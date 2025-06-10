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Трамп рассказал, когда отзовет Нацгвардию из Калифорнии
Трамп рассказал, когда отзовет Нацгвардию из Калифорнии - РИА Новости, 10.06.2025
Трамп рассказал, когда отзовет Нацгвардию из Калифорнии
Национальная гвардия будет отозвана из Калифорнии, где она помогает подавлять протесты в Лос-Анджелесе, когда этот штат станет безопасным, заявил во вторник... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T19:49:00+03:00
2025-06-10T19:49:00+03:00
2025-06-10T20:03:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Национальная гвардия будет отозвана из Калифорнии, где она помогает подавлять протесты в Лос-Анджелесе, когда этот штат станет безопасным, заявил во вторник президент США Дональд Трамп."Пока не перестанет быть опасно... Когда перестанет быть опасно, они уйдут", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о том, сколько национальная гвардия пробудет в Калифорнии.
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в мире, калифорния, лос-анджелес, протесты в калифорнии, дональд трамп, сша
В мире, Калифорния, Лос-Анджелес, Протесты в Калифорнии, Дональд Трамп, США
Трамп рассказал, когда отзовет Нацгвардию из Калифорнии
Трамп: Нацгвардия уйдет из Калифорнии, когда в штате станет безопасно