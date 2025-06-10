https://ria.ru/20250610/tramp-2022115800.html

Трамп рассказал, когда отзовет Нацгвардию из Калифорнии

Трамп рассказал, когда отзовет Нацгвардию из Калифорнии - РИА Новости, 10.06.2025

Трамп рассказал, когда отзовет Нацгвардию из Калифорнии

Национальная гвардия будет отозвана из Калифорнии, где она помогает подавлять протесты в Лос-Анджелесе, когда этот штат станет безопасным, заявил во вторник... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T19:49:00+03:00

2025-06-10T19:49:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Национальная гвардия будет отозвана из Калифорнии, где она помогает подавлять протесты в Лос-Анджелесе, когда этот штат станет безопасным, заявил во вторник президент США Дональд Трамп."Пока не перестанет быть опасно... Когда перестанет быть опасно, они уйдут", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о том, сколько национальная гвардия пробудет в Калифорнии.

https://ria.ru/20250610/ssha-2022016045.html

калифорния

лос-анджелес

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