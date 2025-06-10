https://ria.ru/20250610/soglashenie-2022064539.html

Алтай подписал соглашение с Президентским фондом культурных инициатив

Алтай подписал соглашение с Президентским фондом культурных инициатив - РИА Новости, 10.06.2025

Алтай подписал соглашение с Президентским фондом культурных инициатив

Алтайский край подписал соглашение с Президентским фондом культурных инициатив, в регионе откроется проектный офис фонда, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T17:09:00+03:00

2025-06-10T17:09:00+03:00

2025-06-10T17:21:00+03:00

алтайский край

виктор томенко

алтайский край

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БАРНАУЛ, 10 июн - РИА Новости. Алтайский край подписал соглашение с Президентским фондом культурных инициатив, в регионе откроется проектный офис фонда, сообщила пресс-служба регионального правительства. "Сегодня, 10 июня, губернатор Алтайского края Виктор Томенко и генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов подписали соглашение о сотрудничестве правительства региона и фонда", - говорится в сообщении. Губернатор поблагодарил руководство фонда за внимание к Алтайскому краю, к успехам, достижениям и к инициативам в сфере культуры. Он напомнил, что начиная с 2021 года Президентским фондом культурных инициатив было поддержано около 80 краевых проектов, на их реализацию предоставлено более 150 миллионов рублей. "Многие из них - знаковые, такие, как фестиваль театральных постановок по произведениям Василия Макаровича Шукшина "Здравствуйте, люди!", конкурс композиторов под открытым небом "Песни иткульского лета", межрегиональная молодежная художественная выставка "Аз.Арт.Сибирь" и другие. Это поддерживает в целом развитие культуры в Алтайском крае и конкретных творческих инициатив, коллективов, представителей сферы культуры и креативных индустрий", – отметил Томенко. Подписание соглашения – новый этап сотрудничества Алтайского края с Президентским фондом культурных инициатив, документ предполагает открытие в регионе проектного офиса фонда в Алтайском государственном доме народного творчества. "Проектный офис будет оказывать помощь гражданам и организациям, участвующим в конкурсных процедурах фонда. Здесь можно будет получить консультацию по разработке концепции своего проекта, оформлению конкурсной документации", - отмечает пресс-служба. По словам губернатора, это будет способствовать тому, чтобы на получение грантовой поддержки фонда могли заявляться еще больше организаций, коллективов. Карманов отметил, что проектный офис в Алтайском крае - 25-й в стране. "Проектные офисы появляются только там, где и глава региона, правительство, власть уделяет большое внимание развитию творческих сообществ и творческих людей. Это абсолютно добрая воля и знак того, что в этом регионе действительно креативная индустрия развивается", – подчеркнул руководитель фонда. По словам Карманова, проектные офисы становятся центрами притяжения для креативных, творческих людей, где они чувствуют внимание президента. Важно, что фонд работает с муниципальными учреждениями, с небольшими грантами, с индивидуальными предпринимателями, сотрудники проектного офиса помогают в оформлении документации жителям отдаленных мест. Благодаря этому появляется большое количество глубинных, важных проектов, которые не могли бы выйти на конкурс без помощи специалистов.

https://ria.ru/20250529/tomenko-2019746385.html

https://ria.ru/20250529/tomenko-2019744186.html

алтайский край

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виктор томенко, алтайский край