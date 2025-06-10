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Трамп рассказал, когда отзовет Нацгвардию из Калифорнии - РИА Новости, 10.06.2025
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19:49 10.06.2025 (обновлено: 20:03 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/tramp-2022115800.html
Трамп рассказал, когда отзовет Нацгвардию из Калифорнии
Трамп рассказал, когда отзовет Нацгвардию из Калифорнии - РИА Новости, 10.06.2025
Трамп рассказал, когда отзовет Нацгвардию из Калифорнии
Национальная гвардия будет отозвана из Калифорнии, где она помогает подавлять протесты в Лос-Анджелесе, когда этот штат станет безопасным, заявил во вторник... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T19:49:00+03:00
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калифорния
лос-анджелес
протесты в калифорнии
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ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Национальная гвардия будет отозвана из Калифорнии, где она помогает подавлять протесты в Лос-Анджелесе, когда этот штат станет безопасным, заявил во вторник президент США Дональд Трамп."Пока не перестанет быть опасно... Когда перестанет быть опасно, они уйдут", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о том, сколько национальная гвардия пробудет в Калифорнии.
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в мире, калифорния, лос-анджелес, протесты в калифорнии, дональд трамп, сша
В мире, Калифорния, Лос-Анджелес, Протесты в Калифорнии, Дональд Трамп, США
Трамп рассказал, когда отзовет Нацгвардию из Калифорнии

Трамп: Нацгвардия уйдет из Калифорнии, когда в штате станет безопасно

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Национальная гвардия будет отозвана из Калифорнии, где она помогает подавлять протесты в Лос-Анджелесе, когда этот штат станет безопасным, заявил во вторник президент США Дональд Трамп.
"Пока не перестанет быть опасно... Когда перестанет быть опасно, они уйдут", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о том, сколько национальная гвардия пробудет в Калифорнии.
Акция протеста в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Опрос показал отношение американцев к протестам в Калифорнии
Вчера, 14:37
 
В миреКалифорнияЛос-АнджелесПротесты в КалифорнииДональд ТрампСША
 
 
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