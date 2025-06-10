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Рябков ответил на вопрос о возможном возобновлении авиасообщения с США - РИА Новости, 10.06.2025
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11:32 10.06.2025 (обновлено: 12:28 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/soobschenie-2021965608.html
Рябков ответил на вопрос о возможном возобновлении авиасообщения с США
Рябков ответил на вопрос о возможном возобновлении авиасообщения с США - РИА Новости, 10.06.2025
Рябков ответил на вопрос о возможном возобновлении авиасообщения с США
На третьем раунде консультаций России и США Москва будет добиваться более внятного ответа от Вашингтона на свои предложения по возобновлению авиасообщения,... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T11:32:00+03:00
2025-06-10T12:28:00+03:00
россия
сша
сергей рябков
москва
в мире
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СОЧИ, 10 июн — РИА Новости. На третьем раунде консультаций России и США Москва будет добиваться более внятного ответа от Вашингтона на свои предложения по возобновлению авиасообщения, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.&quot;Там целый комплекс вопросов. И более трудных, и более легких, хотя в отношениях с США легких вопросов в принципе не бывает. Но, сравнивая один с другим, условно говоря, с визами проще разобраться, чем с возобновлением прямого авиасообщения&quot;, — отметил замминистра.Другие заявления:
https://ria.ru/20250608/politico-2021587378.html
https://ria.ru/20250607/rossiya-2021564366.html
https://ria.ru/20250608/ukraina-2021604333.html
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россия, сша, сергей рябков, москва, в мире
Россия, США, Сергей Рябков, Москва, В мире
Рябков ответил на вопрос о возможном возобновлении авиасообщения с США

Рядков: РФ добьется ответа от США на предложения по возобновлению авиасообщения

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
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СОЧИ, 10 июн — РИА Новости. На третьем раунде консультаций России и США Москва будет добиваться более внятного ответа от Вашингтона на свои предложения по возобновлению авиасообщения, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
«

"Там целый комплекс вопросов. И более трудных, и более легких, хотя в отношениях с США легких вопросов в принципе не бывает. Но, сравнивая один с другим, условно говоря, с визами проще разобраться, чем с возобновлением прямого авиасообщения", — отметил замминистра.

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Другие заявления:
  • стороны обсудят двустороннюю проблематику, по ней есть движение, Москва работает над повышением его темпа и интенсивности;
  • третий раунд двусторонних консультаций по раздражителям скоро состоится, но говорить о конкретной дате пока еще рано;
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  • Москва будет добиваться от Штатов более внятной реакции на ее предложения;
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