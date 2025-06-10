https://ria.ru/20250610/sootechestvenniki-2022098321.html

Лавров и Нарышкин доложили Совбезу о работе с соотечественниками за рубежом

Лавров и Нарышкин доложили Совбезу о работе с соотечественниками за рубежом - РИА Новости, 10.06.2025

Лавров и Нарышкин доложили Совбезу о работе с соотечественниками за рубежом

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на заседании Совета безопасности России доложили о работе с... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T18:39:00+03:00

2025-06-10T18:39:00+03:00

2025-06-10T19:15:00+03:00

россия

сергей лавров

сергей нарышкин

сергей шойгу

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на заседании Совета безопасности России доложили о работе с соотечественниками за рубежом, сообщил секретарь Совбеза Сергей Шойгу телеканалу "Россия 24".Во вторник президент России Владимир Путин провел заседание Совета безопасности РФ, которое было посвящено защите духовно-нравственных ценностей."Конечно, обратили внимание на наших соотечественников за рубежом. По этому поводу был доклад и Лаврова Сергея Викторовича, и доклад Нарышкина Сергея Евгеньевича. Главный доклад - Татьяны Алексеевны Голиковой, которая рассказала о том, что уже сделано, что предполагается сделать", - сказал Шойгу по итогам заседания.

https://ria.ru/20250610/itogi-2022096837.html

россия

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Наталья Макарова

россия, сергей лавров, сергей нарышкин, сергей шойгу