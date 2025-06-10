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"В ядерной войне". На Западе сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 10.06.2025
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18:34 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/ssha-2022096677.html
"В ядерной войне". На Западе сделали неожиданное заявление о России
"В ядерной войне". На Западе сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 10.06.2025
"В ядерной войне". На Западе сделали неожиданное заявление о России
США не будут рисковать ядерной войной с Россией из-за Европы, считает профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T18:34:00+03:00
2025-06-10T18:34:00+03:00
в мире
россия
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туомас малинен
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. США не будут рисковать ядерной войной с Россией из-за Европы, считает профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен."Если вы считаете, что США уничтожат себя в ядерной войне с Россией из-за Европы, стоит подумать еще раз", — написал он.Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что конфликт на Украине не перерастет в ядерный после ударов ВСУ. Глава Белого дома подчеркнул, что ему не понравились недавние атаки на Россию со стороны Киева, и заявил, что киевские власти "дали Путину повод пойти и разбомбить их к чертям".
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в мире, россия, европа, сша, туомас малинен, вооруженные силы украины, дональд трамп
В мире, Россия, Европа, США, Туомас Малинен, Вооруженные силы Украины, Дональд Трамп
"В ядерной войне". На Западе сделали неожиданное заявление о России

Малинен: США не будут рисковать войной с Россией из-за Европы

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. США не будут рисковать ядерной войной с Россией из-за Европы, считает профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.
"Если вы считаете, что США уничтожат себя в ядерной войне с Россией из-за Европы, стоит подумать еще раз", — написал он.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что конфликт на Украине не перерастет в ядерный после ударов ВСУ. Глава Белого дома подчеркнул, что ему не понравились недавние атаки на Россию со стороны Киева, и заявил, что киевские власти "дали Путину повод пойти и разбомбить их к чертям".
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В миреРоссияЕвропаСШАТуомас МалиненВооруженные силы УкраиныДональд Трамп
 
 
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