника.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250609/dnr-2021892992.html

киев

россия

сумская область

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киев, россия, сумская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины