https://ria.ru/20250610/timofej-2022026348.html
Манул Тимофей похудел к лету
Манул Тимофей похудел к лету - РИА Новости, 10.06.2025
Манул Тимофей похудел к лету
Манул Тимофей из Московского зоопарка сбросил лишний вес к лету, рассказали в столичном зоосаде. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T15:00:00+03:00
2025-06-10T15:00:00+03:00
2025-06-10T15:31:00+03:00
хорошие новости
светлана акулова
московский зоопарк
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Манул Тимофей из Московского зоопарка сбросил лишний вес к лету, рассказали в столичном зоосаде."Манул Тимофей завершил процесс разжировки к приходу лета и сейчас пребывает в своем минимальном весе. Символ Московского зоопарка снова с легкостью продемонстрировал чудеса набора веса зимой и последующего его сбрасывания к летнему сезону. Сейчас палласов кот весит всего 3,7 килограмма", — говорится в сообщении зоопарка в Telegram-канале.Летом Тимофей обычно довольно активен, он часто выходит на прогулки утром, днем и вечером. Как рассказали специалисты, он любит нежиться на солнце на верхней полочке вольера, откуда открывается отличный обзор на зоопарк. В сырую погоду манул в основном прячется в домике, где сухо и тепло."Сейчас Тимошу кормят шесть дней в неделю, а один день остается разгрузочным. Через день у палласова кота двухразовое питание, в остальные дни его кормят один раз в день. Вес среднесуточной порции составляет примерно 350 граммов. Сотрудники Московского зоопарка стараются выкладывать еду для манула в разное время, чтобы мотивировать Тимошу чаще выходить на обход территории и искать "добычу", — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.Кроме веса, изменился и "наряд" Тимофея — его шерсть к летнему сезону стала менее плотной по сравнению с зимним облачением.
https://ria.ru/20250530/panda-2019974489.html
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Похудевший манул Тимофей
Манул Тимофей из московского зоопарка разжировался и к лету готов: если зимой он весит больше 6 кг, то сейчас похудел почти в два раза, до 3,7 кг
2025-06-10T15:00
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светлана акулова, московский зоопарк
Хорошие новости, Светлана Акулова, Московский зоопарк
Манул Тимофей похудел к лету
Манул Тимофей из Московского зоопарка завершил процесс разжировки
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости.
Манул Тимофей из Московского зоопарка сбросил лишний вес к лету, рассказали в столичном зоосаде
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"Манул Тимофей завершил процесс разжировки к приходу лета и сейчас пребывает в своем минимальном весе. Символ Московского зоопарка снова с легкостью продемонстрировал чудеса набора веса зимой и последующего его сбрасывания к летнему сезону. Сейчас палласов кот весит всего 3,7 килограмма", — говорится в сообщении зоопарка в Telegram-канале.
Летом Тимофей обычно довольно активен, он часто выходит на прогулки утром, днем и вечером. Как рассказали специалисты, он любит нежиться на солнце на верхней полочке вольера, откуда открывается отличный обзор на зоопарк. В сырую погоду манул в основном прячется в домике, где сухо и тепло.
"Сейчас Тимошу кормят шесть дней в неделю, а один день остается разгрузочным. Через день у палласова кота двухразовое питание, в остальные дни его кормят один раз в день. Вес среднесуточной порции составляет примерно 350 граммов. Сотрудники Московского зоопарка стараются выкладывать еду для манула в разное время, чтобы мотивировать Тимошу чаще выходить на обход территории и искать "добычу", — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
Кроме веса, изменился и "наряд" Тимофея — его шерсть к летнему сезону стала менее плотной по сравнению с зимним облачением.