https://ria.ru/20250610/spetsoperatsiya-2021914809.html
Бойцы перепрятали станцию РЭБ во время атаки БПЛА ВСУ, рассказал командир
Бойцы перепрятали станцию РЭБ во время атаки БПЛА ВСУ, рассказал командир - РИА Новости, 10.06.2025
Бойцы перепрятали станцию РЭБ во время атаки БПЛА ВСУ, рассказал командир
Российские военные на запорожском направлении сумели спасти станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) от удара украинского дрона-камикадзе, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T03:39:00+03:00
2025-06-10T03:39:00+03:00
2025-06-10T03:39:00+03:00
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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости. Российские военные на запорожском направлении сумели спасти станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) от удара украинского дрона-камикадзе, рассказал РИА Новости командир подразделения БПЛА с позывным "Грибник". По его словам, военные РФ перехватили картинку с вражеского беспилотника, который ранее обнаружил российскую антенну РЭБ. "Он (вражеский беспилотник - ред.) был чуть-чуть подглушен РЭБом, в результате чего он потерял мачту (с антенной - ред.) из поля зрения. Наш боец выбежал и патч (антенну - ред.) снял, и мачту тоже спас", - сказал "Грибник". Как указал военный, когда украинский беспилотник вышел из зоны воздействия РЭБ, мачту он больше не нашел. Оператор, перехвативший картинку атакующего дрона ВСУ, сумел предупредить бойца РФ о том, что атакующий его беспилотник потерял из виду и его, и станцию РЭБ, в результате боец успел перенести антенну РЭБ в другое место и укрыться сам, пояснил "Грибник". Он отметил, что на работинском направлении в Запорожской области у ВС РФ вырос уровень координации между подразделениями радиоэлектронной разведки, операторами дронов и бойцами радиоэлектронной борьбы.
https://ria.ru/20250609/spetsoperatsiya-2021704324.html
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россия, запорожская область, вооруженные силы украины, технологии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Технологии
Бойцы перепрятали станцию РЭБ во время атаки БПЛА ВСУ, рассказал командир
Бойцы сумели перепрятать станцию РЭБ во время атаки украинского дрона