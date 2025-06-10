https://ria.ru/20250610/spetsoperatsiya-2021914809.html

Бойцы перепрятали станцию РЭБ во время атаки БПЛА ВСУ, рассказал командир

Бойцы перепрятали станцию РЭБ во время атаки БПЛА ВСУ, рассказал командир - РИА Новости, 10.06.2025

Бойцы перепрятали станцию РЭБ во время атаки БПЛА ВСУ, рассказал командир

Российские военные на запорожском направлении сумели спасти станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) от удара украинского дрона-камикадзе, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T03:39:00+03:00

2025-06-10T03:39:00+03:00

2025-06-10T03:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

вооруженные силы украины

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012496856_0:153:3213:1960_1920x0_80_0_0_1da4b22a91f32e8af127f34e0eaeb469.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости. Российские военные на запорожском направлении сумели спасти станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) от удара украинского дрона-камикадзе, рассказал РИА Новости командир подразделения БПЛА с позывным "Грибник". По его словам, военные РФ перехватили картинку с вражеского беспилотника, который ранее обнаружил российскую антенну РЭБ. "Он (вражеский беспилотник - ред.) был чуть-чуть подглушен РЭБом, в результате чего он потерял мачту (с антенной - ред.) из поля зрения. Наш боец выбежал и патч (антенну - ред.) снял, и мачту тоже спас", - сказал "Грибник". Как указал военный, когда украинский беспилотник вышел из зоны воздействия РЭБ, мачту он больше не нашел. Оператор, перехвативший картинку атакующего дрона ВСУ, сумел предупредить бойца РФ о том, что атакующий его беспилотник потерял из виду и его, и станцию РЭБ, в результате боец успел перенести антенну РЭБ в другое место и укрыться сам, пояснил "Грибник". Он отметил, что на работинском направлении в Запорожской области у ВС РФ вырос уровень координации между подразделениями радиоэлектронной разведки, операторами дронов и бойцами радиоэлектронной борьбы.

https://ria.ru/20250609/spetsoperatsiya-2021704324.html

https://ria.ru/20250606/podrobnosti--2021294818.html

россия

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, запорожская область, вооруженные силы украины, технологии