В Нью-Йорке задержали протестующих против миграционной политики Трампа
В Нью-Йорке полиция задержала протестующих против миграционной политики Трампа
© AP Photo / Seth WenigСотрудники полиции в Нью-Йорке, США
© AP Photo / Seth Wenig
Сотрудники полиции в Нью-Йорке, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 10 июн - РИА Новости. Полиция Нью-Йорка во вторник задержала некоторых участников акции протеста в центре города против миграционной политики президента США Дональда Трампа, передает корреспондент РИА Новости.
У федерального здания на Манхэттене собралась группа из порядка 50 протестующих. Они выступают в поддержку сектора Газа и против депортаций нелегальных мигрантов. Участники громко скандировали: "Хватит! Остановите депортации!"
Протесты в Нью-Йорке идут параллельно с более масштабными акциями в Лос-Анджелесе, где они ранее переросли в беспорядки. Ранее во вторник корреспондент РИА Новости сообщил, что в Лос-Анджелесе на очередную акцию протеста из-за миграционной политики Трампа собрались несколько сотен человек, пока обходится без задержаний.
Беспорядки начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Лос-Анджелеса, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город 2 тысяч бойцов национальной гвардии.
Власти округа Лос-Анджелес впоследствии заявили, что не запрашивали помощи нацгвардии и подчеркнули, что решение о ее вводе было принято без консультаций с местными властями. Это стало предметом публичных разногласий между республиканским Белым домом и демократическим руководством штата.