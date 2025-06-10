https://ria.ru/20250610/spetsoperatsiya-2021918249.html
Танкисты "Центра" уничтожили скопление живой силы ВСУ под Красноармейском
Танкисты "Центра" уничтожили скопление живой силы ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 10.06.2025
Танкисты "Центра" уничтожили скопление живой силы ВСУ под Красноармейском
Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск "Центр" уничтожил скопление живой силы ВСУ на Красноармейском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T05:02:00+03:00
2025-06-10T05:02:00+03:00
2025-06-10T05:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ЛУГАНСК, 10 июн - РИА Новости. Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск "Центр" уничтожил скопление живой силы ВСУ на Красноармейском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Экипаж танка Т-80БВМ 80-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" уничтожил с закрытой огневой позиции скопление живой силы ВСУ на красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции", – рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что стрельба велась из 125-мм гладкоствольной пушки с закрытой огневой позиции. Данный способ ведения огня позволяет использовать танк в качестве артиллерийской установки, увеличивает дальность нанесения удара и позволяет сохранять танк скрытым от средств воздушной разведки противника.
https://ria.ru/20250610/spetsoperatsiya-2021914809.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Танкисты "Центра" уничтожили скопление живой силы ВСУ под Красноармейском
Минобороны: танкисты уничтожили скопление живой силы ВСУ под Красноармейском