https://ria.ru/20250610/tantsor-2021971881.html

Башкирский танцор Азамат Загиров умер от отравления

Башкирский танцор Азамат Загиров умер от отравления - РИА Новости, 10.06.2025

Башкирский танцор Азамат Загиров умер от отравления

Танцор из Башкирии Азамат Загиров скончался от отравления после употребления свербиги с обработанного химикатами поля, сообщил башкирский певец Ришат... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T12:04:00+03:00

2025-06-10T12:04:00+03:00

2025-06-10T12:04:00+03:00

азамат загиров (танцор)

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УФА, 10 июн – РИА Новости. Танцор из Башкирии Азамат Загиров скончался от отравления после употребления свербиги с обработанного химикатами поля, сообщил башкирский певец Ришат Тухватуллин в своем Telegram-канале. "Сегодня наше сердце разрывается от боли — из жизни ушёл наш коллега, друг и талантливейший танцор Азамат (Загиров – ред.). Недавно он поехал домой, в Бураево, помогал родным, работал в огороде. Он собрал сверби́гу (по-татарски — какы), не зная, что рядом колхоз обрабатывал поле химикатами. Видимо, ветер разнёс вещества, и растения вокруг оказались отравлены. Произошло тяжёлое отравление", - сообщил Тухватуллин. По его словам, Загиров несколько дней чувствовал себя плохо, поднималась температура. "Его срочно госпитализировали. Врачи до последнего боролись за его жизнь. Мы искренне благодарны каждому, кто пытался его спасти, кто не терял надежду и делал всё возможное. Азамат провёл две недели в коме, но несмотря на все усилия, организм не выдержал — начались тяжёлые осложнения, отказали жизненно важные органы. Сегодня его не стало. Он был сердцем и гордостью коллектива. Один из самых светлых, добрых и искренних людей, которых мы знали. Его талант, энергия и тепло останутся с нами навсегда", - добавил Тухватуллин. В минздраве Башкирии РИА Новости отказались комментировать случай с артистом, сославшись на неразглашение врачебной тайны.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

азамат загиров (танцор)