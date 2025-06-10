https://ria.ru/20250610/spetsoperatsiya-2021918249.html

Танкисты "Центра" уничтожили скопление живой силы ВСУ под Красноармейском

Танкисты "Центра" уничтожили скопление живой силы ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 10.06.2025

Танкисты "Центра" уничтожили скопление живой силы ВСУ под Красноармейском

Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск "Центр" уничтожил скопление живой силы ВСУ на Красноармейском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T05:02:00+03:00

2025-06-10T05:02:00+03:00

2025-06-10T05:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ЛУГАНСК, 10 июн - РИА Новости. Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск "Центр" уничтожил скопление живой силы ВСУ на Красноармейском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Экипаж танка Т-80БВМ 80-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" уничтожил с закрытой огневой позиции скопление живой силы ВСУ на красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции", – рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что стрельба велась из 125-мм гладкоствольной пушки с закрытой огневой позиции. Данный способ ведения огня позволяет использовать танк в качестве артиллерийской установки, увеличивает дальность нанесения удара и позволяет сохранять танк скрытым от средств воздушной разведки противника.

https://ria.ru/20250610/spetsoperatsiya-2021914809.html

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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)