https://ria.ru/20250610/sport-2022118813.html

Свыше 2 тысяч спортивных мероприятий состоится летом в Подмосковье

Свыше 2 тысяч спортивных мероприятий состоится летом в Подмосковье - РИА Новости, 10.06.2025

Свыше 2 тысяч спортивных мероприятий состоится летом в Подмосковье

Более 2 тысяч спортивно-массовых мероприятий пройдет летом в Московской области, в регионе состоятся фестивали, соревнования по игровым видам спорта, массовые... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T20:23:00+03:00

2025-06-10T20:23:00+03:00

2025-06-10T20:23:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

спорт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976349605_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_53816b133a625c62cbedb91341ce0f31.jpg

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Более 2 тысяч спортивно-массовых мероприятий пройдет летом в Московской области, в регионе состоятся фестивали, соревнования по игровым видам спорта, массовые забеги, велозаезды и заплывы, а также тренировки и мастер-классы от звезд, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья. "Запрос на спорт и ЗОЖ растет в Подмосковье с каждым годом. Все больше жителей делают выбор в пользу здоровья: тренируются на открытых школьных стадионах и воркаут-площадках во дворах, катаются на велосипедах в благоустроенных парках и на набережных. Мы стараемся поддерживать этот тренд и предлагать как современную инфраструктуру, так и насыщенный календарь спортивных событий", – приводит пресс-служба слова главы региона Андрея Воробьева. Так, в регионе стартовал губернаторский проект "Выходи во двор". Известные российские футболисты проводят матчи с любительскими командами. Так, уже прошли встречи с жителями Коломны, Пушкина и Подольска. А далее спортсмены сыграют со сборными Балашихи, Краснознаменска, Мытищ, Королева, Щелкова, Дмитровского и Рузского округов. Флагманами летнего сезона в Московской области будут Кубки Сергея Карякина, Александра Овечкина, Игоря Акинфеева, Давида Берлина. Кубок Сергея Карякина пройдет среди шахматистов всех возрастов в три этапа. Первый состоится в июне в парке "Пехорка" в Балашихе, второй – в июле в парке "Елочки" в Домодедове, а финальный – в августе в Центральном парке Лобни. Сам гроссмейстер проведет сеанс одновременной игры с участниками соревнований. Кубок Александра Овечкина состоится с 1 по 10 августа. Турнир примут "Красногорск Арена" имени В.Петрова и "Арена Мытищи" имени В.Шалимова. В соревнованиях будут участвовать 24 детские команды, представляющие хоккейные академии Москвы, Магнитогорска, Новосибирска, Владивостока, Хабаровска и других городов, а также из Белоруссии и Казахстана. Спустя неделю стартует Кубок Игоря Акинфеева по футболу. Групповые матчи пройдут на стадионе "Новые Химки" с 17 по 19 августа, а финал – на "Арене Химки" 20 августа. В турнире выступят 20 команд из футбольных школ не только России, но и других стран. А 23 августа состоится фестиваль баскетбола – Кубок Давида Берлина. В этом году он пройдет на центральной площади в Ногинске и будет приурочен к 100-летию со дня рождения тренера. На 14 площадках состоится турнир в формате "3х3". В программу также войдут мастер-классы от известных спортсменов и зрелищные конкурсы. Нынешним летом на пляжах региона стартует новый проект "Звездное лето в Подмосковье". Это серия тренировок и мастер-классов для всех желающих по пляжному волейболу, пляжному футболу, фитнес-аэробике, йоге и другим дисциплинам, которые проведут известные спортсмены. Первые тренировки запланированы на конец июня. Одним из самых востребованных форматов спортивных мероприятий в Московской области являются любительские массовые забеги, полумарафоны и экстремальные трейлы. Первый летний масштабный забег пройдет 7 июня – это традиционный полумарафон "Волоколамский рубеж". 21 июня состоится экстремальный исторический трейл "Зарайский бизон". Спортсменам предстоит преодолеть полосу препятствий, выстроенную в естественном ландшафте у стен местного кремля. 12 июля впервые пройдет полумарафон "По берегу озера" в Раменском округе. А 16 августа – полумарафон "Большая Волга" в Дубне. Спортсмены смогут посостязаться и в "Ночном забеге". Он состоится 28 июня в Королеве. На старт выйдут не только любители, но и титулованные российские бегуны. В прошлом году гонка собрала свыше 1,5 тысячи участников. Любителей активностей на воде ждет масштабный "Подмосковный солнечный сап-фестиваль" на пляже "Рублево". Летом это мероприятие пройдет в Московской области впервые. Запланированы массовые заезды для любителей сапбординга и всероссийские соревнования среди профессионалов. Гостей также ждет красочный сап-карнавал, музыкальные выступления артистов и развлекательная анимация для детей. Насыщенным на спортивно-массовые мероприятия станет и День физкультурника, который пройдет 9 августа. В этом году праздничные мероприятия состоятся в рамках фестиваля спорта "Победа". Центром спортивного торжества станут парки и скверы региона. Гостей всех возрастов ожидают спортивные игры, семейные активности, интерактивные площадки, мастер-классы, конкурсы, тестирование ГТО, а также насыщенная развлекательная программа. В фестивале примут участие известные спортсмены, которые поделятся своим опытом с местными жителями. Предусмотрены также специальные мероприятия и активности для ветеранов боевых действий.

https://ria.ru/20250610/voda-2022108541.html

https://ria.ru/20250610/podderzhka-2022095956.html

https://ria.ru/20250609/podmoskove-2021831470.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), андрей воробьев, спорт