https://ria.ru/20250610/timofej-2022026348.html

Манул Тимофей похудел к лету

Манул Тимофей похудел к лету - РИА Новости, 10.06.2025

Манул Тимофей похудел к лету

Манул Тимофей из Московского зоопарка сбросил лишний вес к лету, рассказали в столичном зоосаде. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T15:00:00+03:00

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хорошие новости

светлана акулова

московский зоопарк

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Манул Тимофей из Московского зоопарка сбросил лишний вес к лету, рассказали в столичном зоосаде."Манул Тимофей завершил процесс разжировки к приходу лета и сейчас пребывает в своем минимальном весе. Символ Московского зоопарка снова с легкостью продемонстрировал чудеса набора веса зимой и последующего его сбрасывания к летнему сезону. Сейчас палласов кот весит всего 3,7 килограмма", — говорится в сообщении зоопарка в Telegram-канале.Летом Тимофей обычно довольно активен, он часто выходит на прогулки утром, днем и вечером. Как рассказали специалисты, он любит нежиться на солнце на верхней полочке вольера, откуда открывается отличный обзор на зоопарк. В сырую погоду манул в основном прячется в домике, где сухо и тепло."Сейчас Тимошу кормят шесть дней в неделю, а один день остается разгрузочным. Через день у палласова кота двухразовое питание, в остальные дни его кормят один раз в день. Вес среднесуточной порции составляет примерно 350 граммов. Сотрудники Московского зоопарка стараются выкладывать еду для манула в разное время, чтобы мотивировать Тимошу чаще выходить на обход территории и искать "добычу", — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.Кроме веса, изменился и "наряд" Тимофея — его шерсть к летнему сезону стала менее плотной по сравнению с зимним облачением.

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Похудевший манул Тимофей Манул Тимофей из московского зоопарка разжировался и к лету готов: если зимой он весит больше 6 кг, то сейчас похудел почти в два раза, до 3,7 кг 2025-06-10T15:00 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

светлана акулова, московский зоопарк