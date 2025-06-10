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Дроны "Центра" парализовали систему связи ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 10.06.2025
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Дроны "Центра" парализовали систему связи ВСУ под Красноармейском
Дроны "Центра" парализовали систему связи ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 10.06.2025
Дроны "Центра" парализовали систему связи ВСУ под Красноармейском
Точечные удары оптоволоконных FPV-дронов российской группировки войск "Центр" парализовали систему связи ВСУ под Красноармейском в ДНР, перехвачены тяжёлые... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T05:24:00+03:00
2025-06-10T05:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Точечные удары оптоволоконных FPV-дронов российской группировки войск "Центр" парализовали систему связи ВСУ под Красноармейском в ДНР, перехвачены тяжёлые гексакоптеры "Баба-Яга", сообщило Минобороны РФ. "Расчёты оптоволоконных FPV-дронов соединения специального назначения группировки войск "Центр" дезорганизовали систему связи противника на красноармейском направлении зоны проведения СВО", - говорится в сообщении. Точные атаки ударными дронами вывели из строя ключевые узлы связи противника. Операторы дронов продемонстрировали высокую эффективность в условиях активного радиоэлектронного противодействия, отметили в МО. "Используя помехозащищённые каналы управления, операторы БПЛА последовательно уничтожали элементы инфраструктуры связи ВСУ, такие как самодельные блиндажные антенны, мобильные антенные комплексы, компактные ретрансляторы на лёгких БПЛА. Особое внимание уделялось перехвату тяжёлых ретрансляционных гексакоптеров типа "Баба-Яга", играющих важную роль в системе управления украинских подразделений", - добавляется в сообщении. Лишённые управления подразделения ВСУ утратили координацию между собой, что позволило российским штурмовым группам занять выгодные позиции с минимальным сопротивлением, уточнило ведомство.
https://ria.ru/20250610/spetsoperatsiya-2021918846.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Дроны "Центра" парализовали систему связи ВСУ под Красноармейском

Минобороны: дроны "Центра" парализовали систему связи ВСУ под Красноармейском

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Точечные удары оптоволоконных FPV-дронов российской группировки войск "Центр" парализовали систему связи ВСУ под Красноармейском в ДНР, перехвачены тяжёлые гексакоптеры "Баба-Яга", сообщило Минобороны РФ.
"Расчёты оптоволоконных FPV-дронов соединения специального назначения группировки войск "Центр" дезорганизовали систему связи противника на красноармейском направлении зоны проведения СВО", - говорится в сообщении.
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Точные атаки ударными дронами вывели из строя ключевые узлы связи противника. Операторы дронов продемонстрировали высокую эффективность в условиях активного радиоэлектронного противодействия, отметили в МО.
"Используя помехозащищённые каналы управления, операторы БПЛА последовательно уничтожали элементы инфраструктуры связи ВСУ, такие как самодельные блиндажные антенны, мобильные антенные комплексы, компактные ретрансляторы на лёгких БПЛА. Особое внимание уделялось перехвату тяжёлых ретрансляционных гексакоптеров типа "Баба-Яга", играющих важную роль в системе управления украинских подразделений", - добавляется в сообщении.
Лишённые управления подразделения ВСУ утратили координацию между собой, что позволило российским штурмовым группам занять выгодные позиции с минимальным сопротивлением, уточнило ведомство.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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