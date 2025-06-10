https://ria.ru/20250610/tramp-2021915859.html

В Нью-Йорке задержали протестующих против миграционной политики Трампа

В Нью-Йорке задержали протестующих против миграционной политики Трампа - РИА Новости, 10.06.2025

В Нью-Йорке задержали протестующих против миграционной политики Трампа

Полиция Нью-Йорка во вторник задержала некоторых участников акции протеста в центре города против миграционной политики президента США Дональда Трампа, передает РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T04:03:00+03:00

2025-06-10T04:03:00+03:00

2025-06-10T04:03:00+03:00

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НЬЮ-ЙОРК, 10 июн - РИА Новости. Полиция Нью-Йорка во вторник задержала некоторых участников акции протеста в центре города против миграционной политики президента США Дональда Трампа, передает корреспондент РИА Новости. У федерального здания на Манхэттене собралась группа из порядка 50 протестующих. Они выступают в поддержку сектора Газа и против депортаций нелегальных мигрантов. Участники громко скандировали: "Хватит! Остановите депортации!" Протесты в Нью-Йорке идут параллельно с более масштабными акциями в Лос-Анджелесе, где они ранее переросли в беспорядки. Ранее во вторник корреспондент РИА Новости сообщил, что в Лос-Анджелесе на очередную акцию протеста из-за миграционной политики Трампа собрались несколько сотен человек, пока обходится без задержаний. Беспорядки начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Лос-Анджелеса, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город 2 тысяч бойцов национальной гвардии. Власти округа Лос-Анджелес впоследствии заявили, что не запрашивали помощи нацгвардии и подчеркнули, что решение о ее вводе было принято без консультаций с местными властями. Это стало предметом публичных разногласий между республиканским Белым домом и демократическим руководством штата.

https://ria.ru/20250610/protesty-2021915087.html

https://ria.ru/20250610/pushkov-2021908683.html

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нью-йорк (город)

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в мире, лос-анджелес, нью-йорк (город), манхэттен, дональд трамп, протесты в калифорнии