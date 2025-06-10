В США россиянина обвинили в отмывании $500 миллионов через криптовалюту
Минюст США обвинил россиянина Гугнина в отмывании $500 миллионов в криптовалюте
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосударственный флаг США на здании министерства торговли в Вашингтоне
Государственный флаг США на здании министерства торговли в Вашингтоне. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 10 июн - РИА Новости. Россиянина Юрия Гугнина, проживающего в Нью-Йорке, в США обвиняют в отмывании более 500 миллионов долларов через криптовалюту с целью якобы проведений операций для подсанкционных банков РФ, заявил Минюст США.
"Сегодня было обнародовано обвинительное заключение из 22 пунктов, в котором 38-летнему Юрию Гугнину, также известному как Юрий Машуков или Джордж Гугнин, жителю Нью-Йорка и гражданину России, предъявлены обвинения в совершении различных преступлений, связанных с использованием его криптовалютной компании Evita для проведения более 500 миллионов долларов зарубежных платежей через банки США и криптовалютные биржи с сокрытием источника и цели транзакций", - говорится в заявлении ведомства.
Гражданин России был арестован в Нью-Йорке, ему грозит более 60 лет тюремного заключения. Обвинению еще предстоит доказать его виновность в суде, отмечают в минюсте США.
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