https://ria.ru/20250610/terakt-2021942740.html

ФСБ задержала мужчину, планировавшего теракт на Кубани

ФСБ задержала мужчину, планировавшего теракт на Кубани - РИА Новости, 10.06.2025

ФСБ задержала мужчину, планировавшего теракт на Кубани

ФСБ задержала гражданина РФ, планировавшего по указанию Службы безопасности Украины совершить теракт в местах массового скопления людей на территории... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T09:50:00+03:00

2025-06-10T09:50:00+03:00

2025-06-10T10:51:00+03:00

происшествия

россия

украина

краснодарский край

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

whatsapp inc.

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. ФСБ задержала гражданина РФ, планировавшего по указанию Службы безопасности Украины совершить теракт в местах массового скопления людей на территории Краснодарского края, сообщили во вторник в ЦОС ФСБ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан гражданин РФ, 2003 года рождения, планировавший по указанию Службы безопасности Украины совершение террористического акта в местах массового скопления людей на территории Краснодарского края", - говорится в сообщении ведомства. Сотрудниками ФСБ установлено, что в феврале 2025 года фигурант с использованием мессенджера WhatsApp завербован украинской спецслужбой для получения разведывательной информации на территории России. Он осуществлял фотосъемку военных объектов и сбор информации о передвижениях кораблей Черноморского флота. "Выполняя очередное указание куратора, задержанный планировал изъять из тайника СВУ массой 2,5 килограмма для последующего подрыва в административном здании одного из объектов энергетики региона", - говорится в сообщении. В отношении подозреваемого следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 "Приготовление к теракту" и ч. 1 ст. 30, п. "в" ч. 3 ст. 222.1 "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств" УК РФ, обвиняемый признал вину и сотрудничает со следствием.

https://ria.ru/20250610/fsb-2021942437.html

https://ria.ru/20250609/svedeniya-2021754715.html

россия

украина

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, украина, краснодарский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), whatsapp inc.