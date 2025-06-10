Рябков ответил на вопрос о возможном возобновлении авиасообщения с США
Рядков: РФ добьется ответа от США на предложения по возобновлению авиасообщения
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
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СОЧИ, 10 июн — РИА Новости. На третьем раунде консультаций России и США Москва будет добиваться более внятного ответа от Вашингтона на свои предложения по возобновлению авиасообщения, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
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"Там целый комплекс вопросов. И более трудных, и более легких, хотя в отношениях с США легких вопросов в принципе не бывает. Но, сравнивая один с другим, условно говоря, с визами проще разобраться, чем с возобновлением прямого авиасообщения", — отметил замминистра.
Другие заявления:
- стороны обсудят двустороннюю проблематику, по ней есть движение, Москва работает над повышением его темпа и интенсивности;
- третий раунд двусторонних консультаций по раздражителям скоро состоится, но говорить о конкретной дате пока еще рано;
- наличие трудностей не "расхолаживает" Россию, а только мобилизует;
- Москва будет добиваться от Штатов более внятной реакции на ее предложения;
- среди этих инициатив — возвращение незаконно конфискованных объектов дипломатической недвижимости в США;
- этот вопрос затронут в дорожной карте, переданной Вашингтону.