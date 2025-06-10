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Российские разведчики сбили два дрона ВСУ тараном в Харьковской области - РИА Новости, 10.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:11 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/svo-2022125775.html
Российские разведчики сбили два дрона ВСУ тараном в Харьковской области
Российские разведчики сбили два дрона ВСУ тараном в Харьковской области - РИА Новости, 10.06.2025
Российские разведчики сбили два дрона ВСУ тараном в Харьковской области
Разведчики 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса ВС РФ сбили тараном два дрона ВСУ в Харьковской области, причем в обоих случаях российские дроны РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T21:11:00+03:00
2025-06-10T21:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
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технологии
харьковская область
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 июн - РИА Новости. Разведчики 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса ВС РФ сбили тараном два дрона ВСУ в Харьковской области, причем в обоих случаях российские дроны вернулись на базу, рассказал РИА Новости разведчик с позывным "Добрый". "Наши разведчики научились сбивать дроны ВСУ тараном. Для безопасности мирных жителей Белгородчины создаем буферную зону не только на земле, но и в воздухе", - рассказал РИА Новости "Добрый". Он предоставил видео поражений квадрокоптеров Mavic 3. Одно из них состоялось днем 7 июня, второе - 10 июня. В обоих случаях российский дроновод атаковал "птицу" противника сверху и сумел вернуться на базу.
https://ria.ru/20250610/ukraina-2022125626.html
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в мире, технологии, харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские разведчики сбили два дрона ВСУ тараном в Харьковской области

Разведчики 41-го мотострелкового полка сбили тараном два украинских дрона

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 июн - РИА Новости. Разведчики 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса ВС РФ сбили тараном два дрона ВСУ в Харьковской области, причем в обоих случаях российские дроны вернулись на базу, рассказал РИА Новости разведчик с позывным "Добрый".
"Наши разведчики научились сбивать дроны ВСУ тараном. Для безопасности мирных жителей Белгородчины создаем буферную зону не только на земле, но и в воздухе", - рассказал РИА Новости "Добрый".
Он предоставил видео поражений квадрокоптеров Mavic 3. Одно из них состоялось днем 7 июня, второе - 10 июня. В обоих случаях российский дроновод атаковал "птицу" противника сверху и сумел вернуться на базу.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
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