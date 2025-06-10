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Глава КЧР Темрезов принял участие в международной выставке садоводства - РИА Новости, 10.06.2025
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Карачаево-Черкесская Республика
 
21:28 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/temrezov-2022128199.html
Глава КЧР Темрезов принял участие в международной выставке садоводства
Глава КЧР Темрезов принял участие в международной выставке садоводства - РИА Новости, 10.06.2025
Глава КЧР Темрезов принял участие в международной выставке садоводства
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов принял участие в международной выставке технологий выращивания, хранения и сбыта плодово-ягодной продукции "Сады России... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T21:28:00+03:00
2025-06-10T21:28:00+03:00
карачаево-черкесская республика
экономика
россия
рашид темрезов
карачаево-черкесская республика (кчр)
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов принял участие в международной выставке технологий выращивания, хранения и сбыта плодово-ягодной продукции "Сады России 2025". "Выставка “Сады России” – уникальная площадка для демонстрации достижений отрасли от закладки сада до выращивания высококачественных плодов, хранения и реализации плодово-ягодной продукции", – написал Темрезов в своем телеграм-канале. Руководитель компании "Сады Карачаево-Черкесии" Айдын Ширинов провел экскурсию по выставочным экспозициям, демонстрирующим развитие отрасли садоводства в субъектах южного округа, в том числе – в КЧР. Как написал Темрезов, в республике садоводство ускоренно развивается. Так, восемь лет назад был заложен первый интенсивный фруктовый сад площадью 200 гектаров. Сегодня площадь таких садов составляет порядка 1,5 тысячи гектаров. За последние годы объем фруктов увеличился почти в три раза и составил 25 тысяч тонн. В республике реализуется ряд инвестиционных проектов по строительству фруктохранилищ. В том числе, в этом году запланирован старт строительства фруктохранилища на 60 тысяч тонн. "Ключевую роль в развитии сельского хозяйства безусловно играет поддержка государства, лично президента РФ Владимира Путина, министерства сельского хозяйства России. И, конечно, большая благодарность труженикам села, которые обеспечивают страну качественной отечественной продукцией", – отметил глава Карачаево-Черкесии. На мероприятии он обсудил актуальные вызовы отрасли, включая логистику хранение и механизмы господдержки. "Такие мероприятия – отличная возможность перенять лучшие практики и укрепить сотрудничество", – сказал Темрезов. Помимо этого, глава КЧР принял участие во Всероссийском совещании по развитию садоводства и питомниководства. На нем собравшиеся обсудили задачи по реализации доктрины продовольственной безопасности РФ по самообеспеченности плодами и ягодами. Ключевыми темами совещания стали вопросы взаимодействия государственного аппарата, научного сообщества и предпринимательского сектора для достижения целевых показателей доктрины, повышения рентабельности садоводства, научного и кадрового обеспечения отрасли. Темрезов рассказал о достижениях республики в садоводстве. "Отметил здоровую конкуренцию, которая сегодня сложилась на юге России, где выращивание фруктов и ягод в последние 10 лет развивается особенно энергично. Уверен, что общими усилиями при той поддержке, которую нам оказывает Правительство Российской Федерации, мы справимся с задачами, которые ставит перед нами национальный лидер Владимир Путин по развитию отечественного садоводства и достижения продовольственного суверенитета страны", – подчеркнул глава региона.
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экономика, россия, рашид темрезов, карачаево-черкесская республика (кчр)
Карачаево-Черкесская Республика, Экономика, Россия, Рашид Темрезов, Карачаево-Черкесская республика (КЧР)
Глава КЧР Темрезов принял участие в международной выставке садоводства

Глава Карачаево-Черкесии Темрезов поучаствовал в выставке "Сады России 2025"

© Фото : Рашид Темрезов/ВКонтактеГлава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© Фото : Рашид Темрезов/ВКонтакте
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов принял участие в международной выставке технологий выращивания, хранения и сбыта плодово-ягодной продукции "Сады России 2025".
«
"Выставка “Сады России” – уникальная площадка для демонстрации достижений отрасли от закладки сада до выращивания высококачественных плодов, хранения и реализации плодово-ягодной продукции", – написал Темрезов в своем телеграм-канале.
Руководитель компании "Сады Карачаево-Черкесии" Айдын Ширинов провел экскурсию по выставочным экспозициям, демонстрирующим развитие отрасли садоводства в субъектах южного округа, в том числе – в КЧР.
Как написал Темрезов, в республике садоводство ускоренно развивается. Так, восемь лет назад был заложен первый интенсивный фруктовый сад площадью 200 гектаров. Сегодня площадь таких садов составляет порядка 1,5 тысячи гектаров. За последние годы объем фруктов увеличился почти в три раза и составил 25 тысяч тонн. В республике реализуется ряд инвестиционных проектов по строительству фруктохранилищ. В том числе, в этом году запланирован старт строительства фруктохранилища на 60 тысяч тонн.
"Ключевую роль в развитии сельского хозяйства безусловно играет поддержка государства, лично президента РФ Владимира Путина, министерства сельского хозяйства России. И, конечно, большая благодарность труженикам села, которые обеспечивают страну качественной отечественной продукцией", – отметил глава Карачаево-Черкесии.
На мероприятии он обсудил актуальные вызовы отрасли, включая логистику хранение и механизмы господдержки.
"Такие мероприятия – отличная возможность перенять лучшие практики и укрепить сотрудничество", – сказал Темрезов.
Помимо этого, глава КЧР принял участие во Всероссийском совещании по развитию садоводства и питомниководства. На нем собравшиеся обсудили задачи по реализации доктрины продовольственной безопасности РФ по самообеспеченности плодами и ягодами.
Ключевыми темами совещания стали вопросы взаимодействия государственного аппарата, научного сообщества и предпринимательского сектора для достижения целевых показателей доктрины, повышения рентабельности садоводства, научного и кадрового обеспечения отрасли.
Темрезов рассказал о достижениях республики в садоводстве.
"Отметил здоровую конкуренцию, которая сегодня сложилась на юге России, где выращивание фруктов и ягод в последние 10 лет развивается особенно энергично. Уверен, что общими усилиями при той поддержке, которую нам оказывает Правительство Российской Федерации, мы справимся с задачами, которые ставит перед нами национальный лидер Владимир Путин по развитию отечественного садоводства и достижения продовольственного суверенитета страны", – подчеркнул глава региона.
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаЭкономикаРоссияРашид ТемрезовКарачаево-Черкесская республика (КЧР)
 
 
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