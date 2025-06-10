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В Пентагоне подтвердили размещение 700 морпехов в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 10.06.2025
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01:21 10.06.2025 (обновлено: 01:29 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/ssha-2021909851.html
В Пентагоне подтвердили размещение 700 морпехов в Лос-Анджелесе
В Пентагоне подтвердили размещение 700 морпехов в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 10.06.2025
В Пентагоне подтвердили размещение 700 морпехов в Лос-Анджелесе
В Пентагоне подтвердили размещение 700 морских пехотинцев в Лос-Анджелесе на фоне протестов против миграционной политики президента США Дональда Трампа. РИА Новости, 10.06.2025
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в мире
сша
лос-анджелес
дональд трамп
протесты в калифорнии
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ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 10 июн - РИА Новости. В Пентагоне подтвердили размещение 700 морских пехотинцев в Лос-Анджелесе на фоне протестов против миграционной политики президента США Дональда Трампа."Около 700 морских пехотинцев из 2-го батальона 7-го полка 1-й дивизии морской пехоты будут плавно интегрированы в силы 10-го подразделения в составе оперативной группы 51 в районе Лос-Анджелеса", — говорится в заявлении северного командования ВС США.Протесты в КалифорнииЭто первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Национальную гвардию без просьбы или согласия штата.
https://ria.ru/20250609/tramp-2021872753.html
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в мире, сша, лос-анджелес, дональд трамп, протесты в калифорнии
В мире, США, Лос-Анджелес, Дональд Трамп, Протесты в Калифорнии
В Пентагоне подтвердили размещение 700 морпехов в Лос-Анджелесе

Северное командование ВС США подтвердило размещение в Лос-Анджелесе 700 морпехов

© AP Photo / Jeremias GonzalezАмериканские военнослужащие
Американские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© AP Photo / Jeremias Gonzalez
Американские военнослужащие. Архивное фото
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ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 10 июн - РИА Новости. В Пентагоне подтвердили размещение 700 морских пехотинцев в Лос-Анджелесе на фоне протестов против миграционной политики президента США Дональда Трампа.
«
"Около 700 морских пехотинцев из 2-го батальона 7-го полка 1-й дивизии морской пехоты будут плавно интегрированы в силы 10-го подразделения в составе оперативной группы 51 в районе Лос-Анджелеса", — говорится в заявлении северного командования ВС США.
Столкновения протестующих и полиции в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Трамп заявил, что без Нацгвардии Лос-Анджелес был бы уничтожен
Вчера, 19:27

Протесты в Калифорнии

  • В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов.
  • Полиция начала применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты против протестующих.
  • В город направлены войска Национальной гвардии. Там уже находится 300 военнослужащих и готовятся к отправке еще 500 морских пехотинцев.
Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Национальную гвардию без просьбы или согласия штата.
  • Губернатор пообещал подать в суд на Трампа.
  • Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс назвала это решение подстрекательством.
  • В Калифорнии задержали более 80 человек.
  • Губернатор пригрозил, что штат может отказаться от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное масштабное сокращение финансирования со стороны администрации Трампа.
Протесты против рейда властей США по поиску нелегальных мигрантов в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
В Лос-Анджелес введут нацгвардию на фоне протестов
8 июня, 05:14
 
В миреСШАЛос-АнджелесДональд ТрампПротесты в Калифорнии
 
 
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