https://ria.ru/20250610/ssha-2021909851.html

В Пентагоне подтвердили размещение 700 морпехов в Лос-Анджелесе

В Пентагоне подтвердили размещение 700 морпехов в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 10.06.2025

В Пентагоне подтвердили размещение 700 морпехов в Лос-Анджелесе

В Пентагоне подтвердили размещение 700 морских пехотинцев в Лос-Анджелесе на фоне протестов против миграционной политики президента США Дональда Трампа. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T01:21:00+03:00

2025-06-10T01:21:00+03:00

2025-06-10T01:29:00+03:00

в мире

сша

лос-анджелес

дональд трамп

протесты в калифорнии

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ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 10 июн - РИА Новости. В Пентагоне подтвердили размещение 700 морских пехотинцев в Лос-Анджелесе на фоне протестов против миграционной политики президента США Дональда Трампа."Около 700 морских пехотинцев из 2-го батальона 7-го полка 1-й дивизии морской пехоты будут плавно интегрированы в силы 10-го подразделения в составе оперативной группы 51 в районе Лос-Анджелеса", — говорится в заявлении северного командования ВС США.Протесты в КалифорнииЭто первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Национальную гвардию без просьбы или согласия штата.

https://ria.ru/20250609/tramp-2021872753.html

https://ria.ru/20250608/los-andzheles-2021586539.html

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в мире, сша, лос-анджелес, дональд трамп, протесты в калифорнии