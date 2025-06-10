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Российские разведчики сбили два дрона ВСУ тараном в Харьковской области
Российские разведчики сбили два дрона ВСУ тараном в Харьковской области - РИА Новости, 10.06.2025
Российские разведчики сбили два дрона ВСУ тараном в Харьковской области
Разведчики 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса ВС РФ сбили тараном два дрона ВСУ в Харьковской области, причем в обоих случаях российские дроны РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T21:11:00+03:00
2025-06-10T21:11:00+03:00
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 июн - РИА Новости. Разведчики 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса ВС РФ сбили тараном два дрона ВСУ в Харьковской области, причем в обоих случаях российские дроны вернулись на базу, рассказал РИА Новости разведчик с позывным "Добрый". "Наши разведчики научились сбивать дроны ВСУ тараном. Для безопасности мирных жителей Белгородчины создаем буферную зону не только на земле, но и в воздухе", - рассказал РИА Новости "Добрый". Он предоставил видео поражений квадрокоптеров Mavic 3. Одно из них состоялось днем 7 июня, второе - 10 июня. В обоих случаях российский дроновод атаковал "птицу" противника сверху и сумел вернуться на базу.
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Российские разведчики сбили два дрона ВСУ тараном в Харьковской области
Разведчики 41-го мотострелкового полка сбили тараном два украинских дрона