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Лавров и Нарышкин доложили Совбезу о работе с соотечественниками за рубежом - РИА Новости, 10.06.2025
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18:39 10.06.2025 (обновлено: 19:15 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/sootechestvenniki-2022098321.html
Лавров и Нарышкин доложили Совбезу о работе с соотечественниками за рубежом
Лавров и Нарышкин доложили Совбезу о работе с соотечественниками за рубежом - РИА Новости, 10.06.2025
Лавров и Нарышкин доложили Совбезу о работе с соотечественниками за рубежом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на заседании Совета безопасности России доложили о работе с... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T18:39:00+03:00
2025-06-10T19:15:00+03:00
россия
сергей лавров
сергей нарышкин
сергей шойгу
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на заседании Совета безопасности России доложили о работе с соотечественниками за рубежом, сообщил секретарь Совбеза Сергей Шойгу телеканалу "Россия 24".Во вторник президент России Владимир Путин провел заседание Совета безопасности РФ, которое было посвящено защите духовно-нравственных ценностей."Конечно, обратили внимание на наших соотечественников за рубежом. По этому поводу был доклад и Лаврова Сергея Викторовича, и доклад Нарышкина Сергея Евгеньевича. Главный доклад - Татьяны Алексеевны Голиковой, которая рассказала о том, что уже сделано, что предполагается сделать", - сказал Шойгу по итогам заседания.
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россия, сергей лавров, сергей нарышкин, сергей шойгу
Россия, Сергей Лавров, Сергей Нарышкин, Сергей Шойгу
Лавров и Нарышкин доложили Совбезу о работе с соотечественниками за рубежом

Лавров и Нарышкин на Совбезе доложили о работе с соотечественниками за рубежом

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на заседании Совета безопасности России доложили о работе с соотечественниками за рубежом, сообщил секретарь Совбеза Сергей Шойгу телеканалу "Россия 24".
Во вторник президент России Владимир Путин провел заседание Совета безопасности РФ, которое было посвящено защите духовно-нравственных ценностей.
«
"Конечно, обратили внимание на наших соотечественников за рубежом. По этому поводу был доклад и Лаврова Сергея Викторовича, и доклад Нарышкина Сергея Евгеньевича. Главный доклад - Татьяны Алексеевны Голиковой, которая рассказала о том, что уже сделано, что предполагается сделать", - сказал Шойгу по итогам заседания.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на международной встрече по безопасности - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Шойгу оценил итоги прошедшего заседания Совбеза
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РоссияСергей ЛавровСергей НарышкинСергей Шойгу
 
 
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