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Артиллеристы уничтожили пункт дислокации ВСУ на Краснолиманском участке - РИА Новости, 10.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:11 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/spetsoperatsiya-2021918718.html
Артиллеристы уничтожили пункт дислокации ВСУ на Краснолиманском участке
Артиллеристы уничтожили пункт дислокации ВСУ на Краснолиманском участке - РИА Новости, 10.06.2025
Артиллеристы уничтожили пункт дислокации ВСУ на Краснолиманском участке
Артиллеристы группировки войск "Запад" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на краснолиманском участке, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T05:11:00+03:00
2025-06-10T05:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 10 июн - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Запад" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на краснолиманском участке, сообщили в Минобороны РФ. "Военнослужащие расчёта реактивной системы залпового огня "Ураган" артиллерийской бригады 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили пункт временной дислокации живой силы и техники ВСУ на краснолиманском направлении зоны проведения специальной военной операции", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что удар артиллеристов позволил полностью уничтожить все намеченные цели. "Это создало благоприятные условия для продвижения штурмовых подразделений, которые смогли занять указанные рубежи", - пояснили в оборонном ведомстве.
https://ria.ru/20250610/spetsoperatsiya-2021918249.html
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Артиллеристы уничтожили пункт дислокации ВСУ на Краснолиманском участке

Расчет РСЗО "Ураган" уничтожил пункт дислокации ВСУ на Краснолиманском участке

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота РСЗО 9К57 "Ураган"
Работа РСЗО 9К57 Ураган - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа РСЗО 9К57 "Ураган". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 10 июн - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Запад" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на краснолиманском участке, сообщили в Минобороны РФ.
"Военнослужащие расчёта реактивной системы залпового огня "Ураган" артиллерийской бригады 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили пункт временной дислокации живой силы и техники ВСУ на краснолиманском направлении зоны проведения специальной военной операции", - сообщили в МО РФ.
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Уточняется, что удар артиллеристов позволил полностью уничтожить все намеченные цели.
"Это создало благоприятные условия для продвижения штурмовых подразделений, которые смогли занять указанные рубежи", - пояснили в оборонном ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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