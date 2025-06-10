В Пентагоне подтвердили размещение 700 морпехов в Лос-Анджелесе
Северное командование ВС США подтвердило размещение в Лос-Анджелесе 700 морпехов
© AP Photo / Jeremias GonzalezАмериканские военнослужащие
© AP Photo / Jeremias Gonzalez
Американские военнослужащие. Архивное фото
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ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 10 июн - РИА Новости. В Пентагоне подтвердили размещение 700 морских пехотинцев в Лос-Анджелесе на фоне протестов против миграционной политики президента США Дональда Трампа.
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"Около 700 морских пехотинцев из 2-го батальона 7-го полка 1-й дивизии морской пехоты будут плавно интегрированы в силы 10-го подразделения в составе оперативной группы 51 в районе Лос-Анджелеса", — говорится в заявлении северного командования ВС США.
Протесты в Калифорнии
- В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов.
- Полиция начала применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты против протестующих.
- В город направлены войска Национальной гвардии. Там уже находится 300 военнослужащих и готовятся к отправке еще 500 морских пехотинцев.
Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Национальную гвардию без просьбы или согласия штата.
- Губернатор пообещал подать в суд на Трампа.
- Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс назвала это решение подстрекательством.
- В Калифорнии задержали более 80 человек.
- Губернатор пригрозил, что штат может отказаться от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное масштабное сокращение финансирования со стороны администрации Трампа.
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