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Суд арестовал задержанного за подготовку теракта на Кубани - РИА Новости, 10.06.2025
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10:29 10.06.2025 (обновлено: 10:48 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/terakt-2021953339.html
Суд арестовал задержанного за подготовку теракта на Кубани
Суд арестовал задержанного за подготовку теракта на Кубани - РИА Новости, 10.06.2025
Суд арестовал задержанного за подготовку теракта на Кубани
Суд арестовал на два месяца гражданина РФ, задержанного за подготовку теракта на Кубани, сообщили РИА Новости в УФСБ по Краснодарскому краю. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T10:29:00+03:00
2025-06-10T10:48:00+03:00
происшествия
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КРАСНОДАР, 10 июн - РИА Новости. Суд арестовал на два месяца гражданина РФ, задержанного за подготовку теракта на Кубани, сообщили РИА Новости в УФСБ по Краснодарскому краю."Гражданин арестован судом на два месяца", - говорится в сообщении.Сотрудниками спецслужбы установлено, что в феврале 2025 года фигурант с использованием мессенджера WhatsApp был завербован украинской спецслужбой для получения разведывательной информации на территории России. Он осуществлял фотосъемку военных объектов и сбор информации о передвижениях кораблей Черноморского флота.Выполняя указания куратора, задержанный планировал подрыв в административном здании одного из объектов энергетики региона.В отношении фигуранта следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 "Приготовление к теракту" и части 1 статьи 30, пункту "в" части 3 статьи 222.1 "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств" УК РФ, обвиняемый признал вину и сотрудничает со следствием.
https://ria.ru/20250609/svedeniya-2021754715.html
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происшествия, россия, краснодарский край
Происшествия, Россия, Краснодарский край
Суд арестовал задержанного за подготовку теракта на Кубани

Задержанного за подготовку теракта на Кубани арестовали на два месяца

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КРАСНОДАР, 10 июн - РИА Новости. Суд арестовал на два месяца гражданина РФ, задержанного за подготовку теракта на Кубани, сообщили РИА Новости в УФСБ по Краснодарскому краю.
"Гражданин арестован судом на два месяца", - говорится в сообщении.
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Сотрудниками спецслужбы установлено, что в феврале 2025 года фигурант с использованием мессенджера WhatsApp был завербован украинской спецслужбой для получения разведывательной информации на территории России. Он осуществлял фотосъемку военных объектов и сбор информации о передвижениях кораблей Черноморского флота.
Выполняя указания куратора, задержанный планировал подрыв в административном здании одного из объектов энергетики региона.
В отношении фигуранта следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 "Приготовление к теракту" и части 1 статьи 30, пункту "в" части 3 статьи 222.1 "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств" УК РФ, обвиняемый признал вину и сотрудничает со следствием.
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