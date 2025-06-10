https://ria.ru/20250610/soobschenie-2021965608.html

Рябков ответил на вопрос о возможном возобновлении авиасообщения с США

Рябков ответил на вопрос о возможном возобновлении авиасообщения с США - РИА Новости, 10.06.2025

Рябков ответил на вопрос о возможном возобновлении авиасообщения с США

На третьем раунде консультаций России и США Москва будет добиваться более внятного ответа от Вашингтона на свои предложения по возобновлению авиасообщения,... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T11:32:00+03:00

2025-06-10T11:32:00+03:00

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СОЧИ, 10 июн — РИА Новости. На третьем раунде консультаций России и США Москва будет добиваться более внятного ответа от Вашингтона на свои предложения по возобновлению авиасообщения, заявил замглавы МИД Сергей Рябков."Там целый комплекс вопросов. И более трудных, и более легких, хотя в отношениях с США легких вопросов в принципе не бывает. Но, сравнивая один с другим, условно говоря, с визами проще разобраться, чем с возобновлением прямого авиасообщения", — отметил замминистра.Другие заявления:

https://ria.ru/20250608/politico-2021587378.html

https://ria.ru/20250607/rossiya-2021564366.html

https://ria.ru/20250608/ukraina-2021604333.html

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россия, сша, сергей рябков, москва, в мире