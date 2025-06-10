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ФСБ задержала мужчину, планировавшего теракт на Кубани - РИА Новости, 10.06.2025
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10:31 10.06.2025 (обновлено: 11:14 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/terakt-2021953705.html
ФСБ задержала мужчину, планировавшего теракт на Кубани
ФСБ задержала мужчину, планировавшего теракт на Кубани - РИА Новости, 10.06.2025
ФСБ задержала мужчину, планировавшего теракт на Кубани
ФСБ задержала россиянина, планировавшего по указанию Украины совершить теракт на Кубани, сообщили в ЦОС спецслужбы. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T10:31:00+03:00
2025-06-10T11:14:00+03:00
происшествия
украина
россия
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. ФСБ задержала россиянина, планировавшего по указанию Украины совершить теракт на Кубани, сообщили в ЦОС спецслужбы.&quot;Федеральной службой безопасности &lt;...&gt; задержан гражданин России 2003 года рождения, планировавший по указанию Службы безопасности Украины совершение террористического акта в местах массового скопления людей на территории Краснодарского края&quot;, — уточнили в ведомстве.Главное:Спецслужба также опубликовала видео признания злоумышленника.&quot;В конце марта 2025 года он (куратор с Украины. — Прим. ред.) отправил мне фотографии и координаты с местом расположения схрона, в котором хранилась взрывчатка, которую я должен был поднять для совершения дистанционного подрыва объекта энергетической инфраструктуры города Новороссийска&quot;, — сказал задержанный.Он уточнил, что сотрудники ФСБ задержали его по пути к месту, где хранилась взрывчатка.
https://ria.ru/20250610/fsb-2021926231.html
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Задержание россиянина, планировавшего подорвать здание объекта энергетики по заданию СБУ
ФСБ показала видео задержания россиянина, планировавшего по заданию СБУ подорвать административное здание объекта энергетики в Новороссийске
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происшествия, украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Украина, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)

ФСБ задержала мужчину, планировавшего теракт на Кубани

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. ФСБ задержала россиянина, планировавшего по указанию Украины совершить теракт на Кубани, сообщили в ЦОС спецслужбы.
«

"Федеральной службой безопасности <...> задержан гражданин России 2003 года рождения, планировавший по указанию Службы безопасности Украины совершение террористического акта в местах массового скопления людей на территории Краснодарского края", — уточнили в ведомстве.

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Главное:
  • фигуранта завербовали в феврале 2025 года через WhatsApp;
  • украинские спецслужбы поручили ему добыть разведданные;
  • злоумышленник фотографировал военные объекты и собирал информацию о передвижениях кораблей Черноморского флота;
  • по новому заданию куратора задержанный должен был изъять из тайника СВУ массой 2,5 килограмма;
  • он планировал устроить взрыв в административном здании одного из объектов энергетики региона;
  • против фигуранта возбудили уголовное дело о подготовке к теракту и незаконном приобретении взрывных устройств;
  • обвиняемый признал вину и сотрудничает со следствием;
  • в ФСБ напомнили, что украинские спецслужбы все чаще пытаются вербовать агентов через Telegram и WhatsApp.
Спецслужба также опубликовала видео признания злоумышленника.
«

"В конце марта 2025 года он (куратор с Украины. — Прим. ред.) отправил мне фотографии и координаты с местом расположения схрона, в котором хранилась взрывчатка, которую я должен был поднять для совершения дистанционного подрыва объекта энергетической инфраструктуры города Новороссийска", — сказал задержанный.

Он уточнил, что сотрудники ФСБ задержали его по пути к месту, где хранилась взрывчатка.
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