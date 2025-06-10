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Экс-кандидат в президенты США предложил Маску создать партию, пишут СМИ

Экс-кандидат в президенты США предложил Маску создать партию, пишут СМИ - РИА Новости, 10.06.2025

Экс-кандидат в президенты США предложил Маску создать партию, пишут СМИ

Предприниматель, бывший кандидат на пост президента от демократов в 2020 году, снявший свою кандидатуру во время праймериз, и основатель собственной независимой РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T15:54:00+03:00

2025-06-10T15:54:00+03:00

2025-06-10T15:54:00+03:00

в мире

технологии

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эндрю янг (политик)

дональд трамп

илон маск

tesla motors

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Предприниматель, бывший кандидат на пост президента от демократов в 2020 году, снявший свою кандидатуру во время праймериз, и основатель собственной независимой партии Forward Party Эндрю Янг предложил миллиардеру Илону Маску вместе создать новую партию на фоне конфликта владельца компании Tesla и соцсети X с американским президентом Дональдом Трампом, сообщает издание Politico по итогам интервью с Янгом. Ранее Маск провел опрос в X, по результатам которого заявил о необходимости создания новой политической партии в Соединенных Штатах. "Эндрю Янг сделал Илону Маску коммерческое предложение - давай вместе создадим третью (то есть новую, не Демократическую и не Республиканскую - ред.) партию", - говорится в публикации издания. При этом Янг признался, что Маск пока не ответил на его предложение, потому что, вероятно, очень занят. На прошлой неделе между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США бюджетного проекта. Маск во вторник назвал его "отвратительной мерзостью", а в среду призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса. Из-за перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla рухнули на торгах в прошлый четверг на 14%. На следующий день на открытии торгов акции выросли почти на 5%, отыграв треть падения.

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в мире, технологии, сша, эндрю янг (политик), дональд трамп, илон маск, tesla motors, конфликт трампа и маска