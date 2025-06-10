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ФСБ задержала мужчину, планировавшего теракт на Кубани - РИА Новости, 10.06.2025
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09:50 10.06.2025 (обновлено: 10:51 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/terakt-2021942740.html
ФСБ задержала мужчину, планировавшего теракт на Кубани
ФСБ задержала мужчину, планировавшего теракт на Кубани - РИА Новости, 10.06.2025
ФСБ задержала мужчину, планировавшего теракт на Кубани
ФСБ задержала гражданина РФ, планировавшего по указанию Службы безопасности Украины совершить теракт в местах массового скопления людей на территории... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T09:50:00+03:00
2025-06-10T10:51:00+03:00
происшествия
россия
украина
краснодарский край
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. ФСБ задержала гражданина РФ, планировавшего по указанию Службы безопасности Украины совершить теракт в местах массового скопления людей на территории Краснодарского края, сообщили во вторник в ЦОС ФСБ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан гражданин РФ, 2003 года рождения, планировавший по указанию Службы безопасности Украины совершение террористического акта в местах массового скопления людей на территории Краснодарского края", - говорится в сообщении ведомства. Сотрудниками ФСБ установлено, что в феврале 2025 года фигурант с использованием мессенджера WhatsApp завербован украинской спецслужбой для получения разведывательной информации на территории России. Он осуществлял фотосъемку военных объектов и сбор информации о передвижениях кораблей Черноморского флота. "Выполняя очередное указание куратора, задержанный планировал изъять из тайника СВУ массой 2,5 килограмма для последующего подрыва в административном здании одного из объектов энергетики региона", - говорится в сообщении. В отношении подозреваемого следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 "Приготовление к теракту" и ч. 1 ст. 30, п. "в" ч. 3 ст. 222.1 "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств" УК РФ, обвиняемый признал вину и сотрудничает со следствием.
https://ria.ru/20250610/fsb-2021942437.html
https://ria.ru/20250609/svedeniya-2021754715.html
россия
украина
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Задержание россиянина, планировавшего подорвать здание объекта энергетики по заданию СБУ
ФСБ показала видео задержания россиянина, планировавшего по заданию СБУ подорвать административное здание объекта энергетики в Новороссийске
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60
происшествия, россия, украина, краснодарский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), whatsapp inc.
Происшествия, Россия, Украина, Краснодарский край, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), WhatsApp Inc.
ФСБ задержала мужчину, планировавшего теракт на Кубани

ФСБ задержала мужчину, планировавшего теракт на Кубани по указке СБУ

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. ФСБ задержала гражданина РФ, планировавшего по указанию Службы безопасности Украины совершить теракт в местах массового скопления людей на территории Краснодарского края, сообщили во вторник в ЦОС ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан гражданин РФ, 2003 года рождения, планировавший по указанию Службы безопасности Украины совершение террористического акта в местах массового скопления людей на территории Краснодарского края", - говорится в сообщении ведомства.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
ФСБ: спецслужбы Украины все чаще используют соцсети для диверсий
Вчера, 09:48
Сотрудниками ФСБ установлено, что в феврале 2025 года фигурант с использованием мессенджера WhatsApp завербован украинской спецслужбой для получения разведывательной информации на территории России. Он осуществлял фотосъемку военных объектов и сбор информации о передвижениях кораблей Черноморского флота.
"Выполняя очередное указание куратора, задержанный планировал изъять из тайника СВУ массой 2,5 килограмма для последующего подрыва в административном здании одного из объектов энергетики региона", - говорится в сообщении.
В отношении подозреваемого следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 "Приготовление к теракту" и ч. 1 ст. 30, п. "в" ч. 3 ст. 222.1 "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств" УК РФ, обвиняемый признал вину и сотрудничает со следствием.
Задержание жителя Старобельского района, передававшего Украине данные о российской армии и МЧС - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
В ЛНР задержали украинца, подозреваемого в сотрудничестве с СБУ
9 июня, 12:09
 
ПроисшествияРоссияУкраинаКраснодарский крайФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)WhatsApp Inc.
 
 
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