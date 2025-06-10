https://ria.ru/20250610/spetsoperatsiya-2021918718.html

Артиллеристы уничтожили пункт дислокации ВСУ на Краснолиманском участке

Артиллеристы уничтожили пункт дислокации ВСУ на Краснолиманском участке - РИА Новости, 10.06.2025

Артиллеристы уничтожили пункт дислокации ВСУ на Краснолиманском участке

Артиллеристы группировки войск "Запад" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на краснолиманском участке, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T05:11:00+03:00

2025-06-10T05:11:00+03:00

2025-06-10T05:11:00+03:00

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ЛУГАНСК, 10 июн - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Запад" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на краснолиманском участке, сообщили в Минобороны РФ. "Военнослужащие расчёта реактивной системы залпового огня "Ураган" артиллерийской бригады 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили пункт временной дислокации живой силы и техники ВСУ на краснолиманском направлении зоны проведения специальной военной операции", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что удар артиллеристов позволил полностью уничтожить все намеченные цели. "Это создало благоприятные условия для продвижения штурмовых подразделений, которые смогли занять указанные рубежи", - пояснили в оборонном ведомстве.

https://ria.ru/20250610/spetsoperatsiya-2021918249.html

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