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В Нью-Йорке задержали протестующих против миграционной политики Трампа - РИА Новости, 10.06.2025
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04:03 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/tramp-2021915859.html
В Нью-Йорке задержали протестующих против миграционной политики Трампа
В Нью-Йорке задержали протестующих против миграционной политики Трампа - РИА Новости, 10.06.2025
В Нью-Йорке задержали протестующих против миграционной политики Трампа
Полиция Нью-Йорка во вторник задержала некоторых участников акции протеста в центре города против миграционной политики президента США Дональда Трампа, передает РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T04:03:00+03:00
2025-06-10T04:03:00+03:00
в мире
лос-анджелес
нью-йорк (город)
манхэттен
дональд трамп
протесты в калифорнии
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НЬЮ-ЙОРК, 10 июн - РИА Новости. Полиция Нью-Йорка во вторник задержала некоторых участников акции протеста в центре города против миграционной политики президента США Дональда Трампа, передает корреспондент РИА Новости. У федерального здания на Манхэттене собралась группа из порядка 50 протестующих. Они выступают в поддержку сектора Газа и против депортаций нелегальных мигрантов. Участники громко скандировали: "Хватит! Остановите депортации!" Протесты в Нью-Йорке идут параллельно с более масштабными акциями в Лос-Анджелесе, где они ранее переросли в беспорядки. Ранее во вторник корреспондент РИА Новости сообщил, что в Лос-Анджелесе на очередную акцию протеста из-за миграционной политики Трампа собрались несколько сотен человек, пока обходится без задержаний. Беспорядки начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Лос-Анджелеса, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город 2 тысяч бойцов национальной гвардии. Власти округа Лос-Анджелес впоследствии заявили, что не запрашивали помощи нацгвардии и подчеркнули, что решение о ее вводе было принято без консультаций с местными властями. Это стало предметом публичных разногласий между республиканским Белым домом и демократическим руководством штата.
https://ria.ru/20250610/protesty-2021915087.html
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в мире, лос-анджелес, нью-йорк (город), манхэттен, дональд трамп, протесты в калифорнии
В мире, Лос-Анджелес, Нью-Йорк (город), Манхэттен, Дональд Трамп, Протесты в Калифорнии
В Нью-Йорке задержали протестующих против миграционной политики Трампа

В Нью-Йорке полиция задержала протестующих против миграционной политики Трампа

© AP Photo / Seth WenigСотрудники полиции в Нью-Йорке, США
Сотрудники полиции в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© AP Photo / Seth Wenig
Сотрудники полиции в Нью-Йорке, США. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 10 июн - РИА Новости. Полиция Нью-Йорка во вторник задержала некоторых участников акции протеста в центре города против миграционной политики президента США Дональда Трампа, передает корреспондент РИА Новости.
У федерального здания на Манхэттене собралась группа из порядка 50 протестующих. Они выступают в поддержку сектора Газа и против депортаций нелегальных мигрантов. Участники громко скандировали: "Хватит! Остановите депортации!"
Оттеснение протестующих полицией в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Полиция применила светошумовые гранаты против протестующих в Лос-Анджелесе
03:46
Протесты в Нью-Йорке идут параллельно с более масштабными акциями в Лос-Анджелесе, где они ранее переросли в беспорядки. Ранее во вторник корреспондент РИА Новости сообщил, что в Лос-Анджелесе на очередную акцию протеста из-за миграционной политики Трампа собрались несколько сотен человек, пока обходится без задержаний.
Беспорядки начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Лос-Анджелеса, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город 2 тысяч бойцов национальной гвардии.
Власти округа Лос-Анджелес впоследствии заявили, что не запрашивали помощи нацгвардии и подчеркнули, что решение о ее вводе было принято без консультаций с местными властями. Это стало предметом публичных разногласий между республиканским Белым домом и демократическим руководством штата.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Пушков прокомментировал беспорядки в Калифорнии
00:51
 
В миреЛос-АнджелесНью-Йорк (город)МанхэттенДональд ТрампПротесты в Калифорнии
 
 
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