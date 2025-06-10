https://ria.ru/20250610/terakt-2021953705.html

ФСБ задержала мужчину, планировавшего теракт на Кубани

ФСБ задержала мужчину, планировавшего теракт на Кубани - РИА Новости, 10.06.2025

ФСБ задержала мужчину, планировавшего теракт на Кубани

ФСБ задержала россиянина, планировавшего по указанию Украины совершить теракт на Кубани, сообщили в ЦОС спецслужбы. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T10:31:00+03:00

2025-06-10T10:31:00+03:00

2025-06-10T11:14:00+03:00

происшествия

украина

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. ФСБ задержала россиянина, планировавшего по указанию Украины совершить теракт на Кубани, сообщили в ЦОС спецслужбы."Федеральной службой безопасности <...> задержан гражданин России 2003 года рождения, планировавший по указанию Службы безопасности Украины совершение террористического акта в местах массового скопления людей на территории Краснодарского края", — уточнили в ведомстве.Главное:Спецслужба также опубликовала видео признания злоумышленника."В конце марта 2025 года он (куратор с Украины. — Прим. ред.) отправил мне фотографии и координаты с местом расположения схрона, в котором хранилась взрывчатка, которую я должен был поднять для совершения дистанционного подрыва объекта энергетической инфраструктуры города Новороссийска", — сказал задержанный.Он уточнил, что сотрудники ФСБ задержали его по пути к месту, где хранилась взрывчатка.

https://ria.ru/20250610/fsb-2021926231.html

https://ria.ru/20250609/moskva-2021751146.html

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Задержание россиянина, планировавшего подорвать здание объекта энергетики по заданию СБУ ФСБ показала видео задержания россиянина, планировавшего по заданию СБУ подорвать административное здание объекта энергетики в Новороссийске 2025-06-10T10:31 true PT1M09S

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происшествия, украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)